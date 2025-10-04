Osmanlı’dan Cumhuriyet’e sanatla nefes alan bir ailenin hikâyesi

Haberin Devamı

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki ‘Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası’ sergisi sanatseverleri ailenin ilham verici yolculuğuna davet ediyor. 19’uncu yüzyılın ortalarından bugüne uzanan aile mirasını görünür kılan sergide Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın masalsı desenlerinden Fahrelnissa Zeid’in tuvallerine, Aliye Berger’in gravürlerinden Füreya Koral’ın seramiklerine ve Nejad Melih Devrim’in cesur fırça darbelerine kadar uzanan geniş bir seçki var. Aile koleksiyonlarının yanı sıra çeşitli kurum ve özel koleksiyonlardan derlenen eser, belge ve fotoğraflarla zenginleşen sergi aynı zamanda Türkiye’nin modernleşme sürecine de tanıklık etme fırsatı veriyor. Serginin hazırlık sürecine katılıp küratörler Siret Uyanık ve Ömer Faruk Şerifoğlu’yla Türk sanat tarihine iz bırakan önemli aileyi konuştuk.

Sergi nasıl bir fikirden doğdu?

Siret Uyanık: Kültür Yolu Festivali kapsamında bakanlığın hazırladığı ve Mustafa Ayaz Müzesi tarafından hayata geçirilen bir sergi. Biz de ‘Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası’ sergisinin ön çalışmalarını bir süredir Ömer Faruk Şerifoğlu’yla görüşüyorduk. Uzun süren bir hazırlık süreci vardı. Ailede çok sayıda sanatçı var ve dönemine ışık tutan, ufkunu açan bir aile. Aynı zamanda Türkiye’nin, Cumhuriyet’in gelişme sürecine tanıklık etmemizi de sağlayacak bir sergi.

Serginin ismini nasıl anlatırsınız?

Ömer Faruk Şerifoğlu: Ailede hemen herkesin sanatla ilgisi var ama konu ettiğimiz beş sanatçı, evrensel anlamda sanatçı kimliği kazanmış karakterler. Cevat Şakir Kabaağaçlı, namı diğer Halikarnas Balıkçısı, Fahrelnissa Zeid, Aliye Berger, Füreya Koral ve Nejad Melih Devrim. Bunun dışında diğer aile bireylerinden birkaç iş var. Mustafa Asım Bey’in aile koleksiyonundan bir portresi var. O ilk defa sergileniyor.

Siret Uyanık: Şakir Paşa ailesi, sanatla nefes alan ve kuşaklar boyu üretim yapan ender ailelerden biri ve her biri farklı bir sanat dalında iz bırakmış, aynı tutkuyla birleşmişler.

Önemli eserler

Toplamda kaç tane ve hangi türde eserler var?

Ömer Faruk Şerifoğlu: 111 eser var. Kişi başı 20 eserin dışında fazlası da var. Fahrelnissa Zeid ve Nejad Melih Devrim’in paletleri, Mustafa Asım Bey’in portresi, birkaç tane gravür... Suat Kabaağaç’ın annesi Sare İsmet Hanım’ın portresini yaptığı bir karakalem iş var. Yaşayan aile fertlerinden Nissa Raad’ın işi var.

Eserlerin hepsi çok değerli ama aralarında sanatsal olarak öne çıkan en değerli hangisi?

Ömer Faruk Şerifoğlu: Maddi değer olarak Fahrelnissa Zeid muhtemelen Türkiye’nin şu an dünyadaki en pahalı ressamlarından biri. Buradaki eserlerinin hiçbirisi birkaç yüz bin doların altında değil.

Siret Uyanık: Aliye Berger’in ‘Güneşin Doğuşu’ tablosu çok önemli bir eser. Sergiyi özel kılanlardan biri de birbirinin önüne geçemeyecek kadar kıymetli birçok sanatçıyı barındıran bir koleksiyon olması.