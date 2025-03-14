Ne okuyalım? Sayfalar arasında kaybolalım

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‘Acı Portakal’

Yiğit Bener

(Everest Yayınları)

Mart 2025

Yazar, 80’lerin sonunda Amsterdam’da bir enstitüde yaşanan cinsel saldırıyı merkezine alarak eril kimliği ve kuşaklar arası farklılıkları sorguluyor. Roman, baba ve

kızın siyasete, toplumsal cinsiyete ve

kadın-erkek rollerine dair diyaloglarıyla ilerliyor.

‘Proleterka’

Fleur Jaeggy

(Can Yayınları)

Mart 2025

Roman, 15 yaşındaki anlatıcıyla 70’li yaşlarındaki babasının çıktıkları ilk ve son gemi seyahatine odaklanıyor. Annesi ve babasıyla kurduğu bağdan yoksun olan isimsiz anlatıcı, geçmişine karanlık bir yolculuk yaparken duygularını bir yabancı gibi anlatıyor.

‘Doğa

Yürüyüşleri’

Oylum Yılmaz

(Doğan Kitap)

Mart 2025

İngiliz kırlarından İstanbul’un adalarına, Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’undan Tolkien’in Ortadünya’sına uzanıyoruz. Oylum Yılmaz kitabında doğa, kadın ve yazarlık arasındaki ilişkileri mercek altına alıyor.

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‘Kurt ve Ormancı’

Ava Reid

(İthaki Yayınları)

Mart 2025

Évike ormanlarla kaplı pagan köyünde gücü olmayan tek kadındır ve köylüler bunun için onun yozlaşmış soyunu suçlamaktadır. Kutsal Ormancılar Tarikatı, krala kurban etmek için köye bir pagan kızı almaya geldiğinde Évike askerlere teslim edilir.