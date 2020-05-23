Oturduğunuz yerden dünyayı gezin

1) MACERA DOLU

CENK DEMİRGÜÇ

Dünyayı gezerken doğayı, kültürleri, yaşadığı olayları ve maceralarını fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirerek anlatıyor Cenk Demirgüç. Uğur Biryol, “Ufuk açıcı bir gezginin gözünden, dünyanın en özel noktalarını görmek ve deneyimlemek için kaçırılmaması gereken içerikleri var” diyor.

2) BİR BÖLGE HAKKINDA TÜM BİLGİLER

BİZ EVDE YOKUZ

Gezgin çiftler için harika bir örnek... Eğlenceli tarzlarıyla güzel bilgiler veriyorlar. Bahar Akıncı kanalı şöyle anlatıyor: “Bilgehan ve Duygu gittikleri her bölgeyi iyi çekimler, haritalar ve bütçelerle anlatıyor. Özellikle bir ülkeye ilk kez gideceksem merak edeceğim ve bilmek isteyeceğim her şeye değiniyorlar.”

3) DEVRİÂLEME HAZIR MISINIZ?

EMRE DURMUŞ

2014’ten beri dünyayı geziyor Emre Durmuş. Çıktığı bu maceralı yoldaki deneyimlerini anlatıyor kanalında. Seymen Bozaslan, “Sırt çantalı bir gezginin gözünden dünya seyahati... Emre, izlemesi son derece keyifli biri” diyor.

4) PROFESYONEL BİR BAKIŞ

SAFFET EMRE TONGUÇ

Aynı zamanda yazarımız ve jüri üyemiz olan profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç’un hazırlayıp sunduğu içerikler, öğretici olduğu kadar eğlenceli de... Hem yurtiçi hem de yurtdışı birçok seyahat noktası var. Özellikle iki dakikalık kısa şehir videoları çok keyifli.

5) FARKLI KÜLTÜRLERE YOLCULUK

ROTASIZ SEYYAH

Mehmet Genç, 2010’dan beri yollarda, rotası tüm dünya. Çekimlerindeki görsel güzelliği, değişik içerikleri, farklı kültürlere çabucak adapte olması ve yerel halkla diyalogları nedeniyle tercih ediliyor.

6) İKİ TEKER ÜZERİNDE

HASAN SÖYLEMEZ

Bisikletle dünya turuna çıkan Hasan Söylemez, içeriklerini kendi hazırlayıp sunuyor. Saffet Emre Tonguç “Hayali olan büyük turuna girişmeden önce denemelerini Türkiye’de yapmış ve neticesinde yola çıkmış. Afrika’da pedal çeviriyor. Kabilelerle karşılaşıyor. Çocukları ve hayvanları çok seviyor. Düzenli olarak YouTube kanalına içerik sağlıyor” diyor.

7) KARAVANA DAİR HER ŞEY

MAYAVANLIFE

Gonca, Emin ve 8 yaşındaki kızları Maya, MayaVan adını verdikleri ve kendi yaptıkları karavanla dünyayı geziyor. Ailece hazırlayıp sundukları bu kanalda, maceralarının yanı sıra karavan hayatı, karavan yapımı, karavanla dünya turu hakkındaki her şeyi bulabilirsiniz. Özge Altınok Lokmanhekim öneriyor.

8) BİSİKLETLİ GEZGİN

HALE SARGIN

Bisikletiyle kıtaları aşarak dünyayı keşfe çıkıyor ve bunu YouTube kanalında tüm doğallığıyla aktarıyor. Nurgül Büyükkalay “En son Küba’da pedallarken izlemiştim. Gezerken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor. Özellikle Latin Amerika videoları çok keyifli” diyor.

9) EKONOMİK SEYAHATLER

BİR HAYALİN PEŞİNDE

Deniz Pehlivan, çocukluk hayalinin peşinden gidip 100’e yakın ülke gezen ve gördüklerini seyahatseverlerle paylaşan genç bir gezgin. Maldivler’den Yeni Zelanda’ya, Japonya’dan Güney Kore’ye dünyanın dört bir yanında çektiği videoları ilgiyle izleyebilirsiniz. Gezdiği yerlerle ilgili ekonomik gezi rehberleri de hazırlıyor.

10) KAMP TUTKUNLARINA

TEK BAŞINA DA OLUR

Gökhan Konaş, kendi hazırlayıp sunduğu kanalın içeriklerinde kamp, çadır ve kamp hayatı konseptini tek başına uyguluyor. Gecenin bir yarısı ıssız bir ormanın ortasında ya da bir gölün kenarında korkmadan, sıkılmadan yaşanacak heyecan dolu deneyimler için önerilerde bulunuyor.