Oturduğu yerden maceraya atılmak isteyenlere...

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1 - Dostluğun önemi

‘Aura, Bulaşıcı Duyguların Peşinde’

Kendi yolunu ararken tehlikeli bir maceranın içine düşen bir kahraman… Varsayımlarda bulunmanın bizi yanıltabileceğini anlatan ve dostluğun önemini hatırlatan sürükleyici bir roman. Ömür Kurt öneriyor.Yazan: Birsen Ekim ÖzenTür: RomanFiyatı: 37 lira

2 - Doğa sevgisi

‘Sevgili Ucube’

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Dünyaya karşı görevlerimize odaklanan kitap, ağaçların, toprağın ve yeşilin insanlık için kıymetini kulağımıza fısıldıyor. Melis Çalapkulu “Çocukların merakını cezbedecek, heyecan verici bir hikâye” yorumunda bulunuyor.Yazan: Sevgi SaygıTür: RomanFiyat: 33 lira

3 - Çoçuklara güçlü bir mesaj

‘Hayalperest Şilo’

Ünlü İtalyan bisikletçi Alfonsina Strada’nın yaşamından ilham alınarak yazılmış ‘Hayalperest Şilo’, çocuklara güçlü bir mesaj sunuyor: Hayallerine giden yola adım atmaktan çekinme ve mücadeleye açık ol. Ayfer Ünal öneriyor.Yazan: Özlem DilberTür: Öykü/hikâyeFiyat: 19 lira

4 - Ormandaki macera

‘Mavi Karga ile Aslan’ın Oyunu-Ormanda Karantina’

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Dünyanın her yerinde etkisini gösteren korona virüs salgını Ormangiller’in de yaşamını değiştiriyor. Burcu Ural Kopan “Yazarın ve çizerin maceranın içine girdiği bu hikâye gerçekten aşırı komik” diyor.Yazan: Yalvaç UralTür: Resimli öyküFiyat: 31 lira

5 - İlkokul çağındaki çocuklar için

‘Kardan Kız Kardeşim’

Işıl ışıl, gizemli ve sürprizlerle dolu ‘Kardan Kız Kardeşim’, ciltli kapağı ve insana eski yılbaşı kartlarındaki çizimleri anımsatan iştah açıcı resimleriyle sımsıcak bir noel öyküsü. Bahar Çuhadar “Zamana yayılıp her akşam birkaç sayfa da okunabilir, ilkokul çağındaki çocuklar birkaç oturuşta da bitirebilir” yorumunu yapıyor.Yazan: Maja LundeTür: Roman/öyküFiyat: 162 lira

6 - Sürükleyici bir roman

‘Kraliyet Treni Hırsızı -Trende Macera’

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Harrison Beck ve amcası Kraliyet Treni’nin son seferinde çalınan çok değerli bir takının izini sürüyorlar ve kendilerini büyük bir gizemin ortasında buluyorlar. Özge Lokmanhekim, çocuklar için Agatha Christie tadında sürükleyici bir roman olduğunu belirtiyor.Yazan: MG Leonard ve Sam SedgmanTür: Roman/öyküFiyat: 43 lira

Kazı alanlarına, antik kentlere, müzelere ve milli parklara uzanan yolda kahramanımız Tunç, yeni arkadaşlar da edinir. Dedesiyle çıktıkları bu macerada sürprizlerle dolu olaylar yaşarlar ve bir efsanenin parçası olduklarını fark ederler… Müge İplikçi şöyle anlatıyor: “Bir yaz mevsiminde bir karavanın peşine takılıyoruz.”Yazan: İsmet BertanTür: Öykü/hikâyeFiyat: 31 lira

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Elif’in arkadaşlarıyla okuldaki maceralarını günlüğünden takip ettiğimiz bu kitap için Melis Çolapkulu şunları söylüyor: “Ana karakterin ilk regl deneyimini anlatan bu kitabı, kızı ergenliğe girmek üzere olan bir anne olarak öneriyorum.”Yazan: İlayda Eskitaşçıoğlu ve Bahar Aldanmaz FidanTür: Roman/öyküFiyat: 28 lira

9 - Dedektif olmayı vadediyor

‘İpucu Kakada’

Kokuşmuş dışkılardan uçuşan tüylere kadar hayvanların geride bıraktıklarından yaban hayatına dair birçok ipucu yakalanabilir. Burcu Ural Kopan “Çocukların bayılacağı türde bir kitap. Okuyana hayvanların izini sürerek yaban hayatı dedektifi olmayı vadediyor” yorumunu yapıyor.Yazan: Andy SeedTür: Roman/ÖyküFiyat: 40 lira

10 - Rengarenk bir hayat

‘Dedemin Sevgilisi’

En büyük dayanağı biricik dedesi olan sekiz yaşındaki Cudi’nin küçük afacanlıklar, zamansız kovalamacalar ve yanlış anlaşılmalarla dolu hayatından rengârenk bir kesit paylaşan roman, çocukların iç dünyasına açılan kapıları cömertçe aralıyor. Ayfer Ünal öneriyor.Yazan: Hilal GürsuTür: Roman/öyküFiyat: 30 lira