Nostalji rüzgârı hız kesmiyor

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SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

Fransız müzisyen Jain, ‘Makeba’ şarkısıyla geçen sene her yerdeydi. Sosyal medyayı kasıp kavururken bir yandan da turneye çıkıp 100’den fazla konser vermişti. Şimdi ‘Nobody Knows’ ile karşımızda. Elektronik, rock ve disko tınılarını birleştiren şarkı 80’lerin New York gecelerine gönderme yapıyor.

‘Nobody Knows’ (Tekli)

Jain

Sony Music Türkiye

DUYGUSAL YOLCULUK

Canlı müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Hera Aslan sözü ve müziği kendisine ait ‘Alacağı Olsun’ adlı teklisini çıkardı. Ozan Doğulu’nun retro dokunuşlarla düzenlediği şarkı 80’ler ve 90’lara selam veriyor. Hera Aslan şarkının sözlerini Nejat İşler’in bir cümlesinden ilham alarak yazmış.

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‘Alacağı Olsun’ (Tekli)

Hera Aslan

DGL&DMC

BİR KLASİK DAHA

Saksofon sanatçısı Anıl Şallıel, bir süredir üzerinde çalıştığı proje kapsamında sevilen eserleri usta sesler eşliğinde yepyeni yorumlarla yayımlamaya devam ediyor. Bu kez anonim bir türkü olan ‘Mevlam Birçok Dert Vermiş’ Şallıel ve Koray Avcı ile hayat buluyor. Bu tekli, projeden yayımlanan dördüncü parça.

‘Mevlam Birçok Dert Vermiş’ (Tekli)

Anıl Şallıel, Koray Avcı

Warner Music Türkiye

HİP-HOP’TAN VAZGEÇMİYOR

Aleyna Kalaycıoğlu tam da döneme uygun olarak dinleyeni yormayan, akılda kalıcı sözlere sahip, eğlenceli şarkılar yapmaktan vazgeçmiyor. ‘Oh BABY’ de R&B, rap ve house türlerinin iç içe geçtiği, tam da beach’lerde sık sık çalınacak bir dans parçası. Şarkının söz ve bestesinde Oğuzhan Atmaca imzası var.

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‘OH BABY’ (Tekli)

Aleyna Kalaycıoğlu

Universal Music Türkiye



İSYAN EDİYOR

Alternatif sahnenin yeni isimlerinden ALQA, iki yıldır üzerinde çalıştığı, 15 şarkıdan oluşan bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Bu albümün beşinci teklisi ‘WoW’ klibiyle birlikte yayımlandı. Söz ve müziği ALQA imzalı şarkı, beklenmedik davranışlarla karşılaşan birinin isyanını anlatıyor.

‘WOW’

ALQA

U Records, Ulus Müzik