‘Nokta atışı’ seçimler yapmanın tam zamanı

Haberin Devamı

Bu sezon puantiye yalnızca romantik elbiselerin ya da retro bluzların deseni değil. Kaprilerde, ‘bomber’ ceketlerde, eteklerde, pantolonlarda, fularlarda, ayakkabılarda hatta daha sportif parçalarda bile karşımıza çıkıyor. Yani artık daha cool, şehirli ve beklenmedik görünümleri de ele geçirmiş durumda. Ama tabii nostalji tarafını da reddedemeyiz. Yani bir yandan çok tanıdık. Eski Hollywood’u, Audrey Hepburn’ü, 50’lerin elbiselerini, yaz tatillerini, vintage fotoğrafları hatırlatıyor. Diğer yandan doğru parçalarla birleştiğinde fazlasıyla modern durabiliyor. Özellikle siyah-beyaz klasik versiyonu hâlâ en güçlü hali. Ama bu sezon kahve-krem, lacivert-beyaz, kırmızı-beyaz gibi farklı renk kombinasyonları da çok iyi görünüyor.

Haberin Devamı

Detaylara dahil edin

Bence puantiyeyi güncel yapan şey, onu fazla ‘hanım hanımcık’ kullanmamak. Mesela puantiyeli bir eteği deri ceketle giymek, puantiyeli bir elbiseyi düz sandaletlerle sadeleştirmek, puantiyeli kapriyi düz bir tişört ve küçük topuklularla tamamlamak iyi fikir. Desenin kendisi zaten yeterince karakterli olduğu için fazla romantik aksesuarlarla birlikte kullanıldığında biraz kostüm hissi verebiliyor.

Ünlü isimler de puantiyeyi çokça kullanmaya başladı. Örneğin Kendall Jenner’ın Khaite defilesindeki puantiyeli hacimli eteği bu yüzden dikkat çekiciydi. Desen tanıdıktı ama stil beklenmedikti. Elle Fanning, Meryl Streep gibi isimler de puantiyeyi güncel yorumlarla kullanıyor.

Benim bu sezon en sevdiğim kullanımsa puantiyeyi küçük detay olarak stile dahil etmek. Puantiyeli bir fular, düz beyaz gömlekle giyilebilecek puantiyeli bir etek, siyah elbisenin altına çok yakışacak puantiyeli ayakkabı ya da çanta...

Bir de bu tarza özellikle yeşil ve kırmızı rengini ilave etmeyi çok seviyorum. Benim gibi büyük desenlere mesafeli olanlar için iyi bir başlangıç olabilir. Ama eğer tek bir parça seçilecekse puantiyeli midi elbise hâlâ en zamansız seçenek. Üzerine ince bir hırka, altına düz sandalet ya da babetle baharın en risksiz ama etkili formüllerinden biri. Daha iddialı olmak isteyenleri de puantiyeli kapri ya da pantolonlar tam bir stil ikonu gibi gösterebilir.

Haberin Devamı

HER TARZA UYGUN



Kapriler bu sezon stil ikonlarının gözdesi.

Zara, 1.590 lira



Desenin romantik yönünü vurgulayan bir elbise modeli.

Naia, 6.750 lira



Siyah mini etekle şık durabilir.

Mango, 3.700 lira



Jean ve düz tişört tarzını hemen yükseltecek fular.

Beymen Club,

4.600 lira



Metalik görünümlü puantiyeler de var.

Twist, 1.600 lira