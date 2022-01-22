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Onların tarzı; oje ve inci kolye

#Erkek#Oje#Aksesuar
Onların tarzı; oje ve inci kolye

Harry Styles, ASAP Rocky gibi ünlü isimlerden ilham alıyorlar; kimseyi takmıyor, iddialı renklerde ve desenlerde kıyafetler giyiyor ve gösterişli aksesuarlar takıyorlar.

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‘BENCE KIYAFETLER CİNSİYETSİZ’
Ahmet Melih Özer, 24, kalıcı makyaj uzmanı

1.5 senedir böyle enteresan parçalar giyiyorum. Bence kıyafetler cinsiyetsiz. Ellerim küçük, oje sürdüğümde güzel duruyor. Bilinçaltımda cinsiyetçi giyime karşı bir duruş var sanırım. İzmit’teyken “Bu ne, annenin dolabından mı giyiniyorsun? Biraz da babanınkinden giyin” diyorlardı. Çok taktığımdan değil ama o insanların algısını yıkmak istiyorum.

‘KENDİME YAKIŞTIRIYORUM’
Sedat Özkan, 25, stilist

Onların tarzı; oje ve inci kolye

Instagram’da takip ettiğim moda hesaplarından ilhamla bu şekilde giyinmeye başladım. Moda olduğu için değil, kendime yakıştırdığım için giyiniyorum. İnci kolye, oje çok popülerleştiği için artık tercih etmiyorum. Onun yerine tırnaklarıma sticker yapıştırıyorum. Zebra ya da inek desenlerini kullanmayı seviyorum.

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‘KIZ KARDEŞİMDEN ALDIM’
Mert Demir, 28, müzisyen

Onların tarzı; oje ve inci kolye

İki sene önce inci kolye takmaya başladım. Kız kardeşimin boynundan aldım. Eskiden daha çok kullanıyordum, artık arada takıyorum. Bu modanın bir adı var mı bilmiyorum ama isim koymayacak çeşitlilikte giyiniyorum. Bazen bana yakışmayan şeylerle de mutlu olabiliyorum.

‘2.5 SENEDİR KULLANIYORUM’
Emir Akdoğan, 26, kaykaycı ve stilist

Onların tarzı; oje ve inci kolye

2.5 senedir inci kolye ve oje kullanıyorum. Kullandığım kolye annemin. Ona da anneannemden kalmış. Evde duruyordu, ucuna eski kız arkadaşımın aldığı bir araba kolye ucu vardı, onu taktım. Trend olduğu için değil, hoşuma gittiği için takıyorum. Diğer yandan kıyafet veya aksesuarın bir cinsiyete atfedilmesini de doğru bulmuyorum.

‘BANA ŞANS GETİRİYOR’
Bedirhan Taşçı, 24, stilist

Onların tarzı; oje ve inci kolye

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Ojeyi ilk kez Harry Styles’da gördüm, hoşuma gitti. ASAP Rocky de kullanıyor. Kıyafetlerimi tamamladığını düşündüğüm için kullanmaya başladım. İnci kolye ve taşlar son zamanlarda oldukça popüler. Ben inci kolyemi tamamen bana şans getirdiğini düşündüğüm için takıyorum. Zira bir şey moda olduğunda benim için onun modası çoktan geçmiş oluyor.

‘GENÇLER KİMSEYE TAKILMIYOR’
Ramazan Tunç Gülşen, 27, moda editörü

Onların tarzı; oje ve inci kolye

Ben buna ‘yeni jenerasyon akımı’ diyorum. Büyük markaların bu akıma dahil olmasıyla birlikte bu bir ‘hype’ (yüksek) kültüre dönüştü. Gençler artık cinsiyetsiz takılıyorlar. Kadın-erkek ayrımcılığı genç nesilde çok yok. Özellikle kendini özgüvenli yetiştiren gençler gelenekselci bakış açısına pek takılmıyor, nasıl istiyorlarsa öyle yaşıyorlar. Bense hep böyleyim, hissettiğim gibiyim.

 

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#Erkek#Oje#Aksesuar

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