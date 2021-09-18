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Okul sıralarını özleyenler için... En iyi 10 okul temalı yerli film

#Okul#Film#Öneri
Okul sıralarını özleyenler için... En iyi 10 okul temalı yerli film

Öğrenciler okullarına kavuşma heyecanı yaşarken biz de jürimize yetişkinlere o günlerini hatırlatacak filmleri sorduk. Arkadaşlığın, yeni şeyler öğrenmenin, toplumsal meselelerin ve tabii ki ‘dozunda’ haylazlığın anlatıldığı filmler ilk 10’da yer aldı.

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1- HERKESİN FAVORİSİ

Hababam Sınıfı (Yönetmen: Ertem Eğilmez)

Rıfat Ilgaz’ın romanından, Ertem Eğilmez’in uyarladığı film serisi Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Tarık Akan gibi eşsiz kadrosuyla herkesin favorisi. ‘Hababam Sınıfı’ sekiz jüri üyesinin yedisinin listesinde ilk sıradaydı.

2- GENCECİK BİR ÖĞRETMEN...

İki Dil Bir Bavul (Yönetmen: Özgür Doğan, Orhan Eskiköy)

Anadillerinde eğitim alamadıkları için zorluklar yaşayan öğrenciler ve gencecik bir öğretmenin öyküsü... Esin Küçüktepepınar “Diğerini anlama ve aidiyet duygusuna dair tespitleriyle benzersiz” diyor.

3- KORKU VE KOMEDİ

Okul (Yönetmen: Yağmur-Durul Taylan)

Bir lise öğrencisinin karşılıksız aşkı ve intiharıyla başlayan film için Olkan Özyurt “Taylan Biraderler akran zorbalığını ve eğitim sisteminin bu zorbalığı nasıl sürekli yeniden ürettiğini anlatıyor” diyor. ‘Hayalet Kitap’ adlı romandan uyarlandı.

4- YENİ BİR HAYAT İÇİN...

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Hakkâri’de Bir Mevsim (Yönetmen: Erden Kıral)

Hayatını yeniden kurmaya çalışan öğretmeni anlatan film, Ferit Edgü’nün romanından uyarlandı. Kerem Ayan’ın tavsiye ettiği filmde Genco Erkal, Erkan Yücel, Rana Cabbar ve Şerif Sezer oynuyor.

5- YAZ TATİLİNDEN KALANLAR

Tatil Kitabı (Yönetmen: Seyfi Teoman)

Seyfi Teoman’ın yazıp yönettiği film, yaz tatilindeki bir ilkokul öğrencisinin ailesi ve çevresiyle ilişkisine odaklanıyor. Şenay Aydemir, filmi “Küçük bir çocuğun gözünden hayata bakış” olarak özetliyor.

 

6- GENÇ İŞİ SOYGUN

Sınav  (Yönetmen: Ömer Faruk Sorak)

Beş öğrencinin üniversite sınav sorularını çalma girişimi... Atillâ Dorsay filmi “Okulda başlayan bunalımın soru çalmaya dek giden öyküsü” sözleriyle anlatıyor. 2006 yapımı filmde Jean-Claude Van Damme da rol almıştı.

7- ‘SAHTE KIYAMET’

Mavi Dalga (Yönetmen: Zeynep Dadak-Merve Kayan)

Konusu, üniversiteye hazırlanan ve ergenlik döneminin zorluklarını yaşayan liseli gençleri. Burak Göral “Öyküye şehirdeki doğalgaz krizinin eşlik etmesi karakterlerin üzerine sahte bir kıyamet gibi çöküyor” diyor.

8- DEDİKODUNUN ETKİSİ

Bilmemek (Yönetmen: Leyla Yılmaz)

Leyla Yılmaz’ın yazıp yönettiği film orta sınıf bir ailenin lise çağındaki oğluna odaklanıyor. Sutopu oynayan, geleceği parlak bir çocuk hakkında çıkan dedikodular ve sonrasında yaşananlar... Uğur Vardan öneriyor.

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9- BÜYÜK ŞEHİRDE MÜCADELE

Öğretmen (Yönetmen: Kartal Tibet)

Kartal Tibet ‘Hüsnü Öğretmen’in köyünden İstanbul’a taşınmasını ve büyük şehirde verdiği mücadeleyi anlatıyor. Başrolünü Kemal Sunal’ın üstlendiği film tam anlamıyla bir taşlama...

10- ÖĞRENCİLERİN HİKÂYELERİNDEN

Bana Şans Dile (Yönetmen: Çağan Irmak)

Film öğrencilerin anlattıkları hikâyelerden yola çıkarak aile içi şiddet, sevgisizlik ve iletişimsizlik gibi konularda geziniyor. Murat Erşahin “Sinemamızda benzer öykülü filmlere aksiyon ve gerilim katmış bir yapım” diyor.

 

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#Okul#Film#Öneri