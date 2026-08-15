Ortak bir estetik dünyada her birinin karakteri başka

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Yalnızca müziği değil, modayı da etkisi altına alan K-Pop’un global yükselişinin ardından girl band ve boy band, yani kız ve erkek gruplarının kültürü yeniden altın çağını yaşıyor. Üstelik bu dalga artık bize de uzak değil. Türkiye’de Manifest’le başlayan yeni nesil müzik grubu fırtınası Karma6, AURA, Radikal ve son olarak CRUSH’la devam ediyor.

Üyelerin sahne koreografileri kadar sahnede ne giydikleri ve günlük hayatlarında nasıl göründükleri de bu pop kültürünün bir parçası. Bugün bir grup üyesi olmak tepeden tırnağa aynı giyinmek anlamına da gelmiyor. Tam tersine ortak bir estetik dünyanın içinde her üyenin kendi karakterini ve stil kodlarını yaratması gerekiyor. BLACKPINK’ten KATSEYE’ya BTS’ten Stray Kids’e... Türkiye’de de Manifest, AURA, Karma6, Radikal ve CRUSH’a bir girl band ya da boy band yıldızı gibi görünmenin stil kodlarına biraz bakalım...

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Önce 90’lara ve 2000’lerin başına gidelim. Dönemin ünlü kız grubu Spice Girls’te herkesin başka bir karakteri vardı ama yan yana geldiklerinde görüntü bütündü. Destiny’s Child’ın benzer kostümleri ya da NSYNC ve Backstreet Boys’un aynı renk ailesinde dolaşan görünümleri de döneminin grup stili formülüydü.

Yeni jenerasyon gruplarda da ortak bir stil noktası var ama tarzlar her üyenin karakterine göre yeniden yorumlanıyor. KATSEYE bunun en iyi güncel örneklerinden biri. 2026 Grammy Ödülleri’nde üyeler aynı beyaz-gümüş dünyanın içindeydi; her birinin silüeti aynı konseptte ama farklıydı. Yani tek tek bakıldığında altı ayrı karakter; bütün olarak da güçlü bir grup fotoğrafıydı.

Sahnedeysek drama şart

Metalik yüzeyler, taşlar, transparan katmanlar, mikro-şortlar, mini etekler, korseler, vücudu saran parçalar, diz üstü botlar, platformlar ve deneysel stiller yeni nesil girl band gardırobunda sık sık karşımıza çıkıyor. Ama artık kız grupları tek bir ‘seksi pop yıldızı’ formülüne sıkışmıyor. Bir tasarımda dantel ve fiyonklarla romantik; diğerinde deri ve metal detaylarla sert; bir sonrakinde kargo pantolon ve spor parçalarla neredeyse dans provasından çıkmış gibi görünebiliyorlar.

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Manifest’in stilinde de bu karışımı çok net görebiliyoruz: Y2K (2000’li yıllar) etkili düşük beller, mini etekler ve crop (kısa) üstlerin yanında danteller, transparan parçalar, fiyonklar ve coquette (romantik ve feminen) detayları... Bunların karşısında oversize (geniş kesim) deri ceketler, kargo pantolonlar ve sneaker’lar var. Manifest’in prova ve gündelik tarzlarında gördüğümüz geniş kesim parçalar, eşofmanlar, bermudalar, kargolar ve bol deri ceketlerse günlük hayata kolayca uyarlanabilir. Bol bir jean, beyaz atlet, vintage görünümlü bir ceket, ince güneş gözlükleri ve sneaker... Biraz daha girl band etkisi istiyorsanız bol jean’i düşük bel tasarımla, atleti dantelli bir üstle değiştirebilirsiniz.

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Radikal ve henüz çok yeni olan CRUSH’la beraber erkek gruplarında da aynı görsel dünya kurulmaya başladı. CRUSH’ın Güney Kore’deki idol yetiştirme modelinden ilham alan bir programdan çıkması da tesadüf değil. Dans, koreografi ve sahne hâkimiyeti artık bol pantolonlar, boxy (kare formunda, bol) tişörtler, bomber ceketler, formalar, zincirler ve retro sneaker’lar da pop yıldızı paketinin bir parçası.

Yani Türkiye’de artık sahnede tek bir yıldız değil, birbirinden ayırt edilebilen birkaç yıldızın aynı dünyada buluşmasını izliyoruz. Bu da moda için heyecan verici.

Bir idol gibi giyinmenin 5 yolu

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◊ Y2K şart: Düşük bel, kargo pantolon, mikro-şort, mini etek, ince güneş gözlüğü ya da parlak ayakkabı... Baştan aşağı 2003’e dönmek gerekmiyor; tek bir parça yeter.

◊ Oranlarla oynayın: Dar bir üstü dev pantolonla, mini eteği oversize ceketle, geniş bir formayı kısa şortla eşleştirin. Yeni nesil pop yıldızı stilinin büyük kısmı bu zıtlıklardan çıkıyor.

◊ Katman ekleyin: Dantelli bir braletin üzerine tişört, atletin üzerine başka bir atlet, gömleğin üzerine korse... Yaratıcılığınızı kullanın.

◊ Fazla kusursuz görünmeyin: Saç biraz dağınık, tişört biraz bol, jean düşük olabilir. Çünkü yeni pop yıldızları artık sadece ulaşılmaz görünmek istemiyor, bir o kadar da tanıdık kalmak istiyor.

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HER TARZA UYGUN





Bermuda, kargo kapriler grupların gündelik stillerinin olmazsa olmazlarından. Bershka, 2.500 lira





Erkek stillerinde zincir aksesuarlara mutlaka rastlıyoruz. Calvin Klein, 8.350 lira (Saat&Saat)





Oversize kargo pantolon ve retro sneaker eşleşmesini deneyin. GAP, 1.300 lira





Y2K stillerini anımsatan bluzlar gruplar tarafından çok seviliyor. H&M, 1.300 lira





Rengi ve dolgu topuğuyla 2000’ler göndermeli bir sahne parçası...Melissa, 5.600 lira (Beymen)





Sloganlı ve esprili tişörtler sıkça kullanılıyor. Sunday The Label, 750 lira

KISA KISA





Beyaz pantolon isyanından markalaşmaya...

İç göstermeyen, rahat ve iyi kalıplı bir beyaz pantolon bulamayınca kendi pantolonunu dikti. Ardından TikTok’ta yaptığı filtresiz ‘test’ videosu LinkedIn’de bile viral oldu. Ardından siparişler peş peşe geldi. Beyza Demir’in bir tüketici şikâyetiyle başlayan hikâyesi şimdi bir markaya dönüşüyor. Bu başarısının arkasında ne olduğunu kendisine sordum.

◊ Her şey aslında bir şikâyetle başladı. “Ben bunu kendim yaparım” deme cesaretini size ne verdi?

Kadınların yıllardır yaşadığı ortak bıkkınlık. Piyasadaki beyaz pantolonlar ya iç gösteriyor, ya kumaşı rahatsız ediyor ya da kalıbı istediğim gibi durmuyordu. Aradığımı bulamayınca kendime bir tane diktim. Bu kadar talep görünce “Demek ki kadınların ne istediğini gerçekten anlayan biri bu işi yapmalı” dedim. Bence insanlar yalnızca pantolonu değil; ihtiyaçlarının dinlenmesini, emeği ve sıfırdan marka kurmaya çalışan genç bir kadının samimiyetini de satın alıyor.

◊ Bu kadar kısa sürede gelen ilgide sizi en çok ne şaşırttı?

İnsanların benimle kurduğu bağ. Bu yolculuğu kendi hikâyeleri gibi benimsediler. Stoklar tükendiğinde “Seninle gurur duyuyoruz” mesajları aldım. Hatta beden uymadığı için ürünü iade edenler bile kargoların içine bileklikler, sticker’lar koyuyor. Bu kadar güzel bir dayanışma beklemiyordum.

◊ Kadınlar yıllardır beyaz pantolonda aynı problemi yaşıyor. Moda sektörü gerçek ihtiyaçlardan çok trendlere mi odaklanıyor?

Bence büyük markalar çoğunlukla seri üretime, dönemsel trendlere ve maliyete odaklanıyor. Ama bir giysinin gerçek başarısı, kadın onu giydiğinde kendini ne kadar rahat ve güvende hissettiğiyle ölçülmeli. Beyaz pantolon zamansız bir parça ama iç gösterme problemi yüzünden kadınların mesafeli yaklaştığı bir ürün.

◊ Büyük reklam bütçeleri olmadan insanların sizin hikâyenizle bu kadar bağ kurmasını ne sağladı?

Filtresiz olmak. Kumaş arayışımı, dikiş makinesinin başındaki heyecanımı, karşılaştığım sorunları, hatta yaptığım hataları bile paylaştım. Henüz çok yeni olduğumu ve sürekli öğrendiğimi saklamadım. İnsanlara kusursuz bir reklam değil, gerçek bir süreç ve gerçek bir çözüm gösterdim. Sanırım bağın en güçlü tarafı da bu dürüstlük oldu.