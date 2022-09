Okulların açılmasına en çok kimler sevindi?

Haberin Devamı

Melis: Gizem okullar açıldığından beri sosyal medya mutlu ebeveyn halleriyle dolup taşıyor, farkında mısın?

Gizem: Farkında olmaz mıyım, bir numaralı hikâye paylaşıcı da benim sanırım. İnsan boşlukta kalıyor, ne yapacağını şaşırıyor. Evde derin bir sessizlik. Her an bir yerden çıkacaklarmış gibi gelmiyor mu sana da?



Melis: Yoo. Çünkü ben gözlerimi kapayıp sessizliğin sesini dinliyorum. Huzur içinde yazı yazabilmenin dayanılmaz hafifliğini iliklerimde hissediyorum. Yani daha nasıl anlatabilirim huzur dolu günlerimi, bilemedim.



Gizem: Sana ‘sessizliğin sesini dinlemek’ dedirtecek kadar vahimdi demek durum.



Melis: Geçen tanıdık bir öğretmenle sohbet ediyordum. “Oh, yolladınız çocukları bize, hayat size güzel” dedi. “Yok hocam, estağfurullah” falan dedim ama sırıtmam yüzümden silinmeyince “Hadi hadi” dedi o da.



Gizem: Biz de üç ay az çekmedik yahu! Gece gündüz tepemdeydi. Güzel de gezdi, tadını çıkardı yazın. E, yeter. Eğitim şart (gülüyor). Hemen de alıştı okula bu arada, mutlu gidiyor, mutlu çıkıyor. Seninkiler ortaokul şimdi tabii, her şey değişti. Alışabildiler mi? Nasıl geçti ilk hafta?



Melis: Yoğun İngilizce programına adapte olmaya çalışıyorlar hâlâ. Her dersin öğretmeni de ayrı ya, tek öğretmenden

10 öğretmene çıkınca şaşırdılar biraz. Her birini ilkokul öğretmenleriyle kıyaslıyorlar. Ama arkadaşlarıyla hemen kaynaştılar.

Gizem: Arkadaşlarına alıştılarsa her şeye daha çabuk uyum sağlarlar. Sevindim buna, gerisi teferruat.



Melis: Evet, bence de öyle olacak. Tüm bir yaz eller havaya takıldıktan sonra zor geldi okul şimdi tabii. Bu hafta sonu bir etkinliğe falan götüreyim onları diyorum. Kafaları dağılsın azıcık. İstanbul Bienali devam ediyor. Hafta sonu gidelim diyorum, sonra da hamburger yemeye...



Gizem: Ya sorma, evet. Asıl şimdi zor bence. Yazın yorucu olsa da bir şekilde yapacak aktivite çoktu ama kışın zorlanıyorum ben etkinlik adına. Hafta içi de okulda geçince hafta sonu mutlaka bir şeyler yapmak istiyor. Biz de bu hafta sonu Dalyan Club’ın 40’ıncı yaşına özel düzenlenen Çocuk Festivali’ne gidelim diyoruz. Konserler, atölyeler, tiyatrolar, yüz boyama, dans... Birçok yaştan çocuğa hitap eden farklı etkinlikler olacakmış. Etkinlikten toplanan gelir de ihtiyaç sahibi kız çocuklarını tenis sporuna kazandırmak için harcanacakmış. Bir de ben Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki YBY etkinlik alanını da sürekli takipteyim. Yaz-kış çocuklar için güzel aktiviteler oluyor. Instagram hesapları: @yenibiryasamjournal. Tüm ebeveynlere tavsiye ederim.



Melis: Anne-babalar yaşadıkları şehrin ve ilçenin belediyesinin düzenlediği ücretsiz etkinlikleri de takip etmeli bence. Kışın AVM’lere tıkılıp kalmak yerine çok daha güzel seçenekler bulunabiliyor.



Gizem: Haklısın, doğru giyindikten sonra açık havada olmak en güzeli bence. Tüm ebeveynlere mutlu bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum (gülüyor).

Melis Çalapkulu: Ben de öyle. Şimdi izninle, bizimkiler erkenden uyumuşken bir film izleyeceğim. Adı da ‘Hayat Bana Güzel’ olacak.