Oturduğunuz yerden dünyayı gezin
Bu yıl ilk kez tüm ülke evinde kutlayacak Ramazan Bayramı’nı. Kimseyi ziyaret edemiyor, seyahate çıkamıyor olsanız da YouTube’da dünyayı bir tıkla evinize getiren gezginleri izleyerek gelecek tatillerin planını yapabilir, kendizi biraz şehrin, evin dışında hissedebilirsiniz. Alanında uzman isimlerin önerdiği 10 gezi kanalını listeledik.
1) MACERA DOLU
CENK DEMİRGÜÇ
Dünyayı gezerken doğayı, kültürleri, yaşadığı olayları ve maceralarını fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirerek anlatıyor Cenk Demirgüç. Uğur Biryol, “Ufuk açıcı bir gezginin gözünden, dünyanın en özel noktalarını görmek ve deneyimlemek için kaçırılmaması gereken içerikleri var” diyor.
2) BİR BÖLGE HAKKINDA TÜM BİLGİLER
BİZ EVDE YOKUZ
Gezgin çiftler için harika bir örnek... Eğlenceli tarzlarıyla güzel bilgiler veriyorlar. Bahar Akıncı kanalı şöyle anlatıyor: “Bilgehan ve Duygu gittikleri her bölgeyi iyi çekimler, haritalar ve bütçelerle anlatıyor. Özellikle bir ülkeye ilk kez gideceksem merak edeceğim ve bilmek isteyeceğim her şeye değiniyorlar.”
3) DEVRİÂLEME HAZIR MISINIZ?
EMRE DURMUŞ
2014’ten beri dünyayı geziyor Emre Durmuş. Çıktığı bu maceralı yoldaki deneyimlerini anlatıyor kanalında. Seymen Bozaslan, “Sırt çantalı bir gezginin gözünden dünya seyahati... Emre, izlemesi son derece keyifli biri” diyor.
4) PROFESYONEL BİR BAKIŞ
SAFFET EMRE TONGUÇ
Aynı zamanda yazarımız ve jüri üyemiz olan profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç’un hazırlayıp sunduğu içerikler, öğretici olduğu kadar eğlenceli de... Hem yurtiçi hem de yurtdışı birçok seyahat noktası var. Özellikle iki dakikalık kısa şehir videoları çok keyifli.
5) FARKLI KÜLTÜRLERE YOLCULUK
ROTASIZ SEYYAH
Mehmet Genç, 2010’dan beri yollarda, rotası tüm dünya. Çekimlerindeki görsel güzelliği, değişik içerikleri, farklı kültürlere çabucak adapte olması ve yerel halkla diyalogları nedeniyle tercih ediliyor.
6) İKİ TEKER ÜZERİNDE
HASAN SÖYLEMEZ
Bisikletle dünya turuna çıkan Hasan Söylemez, içeriklerini kendi hazırlayıp sunuyor. Saffet Emre Tonguç “Hayali olan büyük turuna girişmeden önce denemelerini Türkiye’de yapmış ve neticesinde yola çıkmış. Afrika’da pedal çeviriyor. Kabilelerle karşılaşıyor. Çocukları ve hayvanları çok seviyor. Düzenli olarak YouTube kanalına içerik sağlıyor” diyor.
7) KARAVANA DAİR HER ŞEY
MAYAVANLIFE
Gonca, Emin ve 8 yaşındaki kızları Maya, MayaVan adını verdikleri ve kendi yaptıkları karavanla dünyayı geziyor. Ailece hazırlayıp sundukları bu kanalda, maceralarının yanı sıra karavan hayatı, karavan yapımı, karavanla dünya turu hakkındaki her şeyi bulabilirsiniz. Özge Altınok Lokmanhekim öneriyor.
8) BİSİKLETLİ GEZGİN
HALE SARGIN
Bisikletiyle kıtaları aşarak dünyayı keşfe çıkıyor ve bunu YouTube kanalında tüm doğallığıyla aktarıyor. Nurgül Büyükkalay “En son Küba’da pedallarken izlemiştim. Gezerken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor. Özellikle Latin Amerika videoları çok keyifli” diyor.
9) EKONOMİK SEYAHATLER
BİR HAYALİN PEŞİNDE
Deniz Pehlivan, çocukluk hayalinin peşinden gidip 100’e yakın ülke gezen ve gördüklerini seyahatseverlerle paylaşan genç bir gezgin. Maldivler’den Yeni Zelanda’ya, Japonya’dan Güney Kore’ye dünyanın dört bir yanında çektiği videoları ilgiyle izleyebilirsiniz. Gezdiği yerlerle ilgili ekonomik gezi rehberleri de hazırlıyor.
10) KAMP TUTKUNLARINA
TEK BAŞINA DA OLUR
Gökhan Konaş, kendi hazırlayıp sunduğu kanalın içeriklerinde kamp, çadır ve kamp hayatı konseptini tek başına uyguluyor. Gecenin bir yarısı ıssız bir ormanın ortasında ya da bir gölün kenarında korkmadan, sıkılmadan yaşanacak heyecan dolu deneyimler için önerilerde bulunuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle