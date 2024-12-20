Ne okuyalım? Biraz gelecek, bolca geçmiş...

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‘KIZLAR’





Emma Cline (İthaki Yayınları) Aralık 2024

Amerikan tarihinin en vahşi hikâyelerinden, Charles Manson’ın tarikatından esinlenen ‘Kızlar’ gösterişli hayatların barındırdığı sapkınlıkları anlatıyor. Ailesinden kaçmaya çalışan genç Evie, yazın rastladığı havalı Suzanne ve arkadaşlarına kapılır. Gençliğin cüretkârlığıyla güzelliğin ve rahatlığın peşine takılınca yolu karizmatik bir adamın tarikatına çıkar.

‘YİNE YENİ YENİDEN 90’LAR’





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İlker Hepkaner ve Sezgin İnceel (Ayrıntı Yayınları) Aralık 2024

90’lar Türkçe pop müziğini feminist bir bakışla ele alan kitap, dönemin sanatçılarının ve Türkçe popun altın çağını siyasal ve kültürel yönleriyle irdeliyor. İki yazarın podcast’inden ilhamla hazırlanan kitap, Ayrıntı Yayınları’nın Beyaz Kitaplar dizisinden çıktı. Hepkaner ve İnceel, okuyucularını 90’lar nostaljisine yeni bir gözle bakmaya davet ediyor.

‘ZAMANSIZ KADINLAR’





Mükerrem Yılmaz (A7 Kitap) Aralık 2024

Hikâyeleri fark edilmeyen kadınların yaşamlarının ardındaki hüzünleri, hayal kırıklıkları, mücadeleleri ve mutlulukları... Yazarın hikâyelerinde 1990’lardan günümüze İstanbul’un orta sınıf mahallelerinde yaşayan kadınları görüyoruz çoğu kez. Ayrıca Batı Karadeniz’deki sel felaketi gibi toplumsal bellekte iz bırakan olayların izdüşümlerine de tanıklık ediliyor.

‘KIYAMET SONRASI OLAĞAN BİR GÜN’





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Murat Gülsoy (Can Yayınları) Ekim 2024

Zamanın akışını yitirdiği, geçmiş ve geleceğin silikleştiği kıyamet sonrası bir dünyayı anlatıyor. Roman, anıların kaybolduğu, yaşam ve ölümün iç içe geçtiği bir evrende umudu arıyor. Yazar Murat Gülsoy, geçmiş, şimdi ve geleceği ustalıkla işlediği kitabında okurlarını varoluşun derinliklerine davet ediyor.