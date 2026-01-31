Ödüllü eserler, çoksatanlar...

Haberin Devamı

Tanpınar’a Huzur Yok Murat Menteş Everest Yayınları

Roman

‘Okuru saygı çerçevesinde şoke eden bir roman’ olarak tanıtılan yeni kitabında Murat Menteş, edebiyatımızın büyük yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar’ı karizmatik bir kahraman olarak ele alıyor. Kitapta metne Ethem Onur Bilgiç imzalı bir de çizgi öykü eşlik ediyor.

Seçmeler Katie Kitamura Çeviren: Deniz Koç İthaki Yayınları

Roman

2025’in Booker Ödülleri’nde finale kalan kitaplardan; The Guardian, Independent, The New Yorker gibi yayınların En İyi Kitaplar listelerinde olan ‘Seçmeler’ Türkçede... Kitap, hayattaki rollerimizin ne kadarının bize ait olduğunu, ne kadarının başkalarınca kurgulandığını sorguluyor.

Atmacanın A’sı Helen Macdonald Çeviren: Kıvanç Güney Domingo

Roman

Babasının ani ölümü üzerine kendini bir atmacayı ehlileştirmeye adayan Helen Macdonald’ın hikâyesi... Pek çok ödül alan, bir belgeseli de çekilen metin bu kez Domingo etiketiyle raflarda...

Haberin Devamı

Kadınlardan Nefret Eden Erkekler Laura Bates Çeviren: Nazlı Berivan Ak April

Araştırma

The New York Times’ın Çoksatanlar Listesi’ne giren kitap dünyadaki kadınlara yönelik erkek nefretini ve örgütlü düşmanlığı konu alıyor. Incel’ler, trol’ler ve erkek hakları aktivistlerini istatistikler, gerçek yaşamöyküleri ve röportajlarla masaya yatırıyor.