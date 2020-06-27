Önce okuyoruz, sonra pota altındaki yerimizi alıyoruz

Henüz piyasaya çıkan bir kitap, ‘Basketbolcu Çocuk Kedican’, kazanılacak yeni yetenekler ve geleceğin sporcuları için yepyeni bir çıkış kapısı niteliğinde. Basketbol dünyamızın deneyimli koçlarından Cem Akdağ’ın imzasını taşıyan bu çalışma, basketbol otoritesi Yiğiter Uluğ’un deyişiyle bir ömre dağılan basketbol deneyiminin hem çocuklara hem de ebeveynlerine yönelik bir paylaşımın da ifadesi. Bir başka spor yazarı Kaan Kural da kitabın minik sporcu adaylarına basketbolun temel prensiplerini kolay anlaşılabilir şekilde aktardığını vurguluyor. Basketbolcu Çocuk Kedican

Basketboldan Hayat Dersleri

Cem Akdağ

Alternatif Yayıncılık



