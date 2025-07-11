Önce yabancılık çeksek de hemen ısınıyoruz

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Superman’i canlandırması için Henry Cavill’in yerine yeni bir oyuncu arandığını duyduğumuzda birçoğumuz hayal kırıklığı yaşadık. Dünya üzerinde başka kim Cavill’in yerini doldurabilirdi! Fakat yapımcıları tebrik etmek gerek. İlk başta biraz yabancılık çeksek de filmi izleyince ısınıverdiğimiz uzaylıyı bulmayı başarmışlar. David Corenswet kırmızı pelerini takıyor ve yeni maceralarına başlıyor.

‘Şimdi diğer tarafı görelim’

31 yaşındaki Amerikalı aktör dün vizyona giren James Gunn imzalı ‘Superman’ filminde başrolü kaptı. Gökyüzüne doğru havalanan bu genç adamın yolu ilk bakışta Hollywood’un klasik ‘temiz yüzlü Amerikalı’ kalıbını yansıtıyor. Ama pelerini Corenswet’in giymesini sağlayan başka dinamikler var.

Corenswet, Pensilvanya’da doğdu. Babası John Corenswet uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptı. David de babasının adımlarını takip ederek kariyerine tiyatro sahnesinde başladı. Onu daha sonra ‘The Politician’, ‘Hollywood’ gibi dizilerde ve geçen yıl da ‘Kasırgalar’ (Twisters) filminde izledik. Fakat belli ki asıl çıkışını çocukluğundan beri hayranlık duyduğu bu süper kahramanı canlandırarak yakalayacak.

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2022’nin sonlarında Henry Cavill, Superman rolüne geri döndüğünü duyurduğunda, hayranları büyük sevinç yaşamıştı. Hatta ‘Black Adam’ filmindeki sürpriz rolü dönüşün sinyali olarak görülmüştü. Ancak Warner Bros’un DC Evreni’ni baştan yaratma kararı, her şeyi değiştirdi. Gunn ve yapımcı Peter Safran, Cavill’in yerine daha genç, daha umut vaat eden bir Superman istediklerini açıkladılar.

Sosyal medyada “Henry bizim gerçek Superman’imiz” diyen hayranların sayısı az değildi. Ama Gunn yolundan dönmedi. David Corenswet GQ dergisine verdiği bir söyleşide Cavill hayranlarıyla ilgili şu yorumu yaptı: “Superman gibi büyük bir karakter söz konusu olduğunda büyük sanatçıların, yazarların ve oyuncuların onun tüm olasılıklarını keşfetmesini istersiniz. Zack Snyder ve Henry Cavill, Superman’in keşfedilmemiş bir yönünü keşfettiler. Hadi şimdi diğer tarafı görelim.”

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İyimser, insani, kırılgan...

Corenswet fiziksel olarak aslında Superman’e daha önce hayat veren Christopher Reeve, Tom Welling ve Henry Cavill’in bir birleşimi gibi görünüyor. Ama Cavill’in oyunculuk tarzıyla kıyaslayacak olursak madalyonun diğer yüzü olduğunu söyleyebiliriz. Yani karanlık ve ağırbaşlı bir kahraman yerine daha iyimser, insani, kırılgan ve hâlâ ilham veren bir Superman. Filmde Lex Luthor’u canlandıran rol arkadaşı Nicholas Hoult, David Corenswet’le ilgili şunları söylüyor: “Superman ve Clark’ın bu versiyonuna daha yakın ve güncel hissettiren eski bir Hollywood kişiliği var. Bu onun karizması, kendine has özelliği.”

David Corenswet’in özel hayatından da bahsetmek gerekirse; aktör kendi gibi oyuncu olan eşi Julia Best Warner’la Mart 2023’te evlendi. 2024’te de bir kızları oldu. Bu yıl nisan ayında da Corenswet’in memleketi Pennsylvania’ya taşındıkları söyleniyor. Çift özel hayatını gizli tutmayı şimdilik başarıyor.

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‘Tavsiye vermekten pek hoşlanmıyor’

The Hollywood Reporter’ın haberine göre Superman rolünü 10 yıldan uzun süredir oynayan Henry Cavill ve ‘Superman&Lois’ (2021-2024) dizisinde boy gösteren Tyler Hoechlin, David Corenswet’e destek verdi. Filmin Londra’daki galasında Corenswet konuyla ilgili hem Cavill hem de Hoechlin’le konuştuğunu ancak her iki eski Superman yıldızının da bu karaktere nasıl yaklaşması gerektiği konusunda kendisine herhangi bir ipucu vermediğini açıkladı. Tabii şu yorumu ekledi: “Bence bu tam da Superman’e özgü bir şey. Superman diğer insanlara tavsiye vermekten pek hoşlanmıyor.”