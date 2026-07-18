Nişantaşı yine yeniden capcanlı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Her zaman sosyalleşmek için akla ilk gelen semtlerden biri oldu. Son birkaç yıldır bu durum başka ‘mahalle’lere kaymış; Nişantaşı eski havasını ve popülerliğini kaybetmiş gibiydi. Ama işler yeniden eski haline dönüyor. Şef Çiğdem Seferoğlu, Beyoğlu’ndaki Hodan’ı eski Delicatessen’in yerine taşıdı. Recolte Semt Meyhanesi’nin yerine çok havalı bir Hi-Fi bar, yani müziği merkezine alan Dama açıldı. Tango&Cash de mahallenin en popüler duraklarından biri oldu. Kahvecilerden şarap barlarına ve restoranlardan akşamüstü partisi mekânlarına kadar Nişantaşı yeniden eski hareketli günlerine kavuşuyor...

EĞLENCE



Haberin Devamı

Mahallenin havalısı

Dama

2024’ün sonuna doğru Recolte Semt Meyhanesi’nin; eskiye gidersek Nişantaşı’nın popüler mekânlarından Grey’in olduğu yere açıldı Dama. Bambaşka bir havası var. Sabah 9.00’da servise başlıyor, geç saatlere kadar açık. Son dönemin trendlerinden plak çalıyorlar. Tam bir Hi-Fi bar kafası. Yani asıl odak iyi müzik dinlemek. Dünyada buna ‘listening room’ (dinleme odası) deniyor. Funk, disko tarzı çalıyorlar ama müzik sohbetin önüne geçmiyor.

Akşamüstü partileri

Spago ve Altın Saatler işbirliği

Şehrin en sevdiğim teraslarının başında geliyor. Bu yaz da Spago şahane bir sürpriz yaptı. Cumartesi ve pazar günleri 17.00-22.00 arasında düzenlenen Altın Saatler partisi Nişantaşı’nı hareketlendiriyor. Kıvanç Kasar tabletini eline aldıktan sonrasını bilen bilir... Eğlence garantili tam bir happy hour havası. Bu yaz mutlaka bir kez şans verin derim.

Hafta sonu enerji artıyor

Tango&Cash

Şu sıralar mahallenin en popüler duraklarından biri. Mim Kemal Öke Caddesi’nde. Gitmeden önce rezervasyon yaptırmakta fayda var çünkü hep kalabalık. Servis 12.00 gibi başlıyor, hafta sonları eğlence gece 2.00’ye kadar sürüyor. Saat ilerledikçe müziğin de sesi yükseliyor. Önce yemek, sonra dans kafası. Özellikle kokteyllerinin çok başarılı olduğunu duydum. Eskiden ocakbaşı olan mekân yeni sahipleriyle bambaşka bir havaya bürünmüş.

Haberin Devamı

YEME-İÇME



Dillere destan brunch

Hodan

Şef Çiğdem Seferoğlu’nun Beyoğlu’ndaki Hodan’ı Mim Kemal Öke Caddesi’ndeki yeni mekânına taşındı; eski Delicatessen’in olduğu yere açıldı. Menü büyük ölçüde aynı, asma yapraklı balık taş fırından ve ‘dry-aged’ pirzola yeni eklenenlerden. Hodan, Gault&Millau Türkiye 2025 listesinde İstanbul’un en iyi brunch (geç kahvaltı) mekânı ödülüne sahip. Her gün 12.00 itibariyle açık.

Eylül ayında kahvaltı servisine de başlayacaklar.

Sıra beklemeyi göze alın

Lips Wine Bar

Hacı Emin Efendi Sokak’ta. İçeri girince kendinizi Avrupa’daymış gibi hissediyorsunuz. Adından anlaşılacağı üzere bir şarap barı ve içki seçkisine uygun menüsü var. Şu sıralar mahallenin en popüler duraklarından. İçeri girmek kolay değil, sıra beklemeyi göze almanız gerekiyor. Sosyal medyada abartıldı. Bana normal geliyor; iyi mekân ama belli kapasitesi var. Ne yapacaklar, kapasitesinden fazla müşteri mi alacaklar? Pazar günleri kapalı.

Haberin Devamı

Her gün taze taze

Mahalle80

Valikonağı Caddesi’nde, mahallenin yeni adreslerinden. Her gün taze hazırlanan tencere yemekleri servis ediyorlar. Menü mevsime göre değişiyor. Misal, erik suyunda pişmiş kuşkonmazı yediniz yediniz, eylüle kalmadan menüden kalkabilir. Buz gibi servis ettikleri reyhan şerbeti, ejder meyveli içecek ve erik suyu gibi serinleten seçenekler de var.

Geç kahvaltı için

Neroli Daylight Kitchen

Teşvikiye Mahallesi’nin en yeni adreslerinden biri. Geç kahvaltı için güzel bir seçenek. Salıdan

pazara 9.00-18.00 saatleri arasında açık. Menü-

sünde çırpılmış yumurta, mercanköşklü-mısır

unlu mücver gibi seçenekler var. Bu arada servis ettikleri tabaklar sürekli değişiyor, menü de

sık sık yenileniyor.

Haberin Devamı

Feneri burada söndürün

The New Yorker Pizza

Yaklaşık 13 yıllık bir pizzacı. Teşvikiye’nin klasiklerinden diyebilirim. “Yenilerin arasında ne işi var” derseniz; yaklaşık bir yıl önce el değiştirdi. Yeni sahibi gece hayatında yıllarca Sess gibi popüler mekânlarda işletme müdürlüğü yapan Cemil Acar. Cemil Abi burayı iyice hareketlendirdi; müdavimleri, kendi deyişiyle ‘C. A. gençliği’ de onu hiç yalnız bırakmıyor. Dilim pizza servis ediyorlar, barın önündeki yüksek taburelerde oturup yiyorsunuz. Her gün sabah 9.00’dan gece 3.00’e kadar açık.

KAHVECİLER



23.00’e kadar açık

Harman Coffee

Cihangir ve Akaretler’de de şubesi olan mekân şimdi Nişantaşı’ndaki yeni adresinde açıldı. Menüsünde kahve ve kahvaltı çeşitleri var. Sabah 10.00’da açılıyor, gece 23.00’e kadar servis veriyorlar.

Haberin Devamı

Çiçeği burnunda

Rawsters Coffee& Supply Co.

Farklı semtlerde şubeleri olan Rawsters, Topağacı’nda açıldı. Menüsünde kahve, matcha, tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar var. Her gün 8.00-23.00 arasında misafirlerini ağırlıyor.

Ah geceler

◊ Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de setin başında. (0212) 401 05 57

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Aşkın Nur Yengi bu gece 23.30’da Mumlu Alaçatı sahnesinde. (0532) 493 00 06

◊ Simge Sağın bu gece 23.00’te Şerefe Alaçatı’da olacak. (0533) 671 45 08

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. (Rezervasyon: @kortoistanbul)

◊ Anıl Durmuş yarın gece 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Güven Yüreyi yarın gece 00.30’da Perde Arkası Etiler’de. (0538) 413 49 40

◊ Özgür Cankardeş 21 Temmuz Salı 22.00’de Corridor Pera’da, ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başına geçiyor. (0212) 245 45 42

◊ Murat Boz 24 Temmuz Cuma 22.30’da Günay Bodrum’da. (0532) 443 33 33

◊ Begüm Obiz 24 Temmuz 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. (Rezervasyon: @risenfallsuadiye)

7/24 yetmez

◊ Sait Halim Paşa Yalısı’nda, her çarşamba Boğaz manzarasına karşı yoga etkinliği düzenleniyor. 5-12-19-26 Ağustos tarihlerindeki programlar saat 9.00-10.00 arasında Harem Bahçe Salonu’nda. Kişi başı katılım ücreti 1.500 lira. (biletix.com)

◊ Çeşme’nin klasiklerinden CC kapanmıştı. Şimdi Alaçatı’ya CC Times adıyla geri döndü. Yine canlı müzik mekânı. Programı @cctimes_alacati’dan takip edebilirsiniz.