O gece istediğimiz kadar parlamak serbest

Şehirde bir partiye mi gidiyorsunuz? Evde, arkadaşlarınızla mı karşılayacaksınız yeni yılı, yoksa sabaha kadar dans mı? Hepsinin gardıropta karşılığı ayrı. Şehirde kalabalık bir yılbaşı partisi söz konusuysa, bu sezonun yıldızı hâlâ net: Işıltı. Özellikle payetli her parça ve metalik yüzeyler yılbaşı gecesini tek başına anlatıyor. Gümüş, altın ve bronz tonları klasik ama bu yıl biraz daha bordolar ve kahveler de var. Fazla mı? Hayır. Yılbaşı gecesi zaten bunun için var. Burada önemli olan dengeyi ayakkabı ve aksesuarla kurmak: İnce bantlı topuklular, zarif bir clutch, sade takılar... Ve bırakın ışıltılı parçanız konuşsun.

Bordo, zümrüt yeşili...

Daha zarif, daha minimal bir akşam yemeği varsa siyahtan şaşmamak lazım. Özellikle saten ve dantel dokular çok moda. Ben siyah bir jean, dantel detaylı saten, uzun bir bluz ve blazer ceket üçlüsüne ışıltılı takılar eklerdim örneğin. Kadife de bu sezon geri döndü. Bordo, zümrüt yeşili, gece mavisi gibi derin tonlarda kadifeler var. Biraz vintage esintili küpelerle bu görünüm bambaşka bir noktaya taşınıyor. Gece kulübü, after party ya da ‘Biz sabaha kadar dans ederiz’ diyenler içinse, cesur Y2K (2000’ler modası) detaylarını öneririm. Tüy detayları, metalik mini elbiseler, parlak çizmeler, zincirli çantalar... Bu tarzda ölçü diye bir şey yok; salt eğlence var.

Bir de evde kutlayanlar var ki bence bu sezon en şanslı grup. Çünkü rahat şıklık hiç bu kadar trend olmamıştı. Saten pijamalar, yumuşak dokulu elbiseler, hafif bir ışıltı katan takılar... Evde olsanız bile özel bir gece hissini yaratmak mümkün. Bir küpe, parlak taşlı bir saç tokası yeter.

Özetle, nerede olursanız olun, önemli olan o gece kendinizi nasıl hissetmek istediğiniz. Çünkü yeni yıla girerken giydiğiniz şey aslında biraz da 2026’dan beklentiniz. Ve evet, istediğimiz kadar parlamak serbest.

HER TARZA UYGUN





Bordo tonları kadife kumaşa çok yakışıyor. Arzu Kaprol, 23.500 lira





Işıltıyı takılarınız aracılığıyla ekleyebilirsiniz.Gügü Design, 2.599 lira





Saten ve dantel detaylar sezonun favorilerinden…Mango, 2.999 lira





Kız kıza bir ev partisine çok yakışır. Victoria’s Secret, 6.000 lira

KISA KISA

‘Bana Birkin çıktı!’





Sosyal medyada her gün dünyanın en lüks markalarından yaptığı alışverişleri paylaşan, unboxing (kutu açma) videolarıyla izleyenleri hayrete düşüren bir isim var: Mr. The Can, yani Can Günhan. Geçen gün bir programda Hermès’ten yaptığı alışverişlerden, bu çantalara sahip olmak isteyen onca isim varken kendisinin nasıl en ‘ulaşılamaz’ modellere erişebildiğinden bahsetti. “Bana Kelly çıktı”, “Birkin çıktı” hatta “İstemediğim bir rengi çıktı, arkadaşıma verdim” gibi ifadeler kullandı. Yanlış anlaşılmasın; söz konusu olan bir piyango değil. Minimum 12-13 bin dolar bandındaki çantalardan bahsediyoruz.

Zaten mesele de tam olarak burada başlıyor. Bu çantalara öyle elinizi kolunuzu sallayıp herhangi bir Hermès mağazasına girerek ulaşamıyorsunuz. Peki, dünyanın en lüks çantalarına ‘normal’ bir insan ulaşmak isterse nasıl bir süreçten geçmesi gerekiyor?

Bu çantalar vitrinde değil, isim yazdırılan resmi bekleme listeleri yok; süreç tamamen ilişki temelli ilerliyor. Mağazaya düzenli gitmek, aynı satış danışmanıyla çalışmak ve markanın farklı kategorilerinden alışveriş yaparak bir müşteri profili oluşturmak önemli. Bir noktada, çanta mağazaya ulaştığında, satış danışmanı tarafından ‘teklif’ edilme ihtimali doğuyor. Ancak renk, deri ya da model her zaman hayalinizdeki gibi olmayabiliyor. Hermès’in bu bilinçli belirsizliği, Birkin’i ulaşılması zor bir ikon haline getirirken tam da bu yüzden ikinci el piyasasında çantaların çoğu zaman daha pahalı olmasını açıklıyor.