Müzik ve dizilerden sonra sıra güzellikte

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Hassas ciltleri hedefliyor

Anua

Ayşe Saraç markanın Heartleaf 77% Soothing Toner-Nemlendirici ve Yatıştırıcı Tonik’ini öneriyor. Hassas ciltlerde oluşan kızarıklık ve tahrişi yatıştırmak için kalp yaprağı özüyle zenginleştirilen ürün Ezgi Özkur’un da listesinde. Özkur, Heartleaf serisinin günlük rutine kolayca dahil edilebileceğini söylüyor. 250 ml, 1.700 lira.

Zahmetsiz koruma

Beauty of Joseon

Bilge Şahbaz “Relief Sun: Rice+Probiotics SPF50+PA (Pirinç ve Probiyotik İçeren Güneş Kremi) markanın benim için öne çıkan ürünü. Dokusu hafif, beyaz iz bırakmıyor ve ciltte klasik güneş kremi ağırlığı yaratmıyor. Günlük bakımınıza zahmetsizce ekleyebilirsiniz” yorumunu yapıyor. 50 ml, 1.290 lira.

Dudakları gece boyunca besliyor

Laneige

Gül Çital markanın özellikle dudak bakımında başarılı olduğunu söylüyor. Favori ürünü de dudakları gece boyunca besleyip yumuşatan Laneige Lip Sleeping Mask-Dudak Bakım Maskesi. Cansu Şahin ve Esra Er Kurşan’ın da listesinde. 20 gr, 1.900 lira.



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Serinletiyor, sakinleştiriyor

Dr.Jart+

İrem Türkoğlu nemini kaybeden cildi serinlettiği, sakinleştirdiği ve yoğun nem veren bir etkiye sahip olduğu için Dr. Jart+ Cryo Sorbet-Icy Yüz Maskesi’ni favorileri arasında gösteriyor. Damla Durak, Cansu Şahin ve Gül Çital da markayı öneren isimler arasında. 1.415 lira.



Hyalüronik asitle formüle edilmiş

Medicube

Esra Er Kurşan’ın markadaki favori ürünü kolajen özü, hyalüronik asit ve niasinamidle formüle edilmiş; cilde yoğun nem kazandıran Collagen Night Wrapping Mask (Besleyici ve Elastikiyet Koruyucu Kolajenli Soyulabilir Uyku Maskesi). Bilge Şahbaz ve Ezgi Özkur da Medicube markasını tavsiye ediyor. 75 ml, 2.000 lira.



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İçinde huş ağacı özü var

Round Lab

Ayşe Saraç markanın özellikle Birch Juice Nemlendirici Aydınlatıcı Yüz Güneş Kremi’nin kuru ciltlerde sağladığı konforu sevdiğini söylüyor. Formülündeki huş ağacı özü (birch sap) sayesinde ürün cildin günlük bakım ihtiyaçlarını karşılamaya destek oluyor. Esra Er Kurşan’ın da favorilerinden.

50 ml, 900 lira.



Siyah nokta karşıtı

COSRX

Ezgi Özkur markanın Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser’ını (Salisilik Asitli Geniş Gözenek Karşıtı Temizleyici Jel) çok başarılı bulduğunu anlatıyor. Bu ürünü özellikle yağlı, siyah noktalı ve sivilce eğilimli ciltler için tavsiye ediyor. Ayşe Saraç da markayı favorileri arasında gösteren jüri üyelerimizden. 150 ml, 700 lira.



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Yapışkan his bırakmıyor

Torriden

Valerie Dayan, Eda Yıldırım ve Esra Er Kurşan’ın ortak önerisi olan Torriden Dive-in Low Molecular Hyaluronic Acid Serum’un (İçten Dışa Nemlendirici Cilt Serumu) içeriğinde beş çeşit hyalüronik asit var. Ürün yoğun nem veren yapısı, hafif ve yapışkan his bırakmayan dokusuyla özellikle kuru ciltler için ideal. 50 ml, 967 lira.



Nazikçe arındırıyor

Glow Recipe

Damla Durak’ın favorisi olan markanın Watermelon Glow-Karpuz Özlü PHA+BHA Sıkılaştırıcı Tonik’i cildi nazikçe arındırıyor. Daha pürüzsüz, nemli ve ışıltılı görünümü destekliyor. Gözenek karşıtı etki sunması da en büyük artılarından biri. Sabahları ve akşamları cilt temizliğinden sonra yüze pamukla uygulanabilir. 40 ml, 1.400 lira.



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Canlı görünüm kazandırıyor

Biodance

Damla Durak ve Esra Er Kurşan, Biodance’in maskelerinin cilde yoğun nem verdiğini söylüyor. Damla Durak özellikle markanın Bio Collagen-Real Deep Mask-Nemlendirici ve Sıkılaştırıcı Maske’sinin cilde daha sakin ve canlı bir görünüm kazandırdığını belirtiyor. 500 lira.