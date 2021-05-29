Nefesimizi açan yeşiller

Günümüzün büyük kısmı hâlâ evde geçiyor. Bulunduğumuz kapalı ortamdaki havanın kirlilik oranı arttıkça astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH) yaşama riskimiz artıyor, kalp sağlığımız olumsuz etkileniyor. Oysa evde yetiştirdiğimiz bitkiler sayesinde evimizin havasını temizlemek ve kalitesini arttırmak mümkün olabilir. Bitki bakım uzmanı Naz Irmak Saf (Instagram: @bitkilievim) ve botanikçi Sezen Ölçer (Instagram: @littlemisskaktus) bazı bitkilerin zararlı toksinleri emerek bu maddelerin etkisini azalttığını söylüyor. Saf ve Ölçer’den havayı temizleyen bitkiler hangileri öğrendik ve bakımlarına dair ipuçları aldık...

HASTALIKLARLA DA SAVAŞIYOR

KURDELE ÇİÇEĞİ, CHLOROPHYTUM

NASA’nın ‘havayı temizleyen bitkiler’ listesinde ilk sırada olan bitki; özellikle astım, alerji gibi kronik hastalığı olan kişiler için öneriliyor. Kurdele çiçeği nemi sever, o yüzden toprağı nemini kaybettikçe sulamak gerekir. Sıcak havalarda yapraklarına spreyle su da püskürtebilirsiniz. Dinlenmiş su veya içme suyu kullanmanız daha iyi olur. Kışın sulamayı azaltın. Direkt gün ışığı almayan aydınlık alanlar bu bitki için idealdir. Aydınlık yerlerde yaprakları açık yeşil, gölge yerlerde daha koyu olur.



BUDAMAYI İHMAL ETMEYİN

AŞK MERDİVENİ, NEPHROLEPIS

Tam bir iç mekân bitkisi olan aşk merdiveninin solan ve zayıflamış yapraklarını budamanız önemli. Boş kalan alanlar için bitki hızla yeni yapraklar çıkaracak ve sürekli kendini yenilemeye devam edecektir. Direkt güneş almayan aydınlık ortamları, filtrelenmiş ışığı yani perde arkası ışığını ve nemi sever. Nemini kaybetmek üzereyken sulayın. Saksı tabağında birikmiş suyu ara sıra boşaltın. Özellikle yazın veya kışları kaloriferli ortamlarda yapraklara spreyle su püskürtün.



YATAK ODANIZDA YETİŞTİRİN

YELKEN ÇİÇEĞİ (BARIŞ ÇİÇEĞİ), SPATHIPHYLLUM

Yemyeşil yaprakların arasından sıyrılan beyaz çiçeklerinin şekli sebebiyle ‘yelken çiçeği’, saflığıyla da ‘barış çiçeği’ adını almış. Yine bir iç mekân klasiği olan bitki, bol oksijen salımı yapan bitkiler arasında. Yatak odanız için zarif ve sağlıklı bir seçim olabilir. Çiçeklerini bir süre sonra kaybetseniz bile koyu yeşil yaprakları kalıcıdır. Diğer iç mekân bitkileri gibi direkt ışık almayan aydınlık bir yerde tutun. Toprağı nemini kaybettikçe sulayın.



BIRAKIN DUVARLARI SARSIN

SALON SARMAŞIĞI, POTHOS

Sulanmamaya dayanıklı, az ışıkla yaşayabilen, sürekli tırmanmak isteyen ve uzun ömürlü bir bitkidir. Görüntüsüyle evleri adeta bir orman havasına sokar. Saksıda bakacaksanız, tutunucu özelliği nedeniyle destek çubukları kullanın. Toprağa ne kadar temas ederse o kadar sağlıklı gelişir. Yaprak yüzeyinde eğer farklı renk tonları oluşursa bu, bitkinizin biraz daha ışığa ihtiyacı olduğunu gösterir. Humuslu, organik, geçirgen özellikli toprakları sever.



TEMASTAN HOŞLANMAZ

AREKA PALMİYESİ, CHRYSALIDOCARPUS LUTESCENS

Palmiyeyi andıran yapraklarıyla iç mekân dekorasyonunda sıkça kullanılan bitkilerden biri... Areka bitkisinin kuruyan yaprakları mutlaka bir makas yardımıyla temizlenmeli. Toprağı yılda bir defa değiştirilmeli. Hiçbir cisme temastan hoşlanmaz. Cereyan, esinti, aşırı sıcak veya soğuk ortamları sevmez. Filtrelenmiş gün ışığını çok sever. Sulaması çok sık ve bol olmayacak şekilde, çoğu bitkide olduğu gibi toprak nemi kontrol edilerek ve toprak çamurlaşmayacak şekilde yapılmalı...



ACEMİ BAHÇIVANLAR İÇİN İDEAL

MARGİNATA BİTKİSİ, DRACAENA MARGINATA

Ev bahçıvanları için harika bir başlangıç bitkisi... Bakımı kolay ve kuraklığa dayanıklıdır. Yaşadığı ortamı çok severse ilkbaharda küçük beyaz çiçekler açar. Fakat iç mekânda çiçek açması daha zordur. Geniş bir sıcaklık toleransına sahiptir. Evler ve ofisler için büyük saksı bitkileri olarak çok popülerdir. İyi drene olan toprağa ekilmeli ve büyüme mevsimi boyunca düzenli sulanmalı. Direkt güneş ışığı almayan, aydınlık yerleri sever, ışıkla en iyi gelişimi gösterir.



GECE BOYUNCA OKSİJEN...

PAŞA KILICI ÇİÇEĞİ, SANSEVIERIA TRIASCATA

Paşa kılıcı serin ve aydınlık yerleri sever. Dayanıklı bir bitkidir, susuzluğa karşı dirençlidir. Uygun büyüklükte ve genişlikte, bol hava delikli bir saksıda bakımı sağlanmalı. Toprağı humuslu, geçirgen ve havadar olmalı. Ayrıca toprağa ince taneli ponza taşı karıştırmanız, drenaj için faydalı olur. Yaprakların ağır gelip devrilmemesi için bitki toprakla desteklenmeli. Paşa kılıcı çiçeği suyu ve besinleri önce depolar, sonra kullanır. Bu nedenle toprak kurudukça sulamak gerekir.



FİLTRE GÖREVİ GÖRÜR

ALOE VERA

Güneşe uzun süre maruz kaldığında bu bitkinin yapraklarının rengi kahverengileşir. Bu, bitkinizin öleceği anlamına gelmez. Sadece çok uzun süre ve dik açıyla güneşe maruz kaldığı için strese girer. Sabahtan öğlene kadar ya da öğleden akşama kadar güneş alabilir. Suyunu yapraklara değdirmeden, köke ve toprağa doğru verin. Aydınlık, havadar ortamlarda yaşamayı sever. Dış mekânda daha sağlıklı gelişim gösterir. Filtre görevi gördüğü için bulunduğu ortamdaki havayı temizler.







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