‘Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgi’

Müzik tarihine En İyi Albüm dalında Grammy kazanan tamamı İspanyolca ilk albüm olarak geçen ‘Debí Tirar Más Fotos’ un (Daha Fazla Fotoğraf Çekmeliydim) kapağında, bahçede duran iki plastik sandalye görürüz. Sandalyelerin arkasında da muza benzeyen meyvesiyle bilinen plantin ağaçları var. Porto Rikolu şarkıcı ve rap’çi Bad Bunny’nin (dilimize ‘kötü tavşan’ olarak çevrilebilir) 2025 tarihli albümü için bu kapağı seçmesi estetik bir tavırdan fazlasını barındırır. Plastik sandalyeler Porto Riko’daki sıradan aile yaşamının tipik bir sembolü olarak oradadır. Aile büyükleriyle bir araya gelmeyi, komşularla yapılan sohbetleri hatırlatır. Boş olmasıysa göç nedeniyle adayı terk edenleri, artık yaşamayan yakınları simgeler. Onlar kültürel hafızanın boş kalan sandalyeleridir.

Bad Bunny eğlence sektörünün bir figürü olmanın ötesinde halkını çok seven, haksızlıklara karşı duruşu olan, aktivist kimliğiyle de öne çıkan bir isim. Onu özel yapan da bunlar. Müziği ne kadar büyürse köklerine de

o kadar sıkı sarılıyor.

Sevgi dolu çocukluk

Ünlü şarkıcı ve rap’çinin gerçek ismi Benito Antonio Martínez Ocasio. 1994 yılında Porto Riko’da dünyaya geldi. Annesi İngilizce öğretmeni, babasıysa kamyon şoförüydü. Sıcak, sevgi dolu bir evde büyüdü. O günleri “Sokaklarda dolaşan bir çocuk değildim. Evde, ailemle olmayı severdim” diye anlatıyor. Salsa, reggaeton, merengue ve pop ilk tanıştığı müzik türleri. Bu çeşitlilik sonraki yıllarda yaptığı müziği etkiledi.

Dikkatleri üzerine çekmeyi 2016 yılında birkaç Porto Rikolu şarkıcıyla birlikte söylediği ‘Diles’ şarkısıyla başardı. O dönem ülkesinde Latin trap denen müzik türü yükselişteydi ve Bad Bunny kendini bu türün öncülerinden biri olarak görüyordu. Şimdi geriye dönüp geçen 10 yıla baktığımızda müzisyenin kariyerindeki başarılar gözümüzü kamaştırıyor: 7 milyondan fazla albüm satışı, 4 elmas ve 11 platin plak ödülü. 2022’de çıkardığı ‘Un Verano Sin Ti’ Spotify’da tüm zamanların en çok çalınan albümü oldu. ‘Vete’ gibi birçok şarkısı 1 milyar dinlenmeyi geçti.

Geçen pazar Grammy Ödülleri törenindeyse Yılın Albümü ödülüne layık görüldü. Ve bu sayede bu ödülü alan, tamamı İspanyolca ilk albümün sahibi olarak da tarihe geçti. Bad Bunny yine kendinden bekleneni yaptı ve törendeki konuşmasıyla herkesi derinden etkiledi: “Tanrı’ya teşekkür etmeden önce ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) dışarı demek istiyorum. Biz vahşi değiliz, hayvan değiliz, yabancı değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız. Bugünlerde nefret etmemek zor, biliyorum... Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgi.”

Yarın Amerika’nın en büyük spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl ya da hayranlarının deyişiyle Benito Bowl için yine sahnede olacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın ve muhafazakârların tüm tepkisine inat dünyaya sevgi mesajları iletmeye devam edecek.

Bohem bir yaşam tarzı var

Bad Bunny sahnede tam bir arzu nesnesine dönüşüyor. Çoğu zaman enerjik ama yer yer de duygusal bir atmosfer yaratıyor. Hayranlarını şovun içine çekiyor ama kontrolü de elinden bırakmıyor. Gidenler konserlerindeki ortamı “Dev bir sokak partisi gibiydi” diyerek anlatıyor.

Özel hayatındaysa bohem bir yaşam tarzı var. Porto Riko’da zaman geçirmekten büyük keyif alıyor. Zaman zaman sosyal medya molaları veriyor, haftalarca çevrimdışı kalıyor. Düzenli egzersiz ve meditasyon yapıyor, beslenmesine dikkat ediyor. Bir röportajında kendisi için nasıl bir gelecek hayal ettiğini şu kelimelerle ifade ediyor: “Mutlu, emekli, yemek yiyor ve Porto Riko’da.”

Onu sadece müzik dünyası değil, moda dünyası da çok seviyor. Maskülen ve feminen tavırları umursamayan hali giyim tarzına da yansıyor. Grammy töreninde de üzerinde Schiaparelli markasının smokini vardı. Bu smokin markanın ilk özel dikim haute couture erkek giyim tasarımıydı.

Ders olarak okutuldu, kitabı yazıldı

Yale Üniversitesi’nde geçen dönem ‘Bad Bunny: Müzikal Estetik ve Politika’ adlı bir ders vardı. Derste öğrenciler müzisyenin şarkı sözleri üzerinden Porto Riko’yla ABD arasındaki sömürgeci ilişkiyi inceledi. Bad Bunny’le ilgili yazılan kitaplardan biri de politik kimliği üzerine. ‘Bad Bunny, Porto Riko Direnişinin Küresel Sesi Nasıl Oldu?’ adlı kitapta müzisyenin 2019 turnesini yarıda keserek uçakla Porto Riko’ya gitmesi ve dönemin valisi Ricardo Rosselló’nun istifasını talep eden büyük protestolara katılması da anlatılıyor. Vali , 2017 yılında 3 bin kişinin yaşamını yitirdiği Maria kasırgasında afetzedeler için gönderilen yardım paralarıyla ilgili yolsuzlukla suçlanmıştı. Rossello’nun kabinesindeki isimlerle yaptığı yazışmalar da sızmış; mesajlarda valinin gazeteciler, eşcinseller ve felaketzedeleri aşağılaması kamuoyunda tepki yaratmıştı.