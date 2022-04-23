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New York ve Londra’ya kulak verin

#Aleyna Tilki#Atilla Ural#New York
New York ve Londra’ya kulak verin

New York’ta yaşayan Atilla Ural ve Londra’da çalışmalarını sürdüren Serel’den iddialı tekliler geldi. Aleyna Tilki bu kez pop punk bir şarkıyla karşımızda. Madrigal ise yine bildiği güvenli sularda yüzüyor.

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Aleyna’nın seçimi
Bir şarkıcı için çok üzücü olsa gerek. Yeni yayımladığı şarkısı yerine şarkının videosunda giydiği kıyafetlerin konuşulması… Tartışmayı ‘uzman’lara bırakıp şarkının Aleyna Tilki’nin kariyerindeki yerine bakalım.

New York ve Londra’ya kulak verin


Punk ve rock müziğe olan ilgisini her fırsatta dile getiriyordu genç şarkıcı. Belki de ilk kez istediği gibi bir şarkıyla karşımızda. Dünya çapında bir hit olmayabilir (ki bunun da iyi bir ses ve şarkının ötesinde birçok etkene bağlı olduğunu biliyoruz) ama Aleyna için -bu yolda devam etmeye kararlıysa isabetli bir adım.

New York ve Londra’ya kulak verin

New York ve Londra’ya kulak verin


 

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#Aleyna Tilki#Atilla Ural#New York

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