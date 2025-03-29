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Ne okuyalım? Dünya hallerine bakış

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#Kitap#Öneri#Hürriyet Cumartesi
Ne okuyalım Dünya hallerine bakış
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 07:00

Medeniyetin çöküşü, insan hayatının kırılganlığı... Bu haftaki seçkimizde yaşadığımız dünyadan farklı manzaralar sunan romanlara yer verdik.

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‘Sanal Ülke’ Simon Stålenhag (The Kitap) Mart 2025

Ne okuyalım Dünya hallerine bakış

1997’nin sonlarında evinden kaçan genç bir kızla sarı oyuncak robotu, ABD’nin batısına yolculuğa çıkar. Araba ilerledikçe pencereden dış dünya kendini daha hızlı gösterir; sanki medeniyet kaçınılmaz şekilde çökmeye başlamıştır.

‘Yörüngede’ Samantha Harvey (İş Bankası Kültür Yayınları) Şubat 2025

Ne okuyalım Dünya hallerine bakış

2024 Booker ödüllü romanda yazar bir uzay istasyonundaki altı astronotun gözünden Dünya’ya bakıyor. Günde 16 kez gündoğumu ve günbatımını izleyen ekip, bilimsel verilerin yanında insan hayatının kırılganlığını da gözlemliyor.

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‘Kopuk’ Sine Ergün (YKY Edebiyat) Mart 2025

Ne okuyalım Dünya hallerine bakış

Öyküleriyle tanınan Sine Ergün, romanında okuru zamansız bir dünyanın içine davet ediyor. Bir fotomuhabirinin gözünden anlatılan hikâye tedirgin edici atmosferiyle hatırlamak, unutmak ve kaçış üzerine düşündürüyor.

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#Kitap#Öneri#Hürriyet Cumartesi

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