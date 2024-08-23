Okul alışverişi için bütçe dostu tüyolar

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Bu yıl bir hafta erkene alınan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül’de başlıyor. Bu tarih anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri içinse 2 Eylül olarak belirlendi. Yani okul alışverişi için önümüzde 2-3 hafta var. Bütçe dostu alışverişin tüyolarını ve doğru adreslerini anne-çocuk yazarımız Gülay Barbaros Altan ve çocuk yazarı Özge Lokmanhekim anlattı.

‘ÇELİK MATARALAR VE ÇOK GÖZLÜ ÇANTALAR TERCİHİM’



Çocuk yazarı Özge Lokmanhekim

◊ Ben mutlaka birkaç gözlü çanta bakıyorum. Öndeki küçük gözler hijyen malzemeleri, anahtar, gözlük vs. için iyi oluyor. Su için dışarıda ayrı bölmesi olması iyi; çünkü çantanın içindeyken matara açılabiliyor ve her şey ıslanıyor. Çanta su geçirmez/yağmura dayanıklı olmalı.

◊ Matara alırken hem soğuk hem de sıcak tutma özelliğine bakıyorum. Plastik ve BPA free (Bisphenol A kimyasal bileşeni içermeyen, sağlığa zararsız) olanlar yerine içi çelik modelleri tercih ediyorum.

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◊ Çok gözlü kalem kutusu alıyoruz. Büyük yer kaplayanlardansa yumuşak ve fermuarlı olanları seviyor oğlum. Bir göze boyaları, diğerine kalemleri, bir başkasına da makas/yapıştırıcı vs. koyuyor.

◊ Ucu kalın H 2B kalemleri alıyorum. Çocuklar çok bastırmadığı için silik yazmanın önüne geçiyorum.

◊ Fermuarlı plastik dosyalar çok kullanışlı. Elişi malzemeleri, notlar ve okuldan verilen kâğıtlar için.

◊ Formayı okul satmıyorsa, örneğin gri pantolon/eşofman altı üstüne beyaz yakalı tişört ya da sadece okul tişörtü altına rengi belirlenmiş alt giyiliyorsa, o zaman polyester içermemesine, yüzde 100 koton kumaş/pamuklu olmasına bakıyorum. Ayrıca kış için içi şardonlu yapıya sahip alt ve üstler tercih ediyorum. Daha sıcak tutuyor.

◊ Su geçirmeyen, rahat olan ayakkabıları tercih ediyorum. Mutlaka sprey de alıyorum. Ter kokan ayakkabıları akşamdan spreyliyorum.

‘LİSTESİZ ALIŞVERİŞ GEREKSİZ BİRÇOK ŞEY ALMAK DEMEK’



Anne-çocuk yazarı Gülay Barbaros Altan

◊ Eğer çocuğunuz okula bu sene başlamıyorsa kırtasiye malzemelerinin tümünü ortaya çıkarıp elden geçirin. Çocuklar neye sahip olduklarını unutabiliyor. Böylelikle tekrar tekrar aynı şeyleri almaktan ve israftan kurtulabilirsiniz.

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◊ ‘Bitenler, yenisi alınması gerekenler’ listesi yapılabilir. Listesiz alışveriş gereksiz birçok şey almakla sonuçlanıyor.

◊ Defterler konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyorum çünkü kâğıt kaynaklarımız da ağaç... Gerekirse defterin kullanılmış kısmını kapakla beraber kaplayarak ya da olabiliyorsa keserek ayırıp kullanılmamış kısmını mutlaka yeniden değerlendiriyorum.

◊ Özel okulların kırtasiye ve kitap paketleri oluyor, mecbur tutulan veliler haklarını arayabilirler, tümünü almak zorunda değiller. Paketlerin içinde gereksiz ve fiyat şişirmek için konmuş malzemenin yanı sıra kimi yabancı kaynaklar olması gerekenden pahalıya satılıyor.

◊ Forma belli bir yerden ve belli bir takım alınıyor ama yedekler için fast-fashion (hızlı moda) mağazalarını mutlaka gezmenizi öneririm. Okul takımlarına uygun yakalı, düz renk uzun-kısa kollu penyeler ve hatta yedek eşofman altlarının bile bire bir benzeyenlerini bulabilirsiniz.

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◊ Paraya kıyıp biraz sağlam bir çanta alırsanız birkaç yıl kullanılabiliyor. Ama çocuğum her yıl yeni bir çanta değiştirir, modaya uyar derseniz orijinaline çok para vermeye gerek yok. Kırtasiye için İstanbul’daysanız Hakikat Kırtasiye ve toplu alımlar için İSTOÇ uygun bir adres.