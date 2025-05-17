Ne okuyalım? Yüzleşme zamanı

Haberin Devamı

‘Mutfak Aletleri Kitabı’ Defne Karaosmanoğlu, Leyla Bektaş Ata, Bahar Emgin (Everest Yayınları) Mayıs 2025

Meraklısına...





Üç yazar, buzdolabından airfryer’a gündelik teknolojileri medya, reklam ve kullanıcı deneyimleri üzerinden inceliyor. Eviçi emeği görünür kılan, mutfağın toplumsal anlamını sorgulayan kitap meraklıları için özgün bir kaynak.

‘Yaza Yolculuk’ Tomris Uyar (Can Yayınları) Mayıs 2025

Bir mevsimden daha fazlası





İlk kez 1986’da yayımlanan öykü kitabı ‘Yaza Yolculuk’ dördüncü baskısıyla yeniden raflarda. İç hesaplaşmalarla örülü öyküler, yaz mevsimini bir kaçış ya da umut arayışı olarak ele alırken kişinin kendine dönüş yolculuğuna da kapı aralıyor.

Haberin Devamı

‘İyi Evlat Sendromu’ Katherine Fabrizio (Okuyan Us) Mayıs 2025

Eleştirel annelerle büyümek





Eser, ‘iyi evlat’ olmak için duygularını bastıran, hep güçlü ve sorunsuz görünmeye çalışan kadınlara sesleniyor. Duygusal açıdan mesafeli, eleştirel ya da narsistik annelerle büyüyenlerin hikâyesi...

‘Bu İlişkiyi Konuşmalıyız’ Gülcan Özer (Kronik Kitap) Nisan 2025

Flörtten evliliğe...





Gazeteci Yenal Bilgici’nin psikiyatr Gülcan Özer’le yaptığı nehir söyleşi flörtten evliliğe, narsist partnerlerden sadakat meselesine kadar ilişkilerin açık açık konuşulmayan yönlerini masaya yatırıyor. Kitap, okuru kendi duygularıyla ve davranış kalıplarıyla yüzleşmeye davet ediyor.