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Hürriyet Cumartesi
Uğur VARDAN
Haber Giriş: 27.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Önce okuyoruz, sonra pota altındaki yerimizi alıyoruz

Uğur VARDAN
Uğur VARDAN
uvardan@hurriyet.com.tr
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Uğur VARDAN
Uğur VARDAN
uvardan@hurriyet.com.tr
Önce okuyoruz, sonra pota altındaki yerimizi alıyoruz
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Türkiye futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülke. Ama 100 yılı aşkın sürede bu sevdanın ‘resmi’ karşılığı, yani somuta dönüşmüş başarı o kadar az ki... Ülkenin ikinci sporu niteliğindeki basketbolsa tarihsel süreci ele alındığında daha başarılı bir alan. Hem kadınlarda hem de erkeklerde.

Henüz piyasaya çıkan bir kitap, ‘Basketbolcu Çocuk Kedican’, kazanılacak yeni yetenekler ve geleceğin sporcuları için yepyeni bir çıkış kapısı niteliğinde. Basketbol dünyamızın deneyimli koçlarından Cem Akdağ’ın imzasını taşıyan bu çalışma, basketbol otoritesi Yiğiter Uluğ’un deyişiyle bir ömre dağılan basketbol deneyiminin hem çocuklara hem de ebeveynlerine yönelik bir paylaşımın da ifadesi. Bir başka spor yazarı Kaan Kural da kitabın minik sporcu adaylarına basketbolun temel prensiplerini kolay anlaşılabilir şekilde aktardığını vurguluyor.

Önce okuyoruz, sonra pota altındaki yerimizi alıyoruz
Basketbolcu Çocuk Kedican
Basketboldan Hayat Dersleri
Cem Akdağ
Alternatif Yayıncılık

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Uğur VARDAN
Uğur VARDAN
uvardan@hurriyet.com.tr
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