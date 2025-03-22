Ne kadar çok spor, o kadar iyi mi?

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Sağlıklı yaşamın altın kuralı haline gelen sporun amacı belirli süre boyunca nabzı yükselterek başta kalbi güçlendirmek ve zamanla yaşanan kas kaybını engellemek. Ancak bazı uzmanlar sporun organların erken yaşlanmasına hatta ömrün kısalmasına neden olabileceğini söylüyor. Örneğin kardiyoloji uzmanı Hamit Çelik de bir süre önce katıldığı bir programda “Spor sağlığa faydalı bir şey olsaydı, en uzun yaşayan insanlar sporcular olurdu” dedi. Alanında uzman hekimlere “Spor sağlığa ne zaman zarar verir” diye sorduk.

‘AŞIRI ANTRENMAN ORTOPEDİK SORUNA YOL AÇABİLİR’

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Prof. Dr. R. Erden Ertürer, Liv Hospital ortopedi ve travmatoloji uzmanı

◊ Sosyal medyada, dizilerde sürekli spor yapan genç ve güzel bedenler gösteriliyor. Ve o düşünce beynimizden çıkmıyor: Ne kadar çok spor, o kadar çok gençlik ve sağlık… Peki, çok spor gerçekten çok sağlık ve gençlik demek mi? Günlük pratiğimde en çok spor ya da benzer aktiviteler sonucu oluşan sakatlanmalarla karşılaşıyorum. Spor yaralanması yaşayanların büyük çoğunluğu spora yeni başlayanlar. Aşırı antrenman kemik yoğunluğu, kas kütlesi ve eklem esnekliğindeki değişiklikler nedeniyle, özellikle 50 yaşın üzerinde sayısız ortopedik soruna yol açabiliyor.

◊ Yüzme mükemmel, düşük yoğunluklu bir spor. Bisiklet sürmek, harika bir kardiyovasküler egzersizdir. Yürümek kemikleri güçlendirmeye, kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye, eklem hareketliliğini korumaya yardımcı olur. Golf, orta derecede fiziksel aktivite ve sosyal etkileşim sunar. Yoga ve tai chi benzeri sporlar dengeyi ve rahatlamayı desteklerken aynı zamanda çok iyi zihin-beden koordinasyonu sağlayan egzersizlerdir. Pilates çekirdek kasları güçlendirir, esnekliği geliştirir.

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‘KİŞİ EGZERSİZ YAPARKAN ŞARKI SÖYLEYEMEZ DURUMA GELMEMELİ’

Prof. Dr. Tolga Aydoğ, Acıbadem Hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, spor hekimi

◊ Orta şiddetli egzersizin mantığı kalp atım hızının artması ama çok şiddetlenmemesi. Egzersiz yaparken kişi şarkı söyleyemez duruma gelmemeli. Şiddetli egzersiz, egzersiz sırasında kişi şarkı söyleyemeyecek düzeyde bir seviyeyi ifade eder. Eğer istenirse ikisi de arttırılabilir. Bunların hepsinin olumlu katkısı olur. Egzersizde ilaç gibi bir doz-ilaç ilişkisi var. Genel kural haftalık egzersiz hacminizi yüzde 10’dan fazla arttırmamak.

◊ 3 yıl önce yapılan bir çalışmada ABD’li olimpik sporcuların arkadaşlarına göre 5 yıl daha uzun yaşadığı, daha az kalp, daha az kanser riskiyle karşı karşıya kaldıkları ortaya kondu. Egzersize her yaşta başlanabilir. Ama egzersizi yavaş yavaş ve kontrollü olarak arttırmak lazım.

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‘KALBE YÜKLENME OLABİLİR’

Doç. Dr. Emrah Ermiş, İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi, kardiyolog

◊ Kalp sağlığını geliştirmek için haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapılması önerilir.

◊ Yoğun egzersiz ve aşırı antrenman kalbin aşırı yüklenmesine neden olabilir, kardiyovasküler sorunları tetikleyebilir. Yapısal kalp hastalığı bulunan hipertrofik kardiyomiyopati hastaları ağır egzersizden kaçınmalı ve yarışmalı spor yapmamalı.

‘BEDENİNİZ TEŞEKKÜR EDECEK’

Doç. Dr. Muhammed Keskin, kardiyolog

◊ Sağlık için spor ve egzersiz, vücudumuzun olmazsa olmazıdır. Ancak ‘ne kadar’ sorusunun cevabı kişinin yaşına, fiziksel durumuna ve sağlık hedeflerine göre değişir.

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◊ Fazlası her zaman daha iyi değildir. Dengeli bir plan, spor yaparken dinlenmeyi ve doğru beslenmeyi ihmal etmeden sürdürülebilir bir hayat sunar. Egzersiz, yalnızca fiziksel değil, zihinsel sağlığı da iyileştirir. Günlük spor hedefiniz, vücudunuzu zorlamadan, sağlığınıza uygun şekilde olmalı. 40 yaşından sonra spora başlamak harika bir karardır. Hedefiniz, kalbinizi güçlendirmek ve vücudunuzu aşırı zorlamadan harekete alıştırmak olmalı. 40 yaşındaki bedeniniz, 50 yaşında size teşekkür edecek!