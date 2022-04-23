New York ve Londra’ya kulak verin

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Aleyna’nın seçimi

Bir şarkıcı için çok üzücü olsa gerek. Yeni yayımladığı şarkısı yerine şarkının videosunda giydiği kıyafetlerin konuşulması… Tartışmayı ‘uzman’lara bırakıp şarkının Aleyna Tilki’nin kariyerindeki yerine bakalım.



Punk ve rock müziğe olan ilgisini her fırsatta dile getiriyordu genç şarkıcı. Belki de ilk kez istediği gibi bir şarkıyla karşımızda. Dünya çapında bir hit olmayabilir (ki bunun da iyi bir ses ve şarkının ötesinde birçok etkene bağlı olduğunu biliyoruz) ama Aleyna için -bu yolda devam etmeye kararlıysa isabetli bir adım.