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Ne okuyalım? Sayfalar arasında kaybolalım

Güncelleme Tarihi:

#Kültür Sanat#Kitap#Edebiyat
Ne okuyalım Sayfalar arasında kaybolalım
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 07:00

‘Acı Portakal’ kuşakların farklılıklarını, ‘Doğa Yürüyüşleri’ kadın, doğa ve yazarlık arasındaki ilişkileri odağına alıyor. Bu hafta iki sürükleyici roman önerimiz de var.

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‘Acı Portakal’

Yiğit Bener
(Everest Yayınları)
Mart 2025

Yazar, 80’lerin sonunda Amsterdam’da bir enstitüde yaşanan cinsel saldırıyı merkezine alarak eril kimliği ve kuşaklar arası farklılıkları sorguluyor. Roman, baba ve
kızın siyasete, toplumsal cinsiyete ve
kadın-erkek rollerine dair diyaloglarıyla ilerliyor.

‘Proleterka’

Fleur Jaeggy
(Can Yayınları)
Mart 2025

Roman, 15 yaşındaki anlatıcıyla 70’li yaşlarındaki babasının çıktıkları ilk ve son gemi seyahatine odaklanıyor. Annesi ve babasıyla kurduğu bağdan yoksun olan isimsiz anlatıcı, geçmişine karanlık bir yolculuk yaparken duygularını bir yabancı gibi anlatıyor.

‘Doğa
Yürüyüşleri’

Oylum Yılmaz
(Doğan Kitap)
Mart 2025

İngiliz kırlarından İstanbul’un adalarına, Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’undan Tolkien’in Ortadünya’sına uzanıyoruz. Oylum Yılmaz kitabında doğa, kadın ve yazarlık arasındaki ilişkileri mercek altına alıyor.

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‘Kurt ve Ormancı’

Ava Reid
(İthaki Yayınları)
Mart 2025

Évike ormanlarla kaplı pagan köyünde gücü olmayan tek kadındır ve köylüler bunun için onun yozlaşmış soyunu suçlamaktadır. Kutsal Ormancılar Tarikatı, krala kurban etmek için köye bir pagan kızı almaya geldiğinde Évike askerlere teslim edilir.

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#Kültür Sanat#Kitap#Edebiyat

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