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ATÖLYE

* MSA toplam iki gün süren 12 saatlik ‘Taş Fırından’ atölyesiyle lahmacun, pide ve ekşi mayalı pizza yapımının inceliklerini öğretiyor. Atölye bugün ve yarın 10.00-16.00’da gerçekleşecek. Fiyatı 1.950 lira.

* AKM Çocuk Sanat Merkezi yarın saat 12.00’de resim atölyesi düzenliyor. ‘Metin Ceyran ile Resim Sevinci’ isimli atölyeye katılım ücreti 75 lira.

FESTİVAL

* Arter, 12-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Arter Çocuk Festivali’yle 6-11 yaş aralığındaki çocukları sanatın dönüştürücü gücünü ve yaratıcı olanaklarını keşfetmeye davet ediyor. ’Önüm Arkam Sağım Solum Sanat’ başlıklı çocuk festivalinde, üç gün boyunca rehberli sergi turları, atölyeler ve çeşitli sanat etkinlikleri olacak.

PARTİ

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* Radyo Eksen’in DJ’leri bugün Radyo Eksen Partisi için Babylon’da. Bilet fiyatı 50-125 lira.

SERGİ

* Çeşme’deki Dizayn Art Gallery farklı disiplinlerdeki sanatçıların işlerini bir araya getirdiği ‘Humor and Human’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Ali Emre Doğramacı, Ekrem Yalçındağ ve Ege Ertükel gibi isimlerin çalışmalarının sanatseverlerle buluşacağı sergi 22 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.

KONSER

* Flamenkonun yanı sıra Doğu ve Akdeniz müziklerinden de beslenen Fransız cazcı Renaud Garcia-Fons bugün saat 21.00’de, geçirdiği restorasyonun ardından tekrar açılan Yerebatan Sarnıcı’nın büyülü atmosferinde konser verecek.

Katılım için kayıt yaptırmak gerekiyor.

* Gazapizm bugün saat 21.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da ‘Gazapizm Senfoni İstanbul 2022’ projesiyle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Bilet fiyatı 130-525 lira.

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* Mabel Matiz, yarın 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 224-560 lira.

* Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Cem Mansur şefliği ve çello sanatçısı Poyraz Baltacıgil solistliğinde ünlü bestecilerin eserlerini seslendirecek. 9 Ağustos CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 35-95 lira.

* Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Arctic Monkeys, 9-10 Ağustos saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Konserin biletleri tükendi.

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* Evgeny Grinko’nun 10 Ağustos 21.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da İstanbullu dinleyicileriyle randevusu var. Bilet fiyatı 333-555 lira.

* Brek, 12 Ağustos saat 19.00’da Zorlu PSM, Vestel Amfi sahnesinde akustik konser verecek. Katılım ücretsiz.

* Madrigal, 12 Ağustos Cuma saat 21.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da sahneye çıkacak. Bileti 100-420 lira.