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‘Bazı Aşklar Yenik Başlar’ değersizlik duygusuyla baş etmeye çalışan, bir yandan da ilişkilerinde sınırları zorlayan Deniz’in hikâyesini konu alıyor. Menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras, yeni kitabında gerçek hayatta şahitlik ettiği bir öyküyü anlatıyor.

Kitaptaki Güneş karakteri sizce neden aşka değil de sevgiye inanıyor?

Güneş, sevginin ve şefkatin iyileştirici olduğunu, insanın içindeki tüm hastalıkların sevginin eksikliğinden kaynaklandığını çok iyi bilen biri. Aşkın kısa sürdüğünü, sevgininse uzun bir yolculuk olduğunu biliyor ve karşısındakine bunu anlatmaya çabalıyor.

Günümüz aşklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Eskiden insanlar buluşur, sohbet eder, yemeğe gider, birine ulaşmak için çaba harcardı. Şimdi sosyal medya üzerinden yürüyorlar, bir ‘like’a (beğeni) bakıyor her şey. Şu gerçeği kabul edelim; ölümsüz aşklar artık sadece romanlarda, şiirlerde ve şarkılarda dile getiriliyor. Bugünün gençleri bir ömür boyu sürecek aşkları yaşamak istemiyorlar. Zamanın hızla akıp gidişine duygular da ayak uyduruyor. Bir günde âşık olup iki günde sevgilisinden ayrılanlara pek sık rastlıyoruz.

Bugüne kadar siz aşk için nelerden vazgeçtiniz?

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Kalbinizi adadığınız insan aşkın değerini bilmiyorsa, kafası karışıksa ve hayat yolunda kaybolmuşsa o ilişkiden mutlu bir final çıkarmak mümkün değil. O yüzden de sizi üzenlerin değil, değerinizi bilenlerin peşinden gidin, kalbinizde onlara yer açın. Yoksa tadacağınız tek şey hayal kırıklığı ve öfke olur... Ben aşkı kimi zaman bulan, kimi zaman kaybeden ama onu aramaktan vazgeçmeyen biriyim. Aşk yolunda yaşadığım tüm deneyimlere şükrediyor, aşkın öğrettikleriyle büyümeye devam ediyorum.

Kitap, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.