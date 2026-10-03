Ocakbaşının da bir adabı var

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Gece eğlencesi öncesi toplaşıp sohbet etmek, bir şeyler içip gecenin devamını planlamak âdettendir. Ben bunu genelde arkadaş grubumla ya bir balıkçıda, ya meyhanede ya da müziğin çok yüksek olmadığı bir mekânda yapmayı tercih ederdim. Neden mi? Ee, zaten geceye devam edeceksin, bangır bangır müziğin altında neyi konuşacaksın? Doğrusu da buydu, en azından son birkaç yıla kadar...

Daha önce yazmıştım ocakbaşı mekânları gece hayatını ele geçiriyor diye. Beklenen oldu. Adım başı yenisi açılıyor, halihazırda hizmet veren mekânlar konsept değiştirip ocakbaşına dönüyor. Bazısı gerçekten işini iyi yapıyor ama bazıları ne yaptığını bilmediğinden mekâna dansöz çıkarıyor! Olacak iş değil...

Hadi dönelim bu işin öncesine. Nişantaşı’ndaki Cabbar bu ocakbaşı meselesini başımıza saranların başında geliyor. Gece hayatının tecrübeli isimlerinden Serkan Koca, Cabbar’ı 2020’de açtı. Sonrası çorap söküğü gibi geldi: Armutlu’daki Kebapçı Beko, Maslak’taki Acolar, Kuruçeşme’deki Güzel Ocakbaşı... Peki, nedir bu yeni nesil ocakbaşı mekânlarının özelliği? Neden bu kadar sevildi, seviyoruz?

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Önce bildiğimiz ocakbaşını hatırlayalım... Öyle abartıya yer olmayan, salaş, duman altında iyi et, kebap yemeye gittiğimiz ‘o’ yerler... Alttan usul usul müzik de varsa değmeyin keyfimize!

Hadi yeni nesil ocakbaşlarına dönelim. Yanlış anlaşılmasın, hepsi aynı değil. İşini iyi yapanları, favorilerimi ayrıca yazacağım. Ancak öyle bir noktaya geldik ki bangır bangır müzik çalan, sohbet etmenin neredeyse imkânsız olduğu, özel davete gider gibi pullu payetli kıyafetlerin giyildiği, tabakların neredeyse fiks menü özensizliğinde servis edildiği bir ocakbaşı anlayışı ortaya çıktı. Seveni var mı? Tabii, hem de çok! Ancak bunların hiçbiri bildiğimiz ocakbaşı değil, olsa olsa ‘yeni nesil, modern ocakbaşı’.

Geçen sosyal medyada Kuruçeşme’deki Boaz Ocakbaşı karşıma çıktı. Dekorasyon Marakeş, sıra gecesi konsepti var. Afişte darbuka, DJ performansı, oryantal şov yazıyor. Kafalar iyice karışmış! İşin ucu biraz kaçtı ama neyse ki bu işi hakkıyla yapan mekânlar görüyoruz. Favorilerim şöyle:

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◊ Kuruçeşme’den başlayalım... Korto’nun üst katındaki Güzel Ocakbaşı’na açıldığından beri birkaç defa gittim. Yemekleri iyi, ortam şık ama abartıdan uzak. Geçenlerde Türk ve Yunan canlı müzik gecesi yapmışlar. Bence o topa hiç girmesinler, adı üstünde ocakbaşı...

◊ Maslak’taki Ahmet Ustam Ocakbaşı. Lezzeti tescilli, Michelin gibi prestijli gastronomi rehberlerinde görüyoruz. Etiler’e de şube açtı. İlerleyen saatlerde müziğin sesi ‘bir tık’ artıyor.

◊ Yine Maslak’taki Acolar ne çok şık, ne çok salaş. Müzik sohbeti engellemiyor. Yemekleri lezzetli. Ocakbaşı kültürünü 2026 model gece hayatına iyi uyarlayan yerlerden.

◊ Cemocakbaşı, Maslak’ın yenilerinden. Ocağın başında Adanalı usta Cem Bora var. Maslak Oto Sanayi’de acayip bir yer yapmışlar.

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◊ Şehrin klasiklerinden Etiler’deki Çamlık Ocakbaşı... Ne zaman gitsem aynı lezzet, aynı müzik. 1973’ten beri hizmet veriyor.

◊ Çıra Ocakbaşı, Sarıyer’de. Şık ama öyle abartılı bir ortamı yok. Yemekleri lezzetli, sohbet etmeye uygun. Bir ocakbaşından beklediğinizden fazlası var. Gidilir.

◊ Kebapçı Beko, Armutlu’da. Eğlencesi dillere destan, yer bulmak zor. Rezervasyon gerekiyor. Eti, mezesi güzel. Göktürk ve Terminal Kadıköy’de şube açtılar.

Haftanın klasiği: Cahide Palazzo

Cahide Palazzo bana göre şehrin en iyi mekânlarından. Bu yaz Alaçatı’ya gitmedi, İstanbul’da kaldı. İyi de oldu, şehri başıboş bırakmadı. Geçenlerde Deha Bilimlier’in sahneye çıktığı gece uğradım. Aman ne eğlence! Sezon boyunca sahnede olacak isimler arasında Özcan Deniz, Derya Bedavacı, Sibel Can var. Sıla da sürpriz isimlerden. Ama asıl bomba 14 Ekim Çarşamba gecesi: Yunan müziğinin ünlü ismi Konstantinos Argiros, Cahide Palazzo’nun sahnesinde olacak. Menüdeyse klasikleşmiş Yunan lezzetleri servis edilecek.

Ah geceler

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◊ Taykunku bu gece 00.00’da Nişantaşı’ndaki Legy’de setin başına geçecek.

(0533) 330 59 26

◊ Anıl Durmuş bu gece 00.30’da Perde Arkası Etiler sahnesinde.

(0538) 413 49 40

◊ Begüm Obiz 9 Ekim Cuma gecesi 1.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için:

@risenfallsuadiye

◊ Ebru Yaşar bu gece 22.00’de Ankara Günay sahnesinde. (0532) 443 33 33

7/24 yetmez

◊ Çengelköy’de, Boğaz’ın hemen kıyısındaki Vakko Hotel Sumahan Bosphorus, Michelin Rehberi’nin otel seçkisinde üst üste ikinci kez Michelin Key aldı. Böylece otel Michelin Rehberi’nin prestijli otel seçkisindeki yerini korudu.

◊ İBB Meclisi’nin aldığı yeni kararla Anadolu Hisarı Müzesi, Tekfur Sarayı Müzesi, İstanbul Sanat Müzesi, Taksim Cumhuriyet Müzesi, Aşiyan Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı Türk vatandaşları için 1 lira oldu. Girişte TC kimlik kartınızı göstermeniz yeterli. Sonbaharda kültür-sanat turu yapmak için şahane bir fırsat.