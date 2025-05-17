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Ne okuyalım? Yüzleşme zamanı

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#Kitap#Öneri#Mutfak Aletleri Kitabı
Ne okuyalım Yüzleşme zamanı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 07:00

Mutfak aletlerinin toplumsal anlamlarından anne-kız ilişkisine... İç hesaplaşma öykülerinden romantizmin dehlizlerine... Hayatınızdan bir parçaya dokunacak kitaplar seçtik.

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Mutfak Aletleri Kitabı’ Defne Karaosmanoğlu, Leyla Bektaş Ata, Bahar Emgin (Everest Yayınları) Mayıs 2025

Meraklısına...

Ne okuyalım Yüzleşme zamanı

Üç yazar, buzdolabından airfryer’a gündelik teknolojileri medya, reklam ve kullanıcı deneyimleri üzerinden inceliyor. Eviçi emeği görünür kılan, mutfağın toplumsal anlamını sorgulayan kitap meraklıları için özgün bir kaynak.

‘Yaza Yolculuk’ Tomris Uyar (Can Yayınları) Mayıs 2025

Bir mevsimden daha fazlası

Ne okuyalım Yüzleşme zamanı

İlk kez 1986’da yayımlanan öykü kitabı ‘Yaza Yolculuk’ dördüncü baskısıyla yeniden raflarda. İç hesaplaşmalarla örülü öyküler, yaz mevsimini bir kaçış ya da umut arayışı olarak ele alırken kişinin kendine dönüş yolculuğuna da kapı aralıyor.

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‘İyi Evlat Sendromu’ Katherine Fabrizio (Okuyan Us) Mayıs 2025

Eleştirel annelerle büyümek

Ne okuyalım Yüzleşme zamanı

Eser, ‘iyi evlat’ olmak için duygularını bastıran, hep güçlü ve sorunsuz görünmeye çalışan kadınlara sesleniyor. Duygusal açıdan mesafeli, eleştirel ya da narsistik annelerle büyüyenlerin hikâyesi...

‘Bu İlişkiyi Konuşmalıyız’ Gülcan Özer (Kronik Kitap) Nisan 2025

Flörtten evliliğe...

Ne okuyalım Yüzleşme zamanı

Gazeteci Yenal Bilgici’nin psikiyatr Gülcan Özer’le yaptığı nehir söyleşi flörtten evliliğe, narsist partnerlerden sadakat meselesine kadar ilişkilerin açık açık konuşulmayan yönlerini masaya yatırıyor. Kitap, okuru kendi duygularıyla ve davranış kalıplarıyla yüzleşmeye davet ediyor.

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#Kitap#Öneri#Mutfak Aletleri Kitabı

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