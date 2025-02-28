Ofis tarzı güç ve zarafetle sokağa taşıyor

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Podyumlara bu yıl iş dünyasından ilham alan bir hava hâkim, hatta sadece podyumlar değil, TikTok da genç neslin ‘office siren’ adını verdiği ofis stilleriyle dolu. Tasarımcıların 2025’e uygun gördüğü ofis stilleriyse nostaljik ve modern bir bakış açısına sahip. Oversize (geniş) kesimler, optik gözlükler, kravat, evrak çantası gibi aksesuarlar bu kurumsal estetiğin öne çıkan detayları arasında. Bu stil yalnızca kurumsal hayatta kabul görmüyor, ünlülerin etkisiyle gündelik stillere de yansıyor.

Etek-ceket takımlar tam da bu iş estetiğinin bir sonucu olarak hayatımıza girdi; 80’li ve 90’li yılların stillerinden ilham alarak geri döndü. Ancak eskisi kadar geleneksel olmadıklarını, tam tersi cesur ve yenilikçi göründüklerini söyleyebiliriz. Chanel, Stella McCartney, Gucci ve Max Mara gibi markaların koleksiyonlarındaki etek-ceket takımlar bu tavra güçlü birer örnek. Özellikle bileğe kadar uzanan kalem formundaki eteklerle eşleşen blazer ceketler öne çıksa da diz altında biten modelleri ve mini etek-ceketleri de görüyoruz.

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HEM FEMİNEN HEM MASKÜLEN

Kendall Jenner ve Hailey Bieber’ın giydiği takımlara değinmek istiyorum çünkü bence ünlü modeller bu stilin daha da yayılmasına katkı sağlayacaklar. Schiaparelli markasının Paris’teki şovuna giderken Alberta Ferretti imzalı gri bir etek-ceket takım tercih eden Kendall Jenner bu stiliyle hem feminen hem maskülen; aynı zamanda da zarif, sofistike ve güçlü bir duruş sergiliyordu. Belki de uzun süredir erkek arkadaşımızın, eşimizin veya babamızın takımını giymişiz gibi duran aşırı oversize kesimlerin yerine gücü ve dişiliği aynı anda sahiplenmemizi sağlayan etek-ceket takımlar moda dünyasının yeni yıldızı olabilir.

Hailey Bieber ise vintage etek-ceket takımıyla benzer bir tavır yansıtıyor. Thierry Mugler’in 1998 Sonbahar hazır giyim koleksiyonunu andıran çizgili takımını güneş gözlükleri, ince siyah çoraplar ve stiletto’larla tamamlayan Bieber adeta ‘Güçlü, seksi ve aynı zamanda da cool’um’ diyor.

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HER TARZA UYGUN





Mini etekli ofis stilini stiletto’lar tamamlar. adL, ceket 1.499, etek 999 lira





Sofistike bir havası var.Gizia, 9.760 lira





Kolejli stillerini anımsatan takımlar da görüyoruz.Koton, ceket 1.499 etek 799 lira





Güçlü ve feminen bir tavra sahip.Lady Gina, 4.149 lira





Şık etkinliklerde tercih edilebilir.Mai Collection, 2.299 lira

KISA KISA

‘Melankolik ama büyüleyici, umursamaz ama hipnotize edici’

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Dünyaca ünlü birçok ismin tasarımlarını giymek için yarıştığı Dilara Fındıkoğlu ‘Venus From Chaos’ isimli Sonbahar/Kış 2025 koleksiyonuyla Londra Moda Haftası’nın resmen tozunu attırdı. Modayı giyimden öte bir kaçış alanı ve kadınların sınırları zorlayarak kendilerini ifade edebileceği bir mecra olarak gören Fındıkoğlu, Ayerhs Magazine’in haberine göre modellere podyuma çıkmadan önce “Ortaçağ rock yıldızı gibi olun; melankolik ama büyüleyici, umursamaz ama hipnotize edici” diyerek bu vizyonunu yansıttı. Fındıkoğlu’nun koleksiyonunda zıtlıklar göze çarpıyor; korseler, ultra dar deri pantolonlar, dövme efektli vücut çorapları ve heykelsi silüetler karşımıza çıkıyor. Ayrıca koleksiyonda Converse işbirliği de dikkat çekiyor. Klasik Chuck Taylor modellere inciler, iğneler ve eskitme detaylar ekleniyor.