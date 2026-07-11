Nostaljik trendler ‘ayağımıza geldi’

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Parmak arası terlikler yalnızca plajdaydı, dolgu topukluları bir süredir hayatımızdan çıkarmıştık. Jelly sandaletleriyse çocukluğumuzun yazlarında bırakmıştık. Ama şimdi hepsi yenilenmiş halleriyle geri döndü.

Sezonun en belirgin dönüşlerinden biri dolgu topuklular oldu. Bir süredir ‘yaşlı işi’ kabul edilen bu modeller sezonun en cool parçalarından oluverdi. Özellikle dolgu mule’lar (burnu kapalı, arkası açık) ve minimal dolgu sandaletler her stil ikonunun gardırobuna girdi. İnce topuklunun konforsuzluğunun aksine, dolgu topuklular çok daha rahat ve gündelik.

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Gelelim parmak arası topuklulara... Kişisel olarak bu yazın en sevdiğim ayakkabı trendi bu. İnce bantlı, küçük topuklu, deri, jelly, bazen de daha parlak yüzeyli versiyonları var. Özellikle kapri pantolonlar, midi etekler ve düz kesim elbiselerle kullanıldığında stili anında yükseltiyor.

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Plaja çok yakışır

Jelly ayakkabılarsa sezonun en eğlenceli trendi. Renkli, plastik görünümlü bu ayakkabılar topuklu sandalet ve babet formlarında kullanılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey, jelly ayakkabıyı fazla çocuksulaştırmadan kullanmak. Mesela beyaz poplin bir elbise, midi etek ya da jean’le eşleştiğinde bu ayakkabılar stil sahibi görünüyor. Ayrıca plaja çok yakışıyor.

Babet tarafındaysa klasik balerin modeli hâlâ güçlü ama bu yaz özellikle örgü ve file modeller öne çıkıyor. Deri babetin daha kapalı, daha şehirli havasına karşılık örgü babetler daha nefes alan, doğal ve zahmetsiz duruyor. Keten takımların, bol paça pantolonların altına çok yakışıyor.

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Sneakerina da sezonun en ilginci: Ne tam sneaker ne tam babet... Özellikle yazın klasik spor ayakkabıların ağır geldiği ama tamamen açık ayakkabı giymek istemediğimiz günlerde iyi bir alternatif. Maskülen ya da

sade parçalarla birleştiğinde gerçekten iyi görünüyor.

Şeffaf sandaletlerse bacak boyunu kesmediği için yaz stilinde pratik bir avantaja sahip. Siyah bir elbiseyi daha hafif gösterebilir, renkli bir kombinde ayakkabıyı geri plana atabilir.

Ve kırmızı ayakkabılar sahnede. Kırmızı babetler, parmak arası terlikler, topuklular ve sneaker’lar.... Üstelik kırmızı ayakkabı düşündüğümüzden çok daha kullanışlı. Jean, beyaz gömlek, siyah elbise, bej keten takım... Hepsine anında enerji katıyor; basit ama etkili.

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HER TARZA UYGUN





Sneakerina’lar yazın spor ayakkabı giymek isteyenlere rahat bir alternatif sunuyor. Adidas, 6.600 lira





Topuklu parmak arası terlikler sezonun en hit trendlerinden. Aldo, 4.000 lira





Rengiyle ve örgü olmasıyla radarımıza girdi. H&M, 1.400 lira





Şeffaf ayakkabılar bacak boyunu daha uzun gösteriyor. Mango, 1.500 lira





Stil ikonları dolgu topukluları çok sevdi. Nişantaşı Shoes, 1.900 lira

KISA KISA

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Düğün davetlisi olmak da emek istiyor





Son haftalarda Taylor Swift ve Travis Kelce’in New York’taki düğünüyle Dua Lipa ve Callum Turner’ın Sicilya’daki kutlamaları, düğün davetlilerinin stilleri bakımından bize bolca malzeme verdi. Ben özellikle model Gigi Hadid’in Taylor’ın düğününde giydiği pembe Wiederhoeft elbiseyi sevdim. Renkli, ışıltılı ama bir o kadar da elegan. Hadid’in prova yemeğinde tercih ettiği sarı Christopher Esber elbise de yaz davetleri için güzel bir referanstı.

Bu yaz davetli stillerinde siyahı da bolca görüyoruz. Dua Lipa’nın Sicilya kutlamalarına katılan oyuncu Grace Gummer’ın ve şarkıcı Charli xcx’in seçimleri ya da Jennifer Lopez’in Taylor Swift’in düğünündeki Bach Mai elbisesi siyahın cazibesine örnek verilebilir.

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Çok gösterişli renkler de var tabii. Pembe, sarı, kırmızı, metalik ve altın tonlar başrolde. Karlie Kloss’un Taylor’ın düğünü için seçtiği altın tonlardaki elbise ‘gelinle yarışmadan nasıl iddialı olunur’u gösteriyor örneğin.

Dua Lipa’nın Sicilya düğünündeyse Akdenizli ruhuna daha yakın stiller gördük: Dantel, saten, ince askılar, güneş batarken daha da güzelleşecek elbiseler... Mekânla, havayla, akşamın ritmiyle uyumlu olmak, bence elbise seçimindeki en önemli etken.