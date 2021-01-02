MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriOkul malzemelerinden bebek arabalarına kadar...
GeriHürriyet Cumartesi Okul malzemelerinden bebek arabalarına kadar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Pınar Tahirler
Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Okul malzemelerinden bebek arabalarına kadar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okul malzemelerinden bebek arabalarına kadar...
Abone Olgoogle-news

Pandemide yardımlaşma ruhumuzu ortaya koyduk. Çevrimiçi bir platform olan İhtiyaç Haritası da destekçilerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor.

Türkiye’deki ilk sosyal kooperatiflerden biri ihtiyaç Haritası. İhtiyaç sahipleriyle destek olmaya çalışanları bir araya getiren çevrimiçi bir platform olarak tanımlanabilir. Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilen bu platformda öğrenciler için okul materyallerinden sokak hayvanları için gerekli malzemelere, bebek arabasından sosyal bir projede gönüllü çalışacak kişilere kadar her türlü ihtiyaç istenebiliyor.

Önce platforma üye oluyor, sonra verebileceğiniz desteği ya da ihtiyacınızı detaylıca yazıyorsunuz. Her ihtiyacın, ihtiyaç sahibinin ve destekçinin gerçek olduğu doğrulanmadan hiçbir kayıt sitede yayımlanmıyor. Türkiye’nin dört bir yanından birçok istek kabul ediliyor. Talep edilenler arasında eğitim materyalleri, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar, spor malzemeleri, kıyafet ve ev ihtiyaçları başı çekiyor.

Platform ayrıca ’El Ele Destek Hareketi’, ‘Bir Kira Bir Yuva’, ‘Birlikte Kart’ gibi birçok kampanyaya da imza attı. www.ihtiyacharitasi.org

Okul malzemelerinden bebek arabalarına kadar...

Öğrenciler gönderilen kitaplara sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle