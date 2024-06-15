Omurga eğriliği her zaman ciddiye alınmalı

Haberin Devamı

Skolyoz omurganın doğal açısının değişmesi sonucu, gövde dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkıyor. Birçok rahatsızlıkta olduğu gibi uzmanlar skolyozda da erken teşhisin önemli olduğunun altını çiziyor. Haziran, Skolyoz Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Biz de bu vesileyle ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tezer ve çocuk ortopedisi uzmanı Doç. Dr. Barış Görgün’le skolyozun nedenlerini, nasıl teşhis edildiğini ve tedavi yöntemlerini konuştuk.

NEDEN OLUYOR?

‘ANNE KARNINDA OLUŞABİLİYOR’

◊ Skolyozun en sık görülen tipi ergenlik çağında ortaya çıkan formudur. Nedeni bilinmiyor ama bazı genetik faktörlerin omurgadaki anormalliklere yol açabileceği belirtiliyor. Doğuştan omurga eğriliğiyse (konjenital skolyoz) bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında oluşuyor. Nöromusküler skolyoz olarak bilinen türse serebral palsi gibi kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları nedeniyle meydana geliyor. (Doç. Dr. Barış Görgün)

Haberin Devamı

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

‘SIRTIN SAĞI VE SOLU ASİMETRİK GÖRÜNÜR’

◊ Skolyozun en önemli göstergesi omuzlarının dengede olmamasıdır. Yani bir omuz aşağıda, diğeri yukarıdadır. Hasta dizleri dik konumdayken öne doğru eğildiğinde sırtının sağı ve solu asimetrik görünür. Kaburgalarının bir tarafı yüksek, diğeri alçaktır. Skolyozdan şüpheleniliyorsa manyetik rezonans (MR) görüntüleme yapılır. Bilgisayarlı tomografi ve özel pozisyonda röntgenlerin çekilmesiyle hastaya kesin tanı konabilir. (Prof. Dr. Mehmet Tezer)

TEDAVİ YÖNTEMLERİ HANGİLERİ?

‘EGZERSİZ, YÜZME, FİZİK TEDAVİ’

◊ Skolyoz teşhisi konduğunda bir uzman tarafından uygun tedavi planı oluşturulur. Skolyozun tedavisi eğrilik derecesine, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Hafif dereceli skolyozda sırt ve bel kaslarını güçlendirecek egzersizler, yüzme veya fizik tedavi önerilir. Derece arttıkça korse kullanılabilir veya cerrahi müdahale yapılabilir. (Doç. Dr. Barış Görgün)

Haberin Devamı

NELERE DİKKAT ETMELİ?

‘DOKTOR KONTROLÜ ÖNEMLİ’

◊ Skolyoz kadınlarda 18, erkeklerde 20 yaşına kadar (özellikle ergenlikte) hızlı ilerliyor. O yaşlarda ve sonrasında doktor kontrolü önemli. (Prof. Dr. Mehmet Tezer)

◊ Çocuğun vücudunda asimetri ve eğrilikler her zaman ciddiye alınmalı. Çünkü omurga eğriliğinin derecesi ve eğilme hızı arttıkça tedavi yöntemleri değişebiliyor. Erken teşhis bu yüzden önemli. (Doç. Dr. Barış Görgün)