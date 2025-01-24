Ne okuyalım? İki kadın hikâyesi

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‘Asker ile Denizci’ Claire Kilroy (Yapı Kredi Yayınları) Ocak 2025





Yazar romanında yeni doğan bebeğine duyduğu şiddetli sevginin kimlik duygusundaki sarsıcı değişimle çatıştığı etkileyici bir kadın karakter yaratıyor. Evliliğinde de sorunlar yaşayan kadın, aşk, otonomi, birliktelik ve sorumluluk gibi meseleleri irdelemeye başlar...

‘Çiçeklenmeler’ Melisa Kesmez (İletişim Yayınları) Ocak 2025





Hayatı ıskalayan bir kadının, kocasının ölümünün ardından yeni bir başlangıç yapmak için cesaret arayışının konu edildiği dokunaklı bir hikâye. Roman, okuru ‘Her şey mümkün’ diyen umut dolu adımlarla, bir kadının içsel büyüme ve yeniden başlama yolculuğuna davet ediyor.

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‘Harun ile Öyküler Denizi’ Salman Rushdie (Can Yayınları) Ocak 2025





2022’de uğradığı saldırıda tek gözünü kaybeden Salman Rushdie’nin 1990’da kaleme aldığı roman, okurları fantastik bir maceraya götürüyor. Genç Harun, babasının kaybolan hikâye anlatma gücünü tekrar geri kazanması için bir yolculuğa çıkar...

‘Aleni Yaşamlar’ Lilia Hassaine (Ayrıntı Yayınları) Ocak 2025





Gazeteci, televizyon yorumcusu ve yazar Lilia Hassaine’ın distopik romanı, aniden ortadan kaybolan bir ailenin izini süren eski bir polis komiserinin hikâyesini takip ediyor. Yazar, ödüllü eserinde gizli şiddet, adaletsizlik ve bireysel özgürlüklerin kaybı gibi konuları ele alıyor.