Ne okuyalım: İçsel yolculuğun durakları

Haberin Devamı

‘Tuzlu Su’ Jessica Andrews (Ayrıntı Yayınları) Haziran 2025

Kitap geçmişin yüküyle geleceği anlamaya çalışan genç bir kadının, aidiyet ve özgürlük arasında sıkışmış ruhunu anlatıyor. Bedenin, hafızanın ve duyguların izinde ilerleyen bu roman, büyümenin sessiz sancılarını ve kendini bulma çabasını etkileyici bir dille aktarıyor.

‘Neredesin Mathias?’ Ágota Kristóf (Can Yayınları) Haziran 2025

1970’lerde kaleme alınan iki metin, yazarın en derin takıntılarına ışık tutuyor; ikizlik, bellek ve dilin kırılganlığı. Hayal kırıklıklarıyla örülü bir dünyada, çocuk ve çocukluk meselesinin hâlâ önemli olduğunu söyleyen yazar, sarsıcı bir yolculuğa çıkarıyor okuru.

‘Kayıp ve Keşif’ Kathryn Schulz (İthaki Yayınları) Haziran 2025

Hayatının aşkını bulduğu günlerde babasını kaybeden Pulitzer ödüllü yazar Schulz, bu çarpıcı çelişkiyi zarif bir dille anlatıyor. Kitap hem kişisel bir anı hem de kayıplar karşısında hayata yeniden tutunmanın umut rehberi gibi.

Haberin Devamı

‘Davet’ Nazlı Sever (Doğan Kitap) Haziran 2025

İngiltere’de yaşayan yazarın romanı, bir kadının zihninin kıyısından hayata, korkudan cesarete, yalnızlıktan iyileşmeye uzanan hikâyesi. “Şimdi el ele tutuşma, en büyük günü kutlama, bu şölenin bir parçası olabildiği için şükretme zamanı...”