Onlar â€˜Ã§Ã¶pâ€™ deÄŸil, birer sÃ¼per kahraman

Ä°stanbul Modern,ÂÃ§ocuklarÄ± evlerindeki kullanÄ±lmayan nesnelerle oyuncak karakterler tasarlamaya davet ediyor. MÃ¼ze, 5 Haziran DÃ¼nya Ã‡evre GÃ¼nÃ¼â€™nde Ã§ocuklarÄ±n Ã§evre sorunlarÄ±na ve pandemiyle artan plastik kullanÄ±mÄ±na yÃ¶nelik farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ± arttÄ±rmak iÃ§in â€˜Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m DostlarÄ±â€™ projesini baÅŸlattÄ±. Proje kapsamÄ±nda ve Ä°stanbul Modern EÄŸitim ve Sosyal Projeler BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nÃ¼n rehberliÄŸinde Ã¼reteceÄŸi eserler; Koray AriÅŸ, Antonio Cosentino, Ä°smet DeÄŸirmenci, Nermin Er, Murat Germen, Mustafa Horasan, BaÅŸar Muluk, Ardan Ã–zmenoÄŸlu, Burcu PerÃ§in, SeÃ§kin Pirim ve Ekin SaÃ§lÄ±oÄŸlu gibi Ã¶nemli sanatÃ§Ä±larÄ±n eserlerine eÅŸlik edecek. Ã‡ocuklar tasarÄ±mlarÄ±nÄ± #istanbulmodernevde ve #sanatasarÄ±l hashtagâ€™lerini ve @istanbulmodern etiketini kullanarak paylaÅŸabilir. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar mÃ¼zenin internet sitesinde sergilenecek.

DOKTORLARA YARDIM EDEN SÃœPER KAHRAMAN ROBOT

Murat Germen Koli/d-19



Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kavramÄ±nÄ± anlatmaya ve tecrit sÄ±rasÄ±nda moralleri yÃ¼ksek tutmaya aracÄ± olma imkÃ¢nÄ± beni Ã§ok heyecanlandÄ±rdÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te evimize birÃ§ok farklÄ± ebatlarda koli geldi ve projede onlardan faydalanmaya karar verdim. â€˜Koli/d-19â€™ bir robot. Kahraman saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerine gereken malzemeleri sÃ¼per gÃ¼Ã§leri sayesinde uÃ§arak gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Hastanelerden dÃ¶nerken sokak hayvanlarÄ±na ve ihtiyacÄ± olan ailelere de gÄ±da taÅŸÄ±yor. Robot olduÄŸu iÃ§in hastalÄ±k onu etkilemiyor ama virÃ¼sÃ¼ baÅŸkalarÄ±na bulaÅŸtÄ±rmamak iÃ§in paketleri bÄ±rakmadan Ã¶nce ve bÄ±raktÄ±ktan sonra ellerini sabunla temizliyor ve uÃ§arken maske takÄ±yor.Â

SANAT DA BÄ°R OYUN OYNAMA YARATISI

Ä°smet DeÄŸirmenci Komik Ayak

Her fÄ±rsatta Ã§ocuklarla birlikte Ã¶zellikle Marmara AdasÄ±â€™nda atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yorum. Ä°stanbul Modernâ€™de de Ã§ocuklarla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Zengin hayal dÃ¼nyalarÄ±nÄ± gÃ¶rmek, sanatÄ±n â€˜oyun oynama yaratÄ±sÄ±â€™ olduÄŸunu bilerek Ã¼retmekten mutlu oluyorum. TasarÄ±mÄ±m iÃ§in atÄ±k malzemelerden birini, deterjan kutusunu kullandÄ±m. Ãœst bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden kesip ters dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mde tavuÄŸa benzediÄŸini gÃ¶rdÃ¼m. DiÄŸer ayrÄ±ntÄ±larÄ± da ekleyip ayaklarÄ±nÄ± abartarak ve kÄ±zÄ±mÄ±n Ã§ocukluÄŸundan kalma takÄ±larla sÃ¼sleyerek â€˜Komik Ayakâ€™ adÄ±nda bir karakter yarattÄ±m.

DOÄžAYI KORUMAYA VE SEVGÄ°YE Ä°NANIYORLAR

Ardan Ã–zmenoÄŸlu

Bicicik ve Ã‡Ä±tÃ§Ä±t

Projeye Ã§ocuklara ilham verebilmek iÃ§in katÄ±ldÄ±m. KullandÄ±klarÄ±, tÃ¼kettikleri nesneleri ve onlardan kalan atÄ±klarÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirebilecekleri hakkÄ±nda bir fikir vermek istedim. Bicicik yarÄ± yarÄ±ya ekolojik atÄ±klardan oluÅŸan bir karakter. Su, kola veya gazoz ÅŸiÅŸeleri, yumurta kabuÄŸu ve Ã§ekirdek kabuÄŸu atÄ±klarÄ±yla kuru dallardan oluÅŸuyor. Bicicikâ€™in bir de kÃ¶pek dostu var: Ã‡Ä±tÃ§Ä±t. Tuvalet kÃ¢ÄŸÄ±dÄ± rulosu ve yine Ã§ekirdek kabuklarÄ±yla kuru dallardan oluÅŸuyor. Bicicik ve Ã‡Ä±tÃ§Ä±t birlikte maceralara atÄ±lÄ±yorlar ve mutlular; iyiliÄŸe, doÄŸayÄ± korumaya ve sevgiye inanÄ±yorlar.

KÃœLTÃœREL ZENGÄ°NLÄ°ÄžÄ°MÄ°ZÄ° HATIRLATMAK Ä°STEDÄ°M

Burcu PerÃ§in Cesaret Kenti

Projeye davet edildiÄŸimde bÃ¼yÃ¼k bir mutlulukla yer almak istedim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu proje tÃ¼ketim alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± sorgulatarak, Ã§evreye olan duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± arttÄ±rarak hepimizi ilgilendiren bir meseleye iÅŸaret ediyor. TasarÄ±mda bitmiÅŸ kÃ¢ÄŸÄ±t havlu,Â tuvalet kaÄŸÄ±dÄ± ve yumurta kartolarÄ±yla koli parÃ§alarÄ±, plastik kaplar var. â€˜Cesaret Kentiâ€™yle Ã§ocuklarÄ±n antik dÃ¼nyanÄ±n atmosferine girmelerini arzu ettim. Ã‡ok zengin arkeolojik kalÄ±ntÄ±larla kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ bir coÄŸrafyadayÄ±z. Bu bÃ¼yÃ¼k kÃ¼ltÃ¼rel zenginliÄŸimizi Ã§ocuklara hatÄ±rlatmak istedim.

HEPÄ°MÄ°Z Ã‡OCUKKEN BAÅžLADIK ÃœRETMEYE

Mustafa Horasan Horakon

Her Ã§ocuÄŸun sanat sevgisi ve yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§ok Ã¶zeldir. Hepimiz Ã§ocukken baÅŸladÄ±k Ã¼retmeye... Onlar iÃ§in ne kadar deÄŸerli olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±m. KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir katkÄ±m olabilirse mutlu olurum. Basit bir karton yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve boyayla kendi figÃ¼rlerini yaratabileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

GELECEÄžÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RME GÃœCÃœNE SAHÄ°PLER

SeÃ§kin Pirim Ã‡ekiÃ§ Kafa

Ä°ki Ã¶nemli kelimenin gerÃ§ek anlamÄ±nÄ± ve geleceÄŸi deÄŸiÅŸtirme gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermek adÄ±na bu projeye katÄ±ldÄ±m: Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve Ã§ocuklar! Ã‡ocukluÄŸumda, Ã§Ã¶pte bulduÄŸum bir Micky Mouse oyuncaÄŸÄ±m vardÄ±. Anneme pelerin diktirip ona â€˜sÃ¼per fareâ€™ adÄ±nÄ± vermiÅŸtim. KÃ¢ÄŸÄ±t havlu rulosundan Ã§ocuklara evde uÃ§urabilecekleri, kanatlÄ± bir karakter yaptÄ±m. TÃ¼m gÃ¼n hikÃ¢yeler yaratÄ±p zaman geÃ§irsinler ve hayal kursunlar diye...