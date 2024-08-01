‘O zaman şarkı söylemek lazım’

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YARIDA KALAN DOSTLUKLARA…

Melike Şahin’den sözleriyle ve duygusuyla yüreğe işleyen bir şarkı daha. Bu kez yarım kalmış bir dostluğu anlatıyor. Yaşanan kırgınlıklara rağmen hissedilen özlem duygusunun ağırlığını: “Öyle kolay mı el gibi kaçmak?/Mazeretin ne, olsa da duysak?/Söyle değer mi, değdi mi ortak/Dağ gibi kalbi ortadan oymak?” Sözleri Şahin ve Zafer Tunç Resuloğlu’na ait olan ‘Ortak’ın prodüktörlüğünüyse Martin Terefe ve Resuloğlu üstlenmiş.

‘Ortak’ (Tekli)

Melike Şahin

Gülbaba Records ve Diva Bebe Records

ÖFKE VE KUTLAMA BİR ARADA

Alternatif sahnenin yetenekli ismi Melis Karaduman yüksek tempolu bir şarkıyla çıkageldi. Pop ve trap pop karışımı şarkıda büyük olasılıkla toksik bir ilişkiden çıkan kadının “Kendimi seçtim bu kez” isyanına tanık oluyoruz. ‘Bu Kez’in sözleri ne kadar öfkeliyse müziği bir o kadar parti havasında. Zaten böylesi en güzeli değil mi?

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‘Bu Kez’ (Tekli)

Melis Karaduman

Universal Music Türkiye

‘LEYLİM LEY’E SELAM

Rap müziğin usta ismi Zen-G kısa bir süre önce ‘Keje’ adlı teklisini yayımlamıştı. Hemen ardından gelen yeni parçası Sabahattin Ali şiiri, Zülfü Livaneli bestesi olan unutulmaz eser ‘Leylim Ley’e selam ediyor. Sözleri Zen-G’ye ait olan ‘Leylam Ley’in müziği Zen-G ve Arda Gezer imzalı. Bu haftanın hüzün ve enerjiyi aynı potada eriten şarkılarından bir diğeri.

‘Leylam Ley’ (Tekli)

Zen-G

Sony Music Türkiye

MÜZİKAL KÖPRÜ

Kendini hem Doğulu hem de Batılı olarak tanımlayan Kıvanç K, Türkiye’de elektronik müziğin öncü isimlerinden. Müzisyen yeni albümü ‘Ex Occidente Doxa’nın ilk teklisini yayımladı. Anonim bir eser olan ‘Dere Boyu Kavaklar’ı evrensel bir dille yorumlayan Kıvanç K, gelenekselle modern arasında köprü kurmuş.

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‘Dere Boyu Kavaklar’ (Tekli)

Kıvanç K

GRGDN Müzik

KONSER ALBÜMÜ

Çilekeş ve Bubituzak grubunun kurucularından Görkem Karabudak 2019’dan beri solo çalışmalarına ağırlık vermişti. Şimdi de bir konser albümü olan ‘Topyekün’ü çıkardı. Albümde bir Çilekeş klasiği olan ‘Kara Mizah’ın 2024 versiyonu da var. Albümde iki de konuğa rastlıyoruz: Tuğçe Şenoğul ve Da Poet. Karabudak albümün prodüksiyonunu da kendisi üstlenmiş.

‘Topyekün’ (Albüm)

Görkem Karabudak

Sümbül Plak