Otlar bahane, birlikte olmak şahane

Çeşme müdavimleri için yeni sezona ‘merhaba’ etkinliği nettir; Alaçatı Ot Festivali. Bir Çeşme âşığı olarak benim için de yazın resmi açılışı sayılır. Bu yıl 15’incisi yapılacak ama bir farkla; bu kez ‘uluslararası’ kimliğiyle düzenlenecek. Bölge turizmi adına önemli bir adım...

Festivalin tarihlerini görünce şaşırdım çünkü her zaman üç gün için hazırlanan akış bu yıl altı güne

yayılmış. Programın ilk yarısı tamamen gastronomiye ayrılmış; sonrasında konserler, söyleşiler, atölyeler, sergiler... Çocuk etkinlikleri de var, yoga-pilates gibi açık hava aktiviteleri de.

Bu yılın teması ‘Köklerden Dünyaya’, ürünüyse körmen otu. Festivalin klasikleşen yarışmaları ‘En Güzel Ot Yemeği’ ve ‘En Çok Ot Çeşidini Toplama’ yine programdaki yerini almış. Akşamlarıysa ünlü isimler ücretsiz konser verecek. 23 Nisan’da Şevval Sam, 24 Nisan’da Nil Karaibrahimgil ve 25 Nisan’da Mert Demir şarkılarını söyleyecek. Konserler akşam 21.00’de başlayacak. Gün gün detaylı program da Instagram’dan

@alacatiotfestofficial adresinden duyurulacak.

Festivale katılıp yazı erkenden selamlamak isteyenler içinse önerilerim şöyle:

EĞLENCE

◊ Alaçatı’nın en popüler duraklarından Boop’a uğramadan olmaz. Festival boyunca her gece 22.00’de setin başına DJ Berk Sunal geçecek, eğlence ve dans garantili.

◊ Esnaf Alaçatı 23 Nisan Perşembe açılıyor. 20.00’de yemekle başlayan akşam 22.00 gibi hareketleniyor. Çalan Türkçe müzikle dans etmeden oturmak imkânsız. Malum, festival ve açılış gecesi, rezervasyon yapmakta fayda var.

◊ Canlı müziğin adresi tabii ki Korto Alaçatı... 20 Nisan’da Sinan Efe Aksoy, 21 Nisan’da Arzu Akdaş, 22 Nisan’da Yağmur Hızal ve 25 Nisan’da Begüm Obiz sahnede.

◊ Limon Köyiçi de festival bo-

yunca hareketli olacak gibi. Gündüzleri 16.00’da başlayan happy hour partilerinde ünlü isimler sahneye çıkacak. 23 Nisan’da Berkay, 24 Nisan’da Simge, 25 Nisan’daysa Murat Dalkılıç’ın programı var.

YEME-İÇME

◊ Bir klasik Port Alaçatı Balıkçı Limanı’ndaki Fahri’nin Yeri. İyi yemek yemek istiyorsanız, ‘Yazı denize nazır hayal edeyim’ diyorsanız listenizde olsun. Karidesli erişte, çıtır soğanlı elma üstü fava ve ızgara kalamarını deneyin.

◊ Çeşme merkezdeki Yücel Balık yaz-kış açık. Yolunuzu mutlaka düşürün, güneşi denize karşı batırın, mezelerinin tadına bakın.

◊ Asma Yaprağı listenizde olsun. Mevsime uygun hazırlanan açık büfesinden mezeleri, yemekleri, salataları seçerken gözünüz dönebilir. Atmosferi çok romantik. Mutlaka rezervasyon yapın.

◊ Söğüşçüm, Ilıca’da bir sakatat cenneti. Söğüş dürümü, kuzu ciğeri, yaprak kuzu dili, işkembe çorbası... Ayaküstü bir şeyler atıştıracaksanız iyi bir seçenek...

◊ Alaçatı’daki Ortaya’yı da çok severim. Mezeler çok lezzetli, ortamı da şahane. Yer bulmakta zorlanabilirsiniz, rezervasyon gerekiyor.

KONAKLAMA

◊ Gezdik, yedik, içtik ve eğlendik... Peki, nerede kalacağız? En mantıklısı Alaçatı’da bir butik otelde konaklamak. Misal çarşının sonundaki KestelINN Alaçatı çok şık bir butik otel, kahvaltısı da çok iyi... Yine Hotel Casa Fontana çok şık ve güzel bir butik otel. İçindeki İtalyan restoranı Fontanella’da mutlaka yemek yiyin. Ilıca’daki Swissôtel Çeşme Resort&SPA ise bölgenin açık ara en iyi büyük otellerinden...

Ah geceler

◊ Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

◊ Murat Boz bu gece 22.30’da İstanbul Günay’da. (0212) 230 33 33

◊ Baran Bayraktar bu gece 23.00’te Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Begüm Obiz bu gece 00.30’da Perde Arkası Etiler’de. (0538) 413 49 40

◊ Okan Albayrak bu gece 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Anıl Durmuş yarın 00.30’da Terzi İstanbul’da olacak. (0531) 290 24 34

◊ Alya 23 Nisan Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

7/24 yetmez

◊ Bodrum’un merkezindeki Mandalin Sound sezonu açtı. Merkezde bir şeyler yedikten sonra biraz dans edip müzik dinlemek için her zaman iyi bir seçenek. Haftanın belirli günleri DJ performansı, kalan günlerdeyse canlı performanslar oluyor. Bu gece Halil Aydın çalacak. (0549) 226 48 48

◊ Ocakbaşı çılgınlığı hız kesmiyor. Armutlu’daki Kebapçı Beko yeni şubesini Göktürk’te açtı. Yer bulmak yine hiç kolay değil, yeni açılmasına rağmen rezervasyonsuz gitmek pek mümkün görünmüyor.

◊ Rooftop Festival Istanbul’un yaz edisyonu 16 Mayıs’ta. Tek biletle şehrin popüler teraslarında gerçekleşecek DJ performanslarını izleyeceğiz. Orkun Bozdemir, Marc Gonen, Julya Karma setin başında olacak isimlerden. Bileti 1.800 lira.