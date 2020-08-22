Neşeli ve şık: Hawaii gömlekler

Hawaii stili gömleklerin gençlerin gardıroplarına dahil olmasında elbette yüksek moda markalarının payı büyük. Gençlerin en sevdiği markalar arasındaki Jacquemus, Dolce& Gabbana, Saint Laurent, Fendi, Dsqaured2, Marni ve Gucci İlkbahar / Yaz 2020 erkek koleksiyonlarında bu gömleklere yer vermekle kalmadı, farklı kullanım şekillerini de paylaştı. Örneğin, Dolce&Gabbana, oversize (bol) kalıptaki bir Hawaii gömleği yine bol kalıpta bir kargo pantolonla tamamlayarak hip-hop tarzına nasıl uyarlanabileceğini gösterirken Gucci, gömleği geometrik desenli turuncu renkteki pantolonla takım halinde sunarak çarpıcı bir stile geçişin tüyolarını verdi. Fendi’yse doğadan ilham alarak tasarladığı pastel tonlardaki gömleklerle bu parçayı daha sade bir stili benimseyen kişilerin de kullanabileceğini gösterdi. Ekru tonlarda bol bir pantolonla iyi uyum yakalayacak bir gömlek. Bershka, 169.95 lira

Siyah pantolon, beyaz tişört ve bu gömlekle kombininiz hazır. Mango, 249.99 lira

Hawaii gömlek deyince akla önce palmiye figürleri geliyor. Marks & Spencer, 249.95 lira

Markada birçok model mevcut, fiyatları da cep yakmıyor.Koton, 49.99 lira

Renkli, canlı ve gösterişli bir model... Gap, 149.99 lira

Minimal deseniyle, eşleştirmesi kolay bir seçenek. Mavi, 99.99 lira

Koyu renkten vazgeçmem diyenlere... H&M 89.99 lira

Doğanın tonlarını sevenler için güzel bir alternatif. Beymen Collection, 179 lira

Düz renkli modeller de çok popüler. Nautica, 229 lira

İlk kez giyecekler için öneriler

- Kısa kollu Hawaii gömleklerinin çiçekli, tropikal desenli, çizgili ya da düz olmak üzere birçok alternatifi var. Kimi canlı, kimiyse daha pastel tonlarda... Eğer iddialı bir stili denemek istiyorsanız parlak ve canlı renkler ideal. Daha sakin bir kullanım içinse nötr tonlar ve iddiasız desenleri tercih edebilirsiniz.

- Düğmelerini tamamen açıkta bırakıp düz beyaz bir tişörtün üstünde kullanabilirsiniz. Hatta tişörtü pantolon içine sokarak kullanmak da şık bir alternatif olabilir.

- Bu gömlekler plaja da çok iyi uyum sağlıyor. Düz renkte bir mayonun üzerine giydiğiniz bir Hawaii gömlekle plaj stilinizi güçlendirebilirsiniz.

- Hâlâ bu gömlekleri giymekte tereddüt ediyorsanız ünlü isimlerin stilleri size ilham verebilir. Adam Levine’den Bruno Mars’a kadar birçok isim gardıroplarında bunlara yer açtılar.

İSTANBUL MODA HAFTASI DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 15’inci sezonu Londra, Paris ve Milano moda haftalarındaki örneklerinde de gördüğümüz gibi COVID-19 nedeniyle 12-16 Ekim tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleşecek. Her sezon kadın ve erkek koleksiyonlarının aynı takvimde sunulduğu MBFWI’da bu yıl ‘cinsiyetsiz’ koleksiyonlar da sergilenecek. Ayrıca ilk kez yalnızca İlkbahar / Yaz 2021 sezonları değil, Sonbahar / Kış 2020-21 sezonlarına da yer verilerek sürdürülebilirlik kavramı desteklenecek. Bu ‘sezonsuzluk’ ekseninde her zaman olduğu gibi sektör profesyonellerinin yeni koleksiyon ve tasarımları keşfetmesi sağlanırken sezonsuz çalışmalar yapmak isteyen tasarımcılar da moda haftasının kapısını aralayabilecek. 30’dan fazla tasarımcının katılacağı dijital etkinliğin çekimleri Galataport İstanbul ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Etkinlikte sanal showroom’lar, paneller, podcast’ler de olacak.

Detayları yakın zamanda açıklanacak olan etkinlikte bu yıl çok daha fazla kişiye ulaşılacak. Bu sefer ne denli heyecan verici ve yenilikçi olduğunu şimdiden söylemek mümkün.