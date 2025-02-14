Ne okuyalım? Hayata dair düşünmeye davet

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‘22 Tur’ Caroline Wahl (Yan Pasaj) Ocak 2025





Tilda, küçük kız kardeşi Ida’ya çok bağlıdır. Berlin’de doktora yapma fırsatı çıktığında Ida’yı geride bırakma konusunda kararsız kalır. Bu süreçte havuzda kendisi gibi 22 tur yüzen Viktor’la tanışır. Fedakârlık ve özgürlüğün kesiştiği etkileyici bir hikâye.

‘Melankoliye Övgü’ Eric G. Wilson (Doğan Kitap) Şubat 2025





Yazar melankoliyi bir zayıflık değil, insan ruhuna derinlik ve anlam katan bir güç olarak ele alıyor. Ve Beethoven’dan Van Gogh’a, John Lennon’dan Sylvia Plath’a kadar birçok yaratıcı dehanın ilham kaynağı olarak melankoliyi işaret ediyor.

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‘Kadın Maskeleri’ Fumiko Ençi (İthaki) Ocak 2025





Yazar yapıtında, kadim Japon tiyatrosu noh’ta kullanılan üç kadın maskesinden hareketle, okuması heyecan verici bir entrika ve aşk hikâyesi anlatıyor.