Nişantaşı’nın mahalle meyhanesi

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Birkaç aydır konuşuluyordu Recolte Semt Meyhanesi’nin Teşvikiye’ye açılacağı... Çok merak ediyordum çünkü burası Jüpiter Group’un yani Tayfun Topal’ın hayata geçirdiği bir mekân. Topal’ın her mekânı kent hayatında dengeleri değiştirir. Örneğin Cihangir’deki Hazine pazar günleri insanlar gece dışarı çıkmaya çekinirken canlı müziğin yapıldığı, rezervasyonlarının haftalar öncesinden kapandığı bir mekân olmuştu.

Recolte Semt Meyhanesi, eski Grey’in yerinde. Tam bir mahalle meyhanesi olmuş. Abartıdan uzak ve meyhane kültüründen hiç kopmamış.

Saat 18.30 suları henüz içerisi boş, hafif bir Sezen Aksu şarkısı eşlik ediyor sohbetinize. Gece boyunca da Ferdi Özbeğenler, Ajda Pekkanlar... İlerleyen saatlerde hafta içi olmasına rağmen mekânın ön kısmı doluyor aniden. Burası haftanın 6 günü açık, pazartesi günleri şimdilik kapalı. 16.00’da servis başlıyor. 1.00’e kadar devam ediyor.

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Gelelim menüye... Mezeler 164-224 lira arası. 2 kişilik yazıyor listenin başında ama porsiyonlar büyük, rahatlıkla 3-4 kişi paylaşabilir. Girit ezme, fava, Ermeni pilaki, pastırmalı humus, patlıcan salatası gibi klasiklerin çoğu var. İsli hurmalı enginar gibi farklı yorumlar da... Benim en sevdiğim kabak çiçeği dolması (220 lira) ve isli hurmalı enginar (224 lira) oldu. Ara sıcaklarda da seçenek çok, onlar da 168-386 lira arasında. Beğendili ızgara ahtapotu (386 lira) denedim, beğendim... Salatalar 214-348, ana yemekler 420-780 lira arasında. Tatlılardan tahinli, cevizli kabağı denemenizi şiddetle tavsiye ederim, 220 lira. Fiyatlar için Nişantaşı ve çevresine göre uygun denilebilir. Zaten

Recolte’nin de ‘uygun’ fiyatlı gerçek bir ‘semt meyhanesi’ olmak gibi bir iddiası var. Misal, kokteyllerin tamamı 340 lira. İlerleyen günlerde de bu fiyat politikasına bağlı kalırlarsa işletmeyi ayrıca tebrik etmek lazım. Tadına baktığım mezelerin, salatanın tadı ortalamaydı, beğendim.

Peki, ne giyilir Recolte’ye giderken? Nişantaşı’nda diye şıkır şıkır gidilecek mekân değil. Spor, şık gitmeniz tavsiyem. Kız kıza da gidilir, kalabalık arkadaş gruplarıyla da. Beyaz masa örtülü mekânı çok sevdim, geceye devam etmek isteyenler için konumu güzel, uzun sohbete uygun, çok sevimli bir meyhane olmuş.

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Ataköy Marina yeniden hareketlendi

Ataköy Marina’da yaz başında açılan ‘Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’ bu yazın sürprizlerinden oldu. Son yıllarda eski popülaritesini kaybeden bölgeyi hareketlendirdi bu etkinlik alanı. Yaz boyu ünlü isimler, gruplar sahneye çıktı. Dünya çapında tanınan DJ’leri sahnesine misafir etti. İstanbul’un klasikleşmiş festivallerinden Coffee Festival, Ataköy Marina’da 3 Ekim’de başladı yarın sona erecek. Türk Telekom Prime sahnesinde bugün Melis Karaduman ve Ceza, yarın Ezgi Alaş ve Levent Yüksel var.

Ah geceler

◊ Barbaros bu gece 21.30’da Raffles İstanbul’da

Long Bar Live sahnesinde olacak. (0212) 924 02 00

◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Serdar Ortaç bu gece 23.30’da Sahne İstanbul’da. (0212) 280 33 33

◊ Yağmur Hızal bu gece 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

◊ Özgür Cankardeş 8 Ekim Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Yıldız Tilbe 8 Ekim Salı 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Kaan Yorulmaz 9 Ekim Çarşamba 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

◊ Alya 10 Ekim Perşembe Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Begüm Obiz 9 Ekim Çarşamba 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon için: @kortoistanbul

7/24 yetmez

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◊ Bugün ve yarın Ataşehir Bulvar 216’da ‘216 Street Fest’ gerçekleşecek. Festivalin bu yılki konsepti; İstanbul lezzetleri... Döner, ıslak hamburger, köfte gibi sokak lezzetleri stantları kurulacak. Gün boyu DJ performansı olacak. Etkinlik akşamları konserlerle devam edecek. Bugün 19.00’da Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars, yarın 19.00’da Emir Yargın ‘Klas Pop’ konseptiyle sahnede. Etkinlik bileti 750, konser bileti 550 lira. biletinial.com

◊ Oda by Venge yenilenerek sezona başladı. Burası bir canlı müzik mekânı, saat 20.00’da yemekle başlıyor, 23.00’te canlı müzikle gece hareketleniyor. Yeni haline henüz gitmedim ama Oda by Venge benim çok sevdiğim bir mekândır. Dicle Olcay, Aybüke Albere, Özlem Başar, Duygu Yıldırım gibi isimler bu sezon sahnede olacak.

(0554) 198 05 12