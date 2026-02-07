Okuma tutkusuna dijital takviye

Haberin Devamı

Tabletler ve telefonlarda uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte 2000’lerin sonlarından itibaren ‘e-book’lar ve sesli kitaplar hayatımızın bir parçası haline geldi. Ardından kitap tutkunlarının buluşmaları dijitalleşti. Oprah Winfrey, Reese Witherspoon’un kurduğu çevrimiçi kitap kulüplerini Dua Lipa, Emma Watson, Natalie Portman ve Dakota Johnson’ınki izledi. Kitaplarla kurulan ilişkiye dair beklentiler ve tercihler çeşitlendikçe bu ihtiyaçlara yönelik daha fazla alternatif ortaya çıkmaya devam ediyor. Kitaplar üzerinden flörtleşmeye imkân yaratan uygulama da var, okurları canlı oturumlarda bir araya getiren platformlar da... Yeni uygulamalar, okuma deneyimini kişiselleştirmeye ve yeni paylaşım alanları yaratmaya odaklanıyor.

‘Aynı sayfada mıyız?’

Bookspace Türkiye’nin ilk kitap temalı flört uygulaması. Ücretsiz kayıt olabileceğiniz uygulamada kullanıcılar kitap zevklerine göre eşleşip sohbet edebiliyor. Her kullanıcı kendine ait sanal kitaplığını dilediği gibi düzenleyebiliyor, kitaplar istenen şekilde kategorilere ayrılabiliyor. İşlediğiniz kitap bilgileriyle oluşturulan algoritmanız, benzer kitap zevkine sahip kullanıcılarla eşleşmenizi sağlıyor. Bookspace’te fotoğraf ya da kısa bir biyografi üzerinden değil; okunan kitaplar, paylaşılan notlar ve oluşturulan kütüphaneler üzerinden ilişki şekilleniyor.

Her aya üç eser

Bir Kutu Kitap okurları her ay üç kitapla buluşturan bir abonelik sistemi sunuyor. Abonelere gönderilecek kitapları özel oluşturulan bir kurul belirliyor. Eserlerin farklı yayınevlerinden olmasına dikkat ediliyor. Kitaplar yanında okumaya teşvik etmeyi amaçlayan küçük hediyelerle birlikte bir kutunun içinde teslim ediliyor. Bir Kutu Kitap’ın amacı okurlara düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap seçme sürecini bir sürprize dönüştürmek. Abonelik ücreti 499 lira.

Atölye düzenleyin

Book.Love okurların kulüpler, atölyeler ve canlı oturumlar aracılığıyla bir araya geldiği bir platform. Platforma üye olduktan sonra birçok seçeneğiniz var. Kendi sanal kütüphanenizi oluşturabilir, okumalarınızla ilgili alıntı veya düşüncelerinizi paylaşabilir ya da kendi okuma kulübünüzü ve atölyenizi kurabilirsiniz. Platforma üyelik ücretsiz. Ancak platformda ücretli olan atölyeler de mevcut. Kendi atölyenizi ya da kitap kulübünüzü kurmak isterseniz platform üzerinden Book.Love ekibine bir başvuru iletmeniz gerekiyor. Başvurunuzun onaylanması durumunda kulübünüz ya da atölyeniz yayına alınıyor ve herkes tarafından erişilebilir hale geliyor. Platformda düzenlenen atölyeler, belirli temalar etrafında yazı yazma ya da metin incelemeye odaklanan farklı başlıklar altında hayata geçiyor. Benzer şekilde okuma kulüpleri de kimi zaman tek bir yazarın eserleri etrafında ilerlerken kimi zaman belirli bir kitap ya da tema üzerinden yürütülen buluşmalarla çeşitleniyor.