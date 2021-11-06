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Opera tutkunlarÄ± AKMâ€™ye, veganlar MSAâ€™yaâ€¦

#Opera#Konser#Atölye
Opera tutkunlarÄ± AKMâ€™ye, veganlar MSAâ€™yaâ€¦

Yine kültür-sanat etkinlikleriyle dopdolu bir haftaya giriyoruz. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Galataportâ€™un açÄ±lmasÄ±yla birlikte özellikle Ä°stanbul hareketli günler yaÅŸÄ±yor. Bu hafta opera izleyebiliriz, pop, caz, rap ya da rock konserine gidebiliriz. â€˜Aidaâ€™ temsili ve etnik cazÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Hindi Zahraâ€™nÄ±n konseri AKMâ€™de. MSAâ€™da da veganlara özel pastacÄ±lÄ±k atölyesi var.

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SERGÄ°

- YapÄ± Kredi bomontiada, 30 KasÄ±mâ€™a kadar Ã§aÄŸdaÅŸ sanatÃ§Ä± Emre Yusufiâ€™nin solo sergisi â€˜Harmony of Contrastâ€™a ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Cue Art Space tarafÄ±ndan GROHE TÃ¼rkiyeâ€™nin desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen sergide izleyiciler sanatÃ§Ä±nÄ±n heykel, dijital ve NFT formatÄ±ndaki son dÃ¶nem Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¶rme fÄ±rsatÄ± bulacak.

- Dirimart, Kometâ€™in 80â€™inci yaÅŸÄ±nÄ±, sanatÃ§Ä±nÄ±n 2 yÄ±ldÄ±r Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± resimlerle kutluyor. â€˜Resim Sergisiâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± sergide Kometâ€™in figÃ¼ratif resimleriyle Alto-Modern yapÄ±tlarÄ± bir arada gÃ¶rÃ¼lebiliyor.Â  11 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±lacak sergiyi 12 AralÄ±kâ€™a kadar Dolapdereâ€™deki Dirimartâ€™ta ziyaret edebilirsiniz.

- AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde dÃ¼zenlenen â€˜Yeniden-Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Sergisiâ€™, BeyoÄŸlu ve Ã§evresindeki galeriler tarafÄ±ndan temsil edilen son dÃ¶nemin genÃ§ ve yÃ¼kselen sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n eserlerini bir araya getiriyor. Sergi, 28 KasÄ±m tarihine kadar AKM Galeriâ€™de gÃ¶rÃ¼lebilir.

Opera tutkunlarÄ± AKMâ€™ye, veganlar MSAâ€™yaâ€¦
â€˜Alem-i MÃ¼lkâ€™,
Bilal Hakan Karakaya, 2019
(Yeniden-Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Sergisiâ€™nden)

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KONSER

- DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ flÃ¼t sanatÃ§Ä±sÄ± Åžefika Kutluer, 12 KasÄ±m Cuma akÅŸamÄ± AKMâ€™de konser verecek. Saat 18.00â€™de baÅŸlayacak etkinliÄŸin bilet fiyatÄ± 95-195 lira.

- Ä°ÅŸ Sanat, 22â€™nci sezonunu Rengim GÃ¶kmen yÃ¶netimindeki Ä°stanbul Ensemble orkestrasÄ±nÄ±n konseriyle aÃ§Ä±yor. Viyolonsel sanatÃ§Ä±sÄ± Istvan Vardaiâ€™nin solist olarak bulunacaÄŸÄ± konserde Rossini, Elgar ve Beethovenâ€™Ä±n eserleri seslendirilecek. 12 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 20.30â€™da Maximum Uniq Hallâ€™da gerÃ§ekleÅŸecek aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konserinin bilet fiyatÄ± 23.50 (Ã¶ÄŸrenci)- 220 lira.

-Â Ceza, bugÃ¼n Ankara Milyon Performance Hallâ€™da sahneye Ã§Ä±kacak. Saat 21.00â€™de baÅŸlayacak konserin bilet fiyatÄ± 77- 99 lira. 12 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ ise Athena aynÄ± sahnede olacak. Konserin bilet fiyatÄ± 99-121 lira.

-Â GÃ¼lÅŸen, bugÃ¼n saat 21.00â€™de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyecek. Bilet fiyatÄ± en dÃ¼ÅŸÃ¼k 226, en yÃ¼ksek 452 lira.

Opera tutkunlarÄ± AKMâ€™ye, veganlar MSAâ€™yaâ€¦

- Son dÃ¶nemin popÃ¼ler ismi Zeynep BastÄ±k, 12 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 21.00â€™de Jolly Joker Vadistanbulâ€™da bu kez akustik konser verecek. Bilet fiyatÄ± 226-452 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.

-Â BÃ¼lent OrtaÃ§gil ve HÃ¼snÃ¼ ArÄ±kan bugÃ¼n saat 20.30â€™da Aqua Florya Hayal Kahvesiâ€™nde sevenleriyle buluÅŸacak. Bilet fiyatÄ± 132 lira.

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- TÃ¼rkiyeâ€™de de Ã§ok sevilen, etnik cazÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± ismiÂHindi Zahra, 11 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi, tiyatro salonunda konser verecek. Saat 20.30â€™da baÅŸlayacak konserin bilet fiyatÄ± 145-345 lira.

BALE

- Ä°stanbul Devlet Opera ve Balesi, 11 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ã‡aykovskiâ€™nin Ã¼nlÃ¼ eseri â€˜KuÄŸu GÃ¶lÃ¼ Balesiâ€™ni AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde sahneleyecek. Saat 20.00â€™de baÅŸlayacak temsilin bilet fiyatÄ± 70- 140 lira.

Opera tutkunlarÄ± AKMâ€™ye, veganlar MSAâ€™yaâ€¦

OPERA

- Giuseppe Verdiâ€™nin eseri â€˜Aidaâ€™, Ankara, Ä°stanbul ve Antalya Devlet Opera ve Balesi mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ortak yapÄ±mÄ± olarak AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde sanatseverlerle buluÅŸacak. 7 ve 8 KasÄ±m olmak Ã¼zere iki gÃ¼n Ã¼st Ã¼ste sahnelenecek gÃ¶steri saat 20.00â€™de baÅŸlayacak. Bilet fiyatÄ± 100-200 lira.

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Opera tutkunlarÄ± AKMâ€™ye, veganlar MSAâ€™yaâ€¦

STAND UP

- â€˜Mesut SÃ¼re ile Ä°liÅŸki Testiâ€™, yarÄ±n saat 18.00â€™de Watergarden Performans Merkezi Sahnesiâ€™nde. Bilet fiyatÄ± 56.50-134.50 lira.

Opera tutkunlarÄ± AKMâ€™ye, veganlar MSAâ€™yaâ€¦

ATÃ–LYE

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-Â â€˜Ã–fkeli Ã–rÃ¼mcek RÄ±zaâ€™ kitabÄ±nÄ±n yazar ve Ã§izerleri, 9 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã§ocuklara yazar-Ã§izer-yayÄ±nevi Ã¼Ã§geninde bir kitabÄ±n nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, taslaktan kitaba giden aÅŸamalarÄ± uygulamalÄ± olarak Ã¶ÄŸretecekler. AKM Ã‡ocuk Sanat Merkeziâ€™nde saat 14.00â€™te gerÃ§ekleÅŸecek atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lÄ±m Ã¼cretsiz.

- Mutfak SanatlarÄ± Akademisi yumurta, sÃ¼t ve tereyaÄŸÄ±nÄ± hayatÄ±ndan Ã§Ä±karmak isteyenler iÃ§in â€˜Vegan PastacÄ±lÄ±kâ€™ eÄŸitimi veriyor. ViÅŸne ve cevizli vegan brownie, keten tohumlu ve yerfÄ±stÄ±ÄŸÄ± ezmeli vegan kurabiye, kuru Ã¼zÃ¼m ve cevizli, tarÃ§Ä±nlÄ± roll yapÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸretileceÄŸi atÃ¶lyeye katÄ±lÄ±m Ã¼creti 450 lira.

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