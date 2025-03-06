‘O zaman şarkı söylemek lazım’

Haberin Devamı

*KONSER





-Emel Sayın 8 Mart Cumartesi 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 1.000 ila 2.500 lira.

-Kaan Tangöze 9 Mart Pazar 20.30’da İzmir’deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 938 ila 1.785 lira.

-İş Sanat’ın ‘Parlayan Yıldızlar’ serisi Nisa Aysever (viyolonsel) ve Deniz Acar (fagot) konseriyle devam ediyor. 10 Mart Pazartesi 20.30’da İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz izlenebilir.

Haberin Devamı

-Piyanist Cem Babacan 11 Mart Salı 20.30’da Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 250 ve 400 lira.

-Kübalı sanatçı Solanch de la Rosa 11 Mart 21.30’da Asa Khai Jazz Club’da. Bilet fiyatı 1.100 ve 1.300 lira.

-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 13 Mart Perşembe 20.00’de Nil Venditti şefliği, Can Çakmur (piyano), Pelin Halkacı Akın (keman) ve Çağ Erçağ (viyolonsel) solistliğinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 504 ila 1.596 lira.

-Piyanist Konstantin Emelyanov ‘Bach İstanbul’da!’ konserleri kapsamında13 Mart 20.30’da Beşiktaş Deniz Müzesi’nde. Bilet fiyatı 550 ila 990 lira.

Haberin Devamı

-Moses Yoofee Trio 13 Mart 21.30’da Babylon İstanbul’da. Bilet fiyatı 650 lira.

-Fazıl Say ve Patricia Kopatchinskaja (keman) 14 Mart Cuma 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 666 ila 2.200 lira.

-Soft Analog 14 Mart 21.00’de Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 500 lira.

-Adamlar 14 Mart 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.140 ve 1.710 lira.

Haberin Devamı

-Büyük Ev Ablukada 14 Mart 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Bilet fiyatı 950 ila 8.360 lira.

-Brek 14 Mart 22.00’de Roxy’de olacak. Bilet fiyatı 350 lira.

-İrem Derici 14 Mart 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da hit şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 1.710 ila 17.000 (4 kişilik loca) lira.

GECE





-Aybüke Albere 8 Mart Cumartesi 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 35

-Emre Altuğ 8 Mart 23.45’te İzmir Om Mistral’de. (0541) 269 60 66

Haberin Devamı

-Okan Albayrak 8 Mart 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

-Baran Bayraktar 8 Mart 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Mert Davran 8 Mart 22.00’de North Pier’s sahnesinde. (0532) 664 84 82

-Güven Yüreyi 9 Mart Pazar 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Berk Sunal 12 Mart Çarşamba 23.00’te Boop Kuruçeşme’de. Rezervasyon için: @boopkurucesme

-Kaan Yorulmaz 14 Mart Cuma 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

Haberin Devamı

-Serhat Yılmaz 14 Mart 00.00’da Next Door’da çalacak. Rezervasyon için: @nextdooremirgan

-Pınar Güsar 14 Mart 22.00’de Buff Sahne’de. (0549) 129 01 07

8 MART ÖZEL





-İstanbul Modern Sanat Müzesi 8 Mart’ta kadın ziyaretçilere gün boyu ücretsiz. 16.00-17.00 saatleri arasında da çeşitli atölye çalışmaları var. Bilgi için internet müzenin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

-Karışık Kaset doğaçlama ekibi 8 Mart 16.00’da Motto Sahne Kadıköy’de Kadınlar Günü’ne özel, sürprizlerle dolu bir doğaçlama tiyatro gösterisi düzenliyor. Biletler 250 ve 300 lira.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür, şehrin farklı noktalarında ücretsiz konserler düzenliyor. 8 Mart saat 20.30’da başlayacak dört ayrı konser olacak. Ayşen Birgör, Bakırköy’de İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde; Âvâze Türk Müziği Kadınlar Topluluğu, Kartal’da İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde; Oya Dursun, Büyükada’da Taş Mektep’te; İstanbul Sentezfoni Modern Folk Topluluğu’nun ‘8 Martı’ adlı performansıysa İBB Şile Kültür Merkezi’nde İstanbullularla buluşacak. Ayrıca Beyoğlu Sineması ay boyunca kadın temalı film gösterimleri ve söyleşilere ev sahipliği yapacak. Yönetmen koltuğunda kadınların oturduğu veya odağına kadını alan filmler izleyicilerle buluşacak. Ücretsiz biletlere İstanbul Senin uygulaması üzerinden ulaşılabilir.

-Ankara Büyükşehir Belediyesi de bugüne özel etkinlikler gerçekleştirecek. Piyanist Gülsin Onay Gençlik Parkı Büyük Sahne’de konser verecek. Konserin başlama saati 16.00. Ankamall AVM’de bugün ve yarın Kadın Emeği Pazarı kurulacak. 10.00- 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. ABB Fomget Kadın Futbol Takımı yarın saat 14.00’te Osmanlı Stadı’nda Dostluk Maçı’na çıkacak.

-Pelin Batu ve Serhan Bali yarın 17.00’de Zorlu PSM touché’de tarih boyunca kadınların sanat alanındaki yerini, katkılarını ve karşılaştıkları zorlukları anlatacak. Bilet fiyatı 1.700 lira

*SERGİ





-Beyoğlu’ndaki Noh Extended Art Space ‘TOOL’ adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi farklı mecralarda üreten sanatçıların işleri aracılığıyla ziyaretçileri kaykay kültürüne ve kaykayın kentteki yerine farklı bir perspektiften bakmaya davet ediyor. Fotoğraf, resim, illüstrasyon ve video işlerin olduğu sergide Sinan Logie, Volkan Yıldırmaz, Kadir Kiraz, Nuri Yılmazer, Yusuf Duran, Mert Gürkan Akın, Tunahan Keskin, Gizem Aynagöz, Tolga Bölükbaşı, Cengizhan Bayır, Şevval Yeksan ve İzzet Süha Biçer’in işleri izleyiciyle buluşuyor. 30 Mart’a kadar görülebilir.

-Beyoğlu’ndaki Anna Laudel’de Belkıs Balpınar’ın ‘Zamana Dokunanlar’ sergisi açıldı. Anadolu kültürünün en eski sanatlarından olan kilim dokumasını geleneksel formlarından uzaklaştırarak zaman, mekân, boyut anlamında özgürleştiren sergide sanatçının 1989’dan günümüze ürettiği 20 eseri var.

-İstiklal Caddesi’ndeki Hope Alkazar, xtopia Immersive Journey kapsamında ‘Netizens: Citizens of the Web’i izleyiciyle buluşturuyor. NFT sanatçıları Elçin Arpaçay ve Dilara Başköylü’nün çalışması, internetin geçmişten bugüne nasıl dönüştüğünü ve dijital dünyanın insan yaratıcılığıyla nasıl iç içe geçtiğini görsel ve işitsel bir deneyimle anlatıyor. 15 Mart’a kadar görülebilir. Kayıt için Hope Alkazar'ın intenet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

*DJ





-Tuğçe Şenoğul ve Seda Erciyes 8 Mart Cumartesi 23.00’te Blind İstanbul’da DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 250 ve 400 (çift bilet) lira.

-Franc Fala 14 Mart Cuma 23.00’te Klein Harbiye’de. Bilet fiyatı 500 ila 25.000 lira (loca).

*TİYATRO

-Tarihe iz bırakan büyük sanatçı





Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, Yolcu Tiyatro yapımı ‘Gomidas’ta Fehmi Karaarslan’ı izliyoruz. Oyun, Osmanlı döneminde yaşamış, Ermeni, Osmanlı ve dünya kültüründe kuvvetli bir iz bırakmış büyük bir sanatçı; müzisyen ve müzik araştırmacısı Gomidas’ın hayat hikâyesini izleyiciye aktarıyor. Müzikleriyle de izleyiciyi etkilemeyi başaran oyunda Gomidas’a Lusavoriç Korosu eşlik ediyor. 9 Mart Pazar 19.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Bilet fiyatı 300 ve 425 lira.

-Dirmit’in şehir mücadelesi





Latife Tekin’in aynı isimli romanından uyarlanan oyun Hakan Emre Ünal rejisi ve Nezaket Erden’in tek kişilik performansıyla sahneleniyor. ‘Sevgili Arsız Ölüm’ köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. 10 Mart Pazartesi 20.30’da DasDas Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 550 ve 770 lira.

-Sanatçıların özel hayatı





Nadir Sönmez’in yazıp yönettiği ‘Ama’ İstanbul’da yaşayan sanatçıların profesyonel ve özel hayatlarının kesişimine odaklanıp günümüzdeki cinsel kimlik tartışmalarının mizahi bir analizini yapıyor. Oyunda sahneyi Esme Madra, Öner Erkan, Nadir Sönmez, İlda Özgürel, S. Emrah Özdemir ve Büşra Albayrak paylaşıyor. 14 Mart Cuma 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde izlenebilir. Bilet fiyatı 666 lira.

*ATÖLYE





-Taksim’deki Barista OL Akademi 8 Mart Cumartesi 18.00’de ‘Bitkisel Bazlı İçecekler Atölyesi’ düzenliyor. Atölye katılımcıları bitkisel bazlı kahveler ve diğer içeceklerin yapımını öğrenecek ve bitkisel bazlı beslenmenin önemini kavrayacaklar. Bilet fiyatı 2.100 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 14 Mart Cuma 19.00’da ‘Meksika Mutfağı’ atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında etli taco, hindi fümeli ve mevsim yeşillikli wrap, guacamole sos ve quesadilla yapımı uygulamalı olarak anlatılacak. Bilet fiyatı 2.000 lira.