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Ne okuyalım? Hayata dair düşünmeye davet

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#22 Tur#Melankoliye Övgü#Kitap
Ne okuyalım Hayata dair düşünmeye davet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 07:00

‘22 Tur’ aile bağları, fedakârlık ve özgürlük kavramlarına odaklanıyor. ‘Melankoliye Övgü’ mutluluk mitini sorgulamamıza yol açıyor. ‘Kadın Maskeleri’yse bir entrika ve aşk romanı.

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‘22 Tur’ Caroline Wahl (Yan Pasaj) Ocak 2025

Ne okuyalım Hayata dair düşünmeye davet

Tilda, küçük kız kardeşi Ida’ya çok bağlıdır. Berlin’de doktora yapma fırsatı çıktığında Ida’yı geride bırakma konusunda kararsız kalır. Bu süreçte havuzda kendisi gibi 22 tur yüzen Viktor’la tanışır. Fedakârlık ve özgürlüğün kesiştiği etkileyici bir hikâye.

Melankoliye Övgü’ Eric G. Wilson (Doğan Kitap) Şubat 2025

Ne okuyalım Hayata dair düşünmeye davet

Yazar melankoliyi bir zayıflık değil, insan ruhuna derinlik ve anlam katan bir güç olarak ele alıyor. Ve Beethoven’dan Van Gogh’a, John Lennon’dan Sylvia Plath’a kadar birçok yaratıcı dehanın ilham kaynağı olarak melankoliyi işaret ediyor.

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‘Kadın Maskeleri’ Fumiko Ençi (İthaki) Ocak 2025

Ne okuyalım Hayata dair düşünmeye davet

Yazar yapıtında, kadim Japon tiyatrosu noh’ta kullanılan üç kadın maskesinden hareketle, okuması heyecan verici bir entrika ve aşk hikâyesi anlatıyor.

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#22 Tur#Melankoliye Övgü#Kitap

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