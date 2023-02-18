Onlar da kurtarılmayı, ilgi görmeyi bekliyor

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Pikiyatr İlker Küçükparlak geçen günlerde “Evcil hayvanların ihtiyaçları için duyuru yapan farklı kişilerin cümlelerindeki mahcubiyet tonunu üzülerek gözlemliyorum. Bence gerek yok o mahcubiyete ama...” diye bir tweet attı. Arama kurtarma çalışmalarında pek çok hayvanın enkazdan veya yıkılmamış, hasarlı binadan kurtarıldığını görsek de “Her şey bitti, sıra kediye, köpeğe mi geldi” diyenler de vardı. Konuyu deprem bölgesindeki hayvanların bakımı ve güvenli bölgelere nakli için çalışanlara sorduk. Mahcubiyet konusunuysa psikolog Dr. Gizem Sürenkök’le konuştuk.

‘Kuş, tavşan, inek ve koyun da kurtardık’

HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat

◊ Hatay, Osmaniye ve Malatya’da sahra hastaneleri kurduk, veteriner, tekniker arkadaşlarımız orada. Kahramanmaraş’a da geçmek için çalışmalar yapıyoruz.

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◊ Yaklaşık 15 kişilik bir gönüllü grup enkazdan hayvan çıkarıyor. Çok fazla ihbar geliyor. İnsanların bizden talebi çok yüksek, bunu anlıyoruz ancak günde en fazla 10 yerde operasyon yapabiliyoruz.

◊ Kurtarma yapan arkadaşların girdiği binaların hemen hepsi hasarlı. Daha yüksek katlara ulaşabilmek için birkaç gün önce vinç kiraladık. Sahadan aldığım bilgiye göre şimdiye kadar 600 civarı hayvan kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında sadece kedi-köpek yok; kuşlar, tavşanlar, inekler ve koyunlar da var.

◊ Kurtarılan hayvanlar önce sahra çadırının önündeki alana getiriliyor. Burada tedavileri, ilk müdahaleleri yapılıyor. Sahibine ulaşabiliyorsak teslim ediyoruz. Sahibi vefat etmiş olanlar ya da ulaşamadıklarımız Bursa, İstanbul ve İzmir’deki merkezlerimize götürülüyor.

◊ Vatandaşlarımız buldukları canları sosyal medyada adreslerini belirttiğimiz üç sahra hastanemize getirebilir. Bir de ricam; aynı ilanı defalarca göndermemeleri ve emin olmadıkları veya teyit etmedikleri ihbarları bize iletmemeleri. Böyle olunca asıl ilanlara ulaşamıyoruz. Asılsız ihbarlara boşa zaman harcayarak gerçekten kurtarabileceğimiz hayvanları kurtarmamız engellenmiş oluyor. @haytap

‘Şehirler boşalınca yemek bulamayacaklar’

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Yaşam Hakkına Saygı Derneği’nin kurucusu Özgün Öztürk

◊ Can Dostum Veteriner Kliniği’nden veteriner hekim Sinem Karslı’yla bölgeye gittik. 30’a yakın kedi ve köpek, bir de kuş kurtardık. Yanımızda bol mamayla gitmiştik ancak kuş yemi gerekebileceği aklımıza gelmemişti. Bunun ciddi bir ihtiyaç olduğunu gördük.

◊ Biz oradayken Samandağ hayvan barınağına henüz gidilmemişti. Burası, Hatay’a yarım saat uzaklıkta... Gittiğimizde barınağın kapıları açıktı. Allah’tan yanında bir su kanalı var, susuz kalmamışlar. Hayvanların çoğu sakattı. Alabildiğimiz kadar hayvanı aldık, besleme yaptık. Gönüllü bir arkadaş bulup ona bolca mama bıraktık. Arkadaşımız bir 10 gün kadar daha bölgede beslemelerini yapacak.

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◊ Şu an şehir merkezlerinde, insanların yoğun olduğu bölgelerdeki hayvanlar bir şekilde besleniyor. Ama bir süre sonra şehirler boşalınca hayvanlar yemek bulamaz hale gelecek. O zaman için iyi bir plan ve program yapmak, yakın yerlerden besleme yapabilecek gönüllüleri koordine etmek için çalışmalara başladık. Bölgeye mama ve bölgeden kurtarılanlara tedavi desteğimiz devam edecek. Bizi sosyal medyada takip edebilir, destek olabilir, sahiplenme başvurusunda bulunabilirsiniz.

@yasamhakkinasaygi

‘Hak ettikleri güvenli alanlar nasıl sağlanır?’



Psikolog Dr. Gizem Sürenkök

Evlerimizi paylaştığımız canlılar yaşam arkadaşlarımız haline geliyor. Doğal afetler onların yaşam

hakkını da gasp ediyor. Enkazda, hasarlı bir evde kalmalarını istemiyoruz. Herkes bunca kayıp yaşarken, imkânlar da kısıtlıyken kendisi için en önemli olanı kurtarmak istiyor. Burada tartışılması gereken, her canlının hak ettiği güvenli alanın nasıl sağlanabileceği...

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‘Mamaları, ihtiyacı olan depremzedelere ulaştırıyoruz’

Sosyal medyada ‘Hera’nın Babası’ olarak tanıdığımız Halil Aşar

◊ Deprem bölgesinde 55 ton mama dağıttık. İhtiyacı olan depremzedelere mama ulaştırmaya devam ediyoruz. Hayvan kurtarma da yapıyoruz. Antakya barınağı tamamen boşaltıldı.

◊ İlk başta İstanbul, İzmir ve Ankara’dan 15 veteriner hekimle birlikte bölgedeydik. Kurtarılan canların sevkleri yapıldı, tedavi ihtiyacı olanlar veteriner kliniklerine dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden hangi şehirde olduğumuzu, vatandaşlarımızın mamaları nerelerden teslim alabileceğini paylaşıyoruz.

@heraninbabasi

‘1.035 kişilik bir gönüllü ağı oluşturduk’

Dört Ayaklı Şehir-Afet Koordinatörü

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Dr. Mine Yıldırım (Kadir Has Üni. Öğretim Üyesi)



◊ Afetten etkilenen hayvanları kurtarmak, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla Dört Ayaklı Şehir Afet Koordinasyonu’nu kurduk. Depremin ilk günü 12 adet benzinli jeneratörü Antakya’ya ulaştırdık.

◊ 1.035 kişilik bir gönüllü ağı oluşturduk. İhtiyaç listelerini sosyal medya aracılığıyla duyurup gelen yardımları Afet bölgesine ulaştırıyoruz. Bugüne kadar 5 TIR, 4 kamyon, 6 binek araç dolusu ihtiyaç malzemesini ulaştırdık. Hatay barınağından 150 köpeğin İstanbul’a ulaştırılmasını sağladık. Bölgedeki veteriner ve sağlık ekibi ihtiyaçlarını koordine etmek için haberleşme ağı kurduk. 4 gönüllü veteriner ve 20 veteriner teknikerini bölgeye yönlendirdik. Toplam 300 hayvana tıbbi yardım ulaştırdık. 2 bin kedi kutusu, 500 adet köpek kutusu, 5 ton kuru, 2 bin adet konserve kedi-köpek mamasını deprem bölgesine ulaştırdık. @dortayaklisehir