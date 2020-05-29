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Hürriyet
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Hürriyet Cumartesi
Gizem Coşkunarda / gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Orada bir şehir var uzakta...

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Orada bir şehir var uzakta...
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Pandemi süreci hem yurtiçi hem de yurtdışı seyahat yasaklarını beraberinde getirdi. Yine de bir süre daha gidemeyeceğimiz şehirlere sanal olarak ulaşmak mümkün. Üstelik sokak sesleri ya da yerel müzikler eşliğinde...

ARABAYA ATLA, MÜZİĞİ AÇ VE DÜNYAYI DOLAŞ

Drive and Listen

Drive and Listen (driveandlisten.herokuapp.com) şu an için 40’tan fazla şehrin sokaklarında otomobille dolaşma imkânı sunuyor. Üstelik gezdiğiniz şehrin yerel radyolarından birini seçip müzik de dinleyebiliyorsunuz. Amsterdam’ın kırmızı ışıklarında fazla beklemekten sıkılırsanız hemen Londra’ya geçip ters akan trafikte insanları seyredebilirsiniz.

YAĞMURLU BİR GÜNDE PARİS...

Good City and Sounds

Son zamanların en popüler podcast’lerinden biri ‘Good City and Sounds’... Kendinizi sevdiğiniz şehirde hissetmek için gözlerinizi kapatıp rahatlayın! ‘Roma tatili’nizin ilk akşamında bir restoranda en sevdiğiniz makarnayı sipariş etmek kadar kolay.  Ya da Paris’te yağmurlu bir günde sokaklarda dolaşmak gibi...

SABAH JAPONYA AKŞAM KARAYİPLER

Radio Garden

Çocukken dünya küresini çevirir, parmak bastığımız noktaya gitmeyi hayal ederdik. Radio Garden tam olarak sizi o ülkeye götüremese de o ülkenin yüzlerce radyo kanalına bağlanmanızı sağlıyor. Güne Japonya’nın Kagoshima bölgesinden yayın yapan Osumi FM’i dinleyerek başlayabilir, akşam da Karayipler’in salsa müzikleriyle dans edebilirsiniz.

 

 

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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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