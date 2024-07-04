O çalan şarkı hangisi?

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90’LARA SELAM

Gece dışarı çıktığınızda aklınızda eğlenmenin dışında söylediği ‘cover’ şarkıları hakkıyla yorumlayan bir ismi dinlemek varsa ayaklarınız sizi Begüm Obiz’in o gün sahneye çıktığı kulübe götürür. Neyse ki Obiz bir süredir kendi şarkılarını da yayımlamaya başladı. Şimdi de ‘Bi Yer Bul’ ile karşımızda. Reşit Özkaplan’ın sözü ve müziği, prodüktör Mustafa Ceceli’nin ellerinde, bize 90’ları anımsatan kıpır kıpır bir parçaya dönüşmüş. Nakaratı hemen dile dolanan şarkı için Obiz şöyle diyor: “Pop müziğin özlediğimiz motifleri sektöre geri döndü ve bundan dolayı çok mutluyum.”

‘Bi Yer Bul’ (Tekli)

Begüm Obiz

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REKORLARLA BAŞLADI

O bir rap’çi. O bir dansçı. O bir stil ikonu. Ünü sınırları aşan K-Pop grubu BLACKPINK üyesi LISA’dan bahsediyoruz. Yeni teklisi ‘Rockstar’ piyasaya rekorlar kırarak çıktı. Şarkının videosu 3 saat içinde 5 milyon kez izlendi. Şarkının ilk tanıtımı TikTok’ta gerçekleşti ve LISA TikTok’a katıldıktan sonra 2 saat 18 dakika içinde 1 milyon takipçi toplayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Şarkının bu yaz her yerde çalınacağını söylememe gerek yok herhalde.

‘Rockstar’ (Tekli)

LISA

Sony Music Türkiye

BİR DE ONDAN DİNLEYİN

Bir klasik şarkı daha genç kuşakla buluşuyor. Sözleri Fecri Ebcioğlu’na ait olan, Marc Aryan’ın bestelediği ‘Kalbin Yok mu’ Feridun Düzağaç ve Hey! Douglas işbirliğiyle yayımlandı. Feridun Düzağaç’ın vokali, Hey! Douglas’ın elektronik altyapısıyla birleşince ortaya özgün bir iş çıkmış. Bu şarkıyı daha önce Marc Aryan, Teoman, Candan Erçetin gibi isimlerden de dinlemiştik.

‘Kalbin Yok mu’ (Tekli)

Feridun Düzağaç, Hey! Douglas

Kamp Records

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HİT FABRİKASINDAN DANSA DAVET

Besteci kimliği ve söz yazarlığıyla öne çıkan (örneğin Hande Yener’in ‘Benden Bir Tane Daha Yok’u), İrem Derici ve Ece Seçkin gibi isimlerle yaptığı işbirlikleriyle tanınan Genco Ecer yeni şarkısı ‘Corvette’i çıkardı. Afro R&B türündeki şarkı, yaz geceleri dans pistlerinde sık sık karşımıza çıkmaya aday. ‘Corvette’ bir kesimin günümüz ilişkilerine bakışını tüm açıklığıyla anlatıyor.

‘Corvette’ (Tekli)

Genco Ecer

Universal Music Türkiye

ÖZLEM DE AŞKA DAİR…

“Kırık dökük bir kalbim var ama hâlâ seviyorum seni” diyor yeni teklisinde Glasxs. Özlemi de içinde barındıran bir aşk hikâyesi anlattığı. Glasxs kendine has anlatım tarzıyla bu kez bir pop şarkısına hayat veriyor. Şarkının bestesi sanatçıyla birlikte Serkan Çinioğlu imzalı.

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‘Kırık Dökük Kalpler’ (Tekli)

Glasxs

Avrupa Müzik