Ne okuyalım? Babadan oğula mektuplar...

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‘Doğana’

Gündüz Vassaf

(İletişim Yayınları)

Mart 2025

Gündüz Vassaf baba olacağını öğrendiği günlerde kaleme aldığı mektuplarla okuru 40 yıl öncesine götürüyor. ‘Doğana’ hamileliğin ilk anlarından baba olma fikrinin getirdiği sorgulamalara, geçmişin izlerinden geleceğe dair umutlara uzanan samimi, kişisel ve dokunaklı bir kitap.

‘Tanrı’nın Yalnız Çocukları’

Metin Yaban

(Doğan Kitap)

Mart 2025

Midilli’nin Moria kampında hayata tutunmaya çalışan Güney Sudanlı, Afgan ve Suriyeli yüzlerce çocuğun hikâyesi... Savaşın, açlığın ve umutsuzluğun içinden geçip barışa ulaşmaya çalışan çocukların anlatıldığı kitap, göçmenliğin gerçeğini gözler önüne seriyor.

‘Sonsuzluk

Dediğin 6 Gün’

Sadi Güran

(Nada Kitap)

Mart 2025

Sadi Güran’ın yazıp çizdiği grafik roman, okuyucuyu insanlığın neredeyse yeryüzünden yok olduğu distopyaya davet ediyor. Kitap geriye kalanların da canavarlar tarafından avlandığı bir gelecekte, Barbaros karakterinin İstanbul’dan Kapadokya’ya uzanan macerasını aktarıyor.

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‘Oldukça Onurlu Bir Yenilgi’

Iris Murdoch

(Ayrıntı Yayınları)

Nisan 2025

Yazarın tüm eserlerini yayımlamaya devam eden Ayrıntı Yayınları, meşhur kara komedisi ‘Oldukça Onurlu Bir Yenilgi’yi okurlarla buluşturdu. Roman, zeki ama acımasız Julius King’in dostları arasında

gizli bir oyun başlatarak onların sadakatini ve sevgisini sınamasıyla şekilleniyor.