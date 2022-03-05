Müzik seni çağırıyor

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Elektronik müzikle başlayıp caza uzanacağımız, klasik müziğe doyup alternatif isimleri heyecanla izleyeceğimiz festivaller önümüzdeki aylarda peş peşe gerçekleşecek. Bu sayede pandemide hasret kaldığımız konserlere, canlı performanslara kavuşacağız. Doyasıya dans edip anılar biriktirmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.

NFT ve metaverse de tartışılacak

Martta iki gün boyunca elektronik müziğin kalbi Zorlu PSM’de atacak. The Blessed Madonna, Honey Dijon, hAAi, Red Axes, Volvox, TSHA, HVOB ve Anfisa Letyago gibi isimlerin performans sergileyecekleri ‘Sónar İstanbul’da Âme ikilisiyle efsane Dixon’ın b2b (birlikte) çalacakları gece sabırsızlıkla bekleniyor. Performanslar sırasında gerçekleşecek etkileyici görsel şovlara da hazır olun. Öte yandan Barselona merkezli Sónar festivalin özelliği, türün yetenekli müzisyenlerini ve DJ’lerini ağırlamanın yanında teknolojiyle yaratıcılığı bir araya getiren etkinliklere yer vermesi. Bu yıl Sónar+D kapsamındaki panellerde konuşulacak konular arasında

NFT ve metaverse de var.

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Sónar İstanbul

Ne zaman: 18-19 Mart

Fiyatı: Kombine 715,

VIP kombine 1.100, günlük 495,

VIP günlük 605 lira.

Londra’dan İstanbul’a...

Mayısta Zorlu PSM, 30 yaşına giren EFG Londra Caz Festivali’ni ‘London X İstanbul’ isimli özel bir caz projesiyle ağırlayacak. Proje kapsamında İngiliz caz sahnesinde çığır açan sanatçılar ve İngiltere’nin yükselen yeni sesleri İstanbul’a gelecek. Soul ve R&B’yi aynı potada eriten Jordan Rakei ilk izleyeceğimiz isim. Enstrümantal ikili Binker & Moses ile Kokoroko aynı gün sahnede olacak. Bol ödüllü Nubya Garcia ile dünyanın dört bir yanından gelen müzisyenlerden oluşan Sons of Kemet’i de aynı gün izleyebileceğiz.

London X İstanbulNe zaman: 14 ve 28-29 MayısFiyatı: Tek günlük 220 ve 242, kombine 561 lira.

Ödüllü sanatçılar geliyor

Bu yıl 50’nci yaşını kutlayan ‘İstanbul Müzik Festivali’ 2022’de ‘İstanbul’ temalı zengin bir program hazırlamış. Festival, 6 Haziran akşamı AKM Opera Salonu’ndaki konserle başlayacak. Açılışı şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak. Konserin solisti Rus asıllı Amerikalı piyanist Kirill Gerstein olacak. Festival kapsamındaki konserlerden bazılarıysa şöyle: Dünyanın önde gelen orkestralarından Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ile opera sahnelerinin divası Anna Prohaska aynı sahnede buluşacak. Piyanist Alice Sara Ott, müzik yaşamının yansımalarını içeren albümüyle aynı adı taşıyan ‘Echoes of Life’ projesiyle festivale konuk oluyor. Grammy ve Oscar (‘Kaplan ve Ejderha’ ile) ödüllü Tan Dun bir Türkiye prömiyeriyle festivale konuk olacak. Bestecinin ‘İkili Konçerto’su Türkiye’de ilk kez seslendirilecek.

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İstanbul Müzik FestivaliNe zaman: 6-24 HaziranFiyatı: Açılış konseri biletleri200-475 lira.

Dört büyük ismi konuk edecek

Uzun bir aradan sonra bu hafta sonu kapılarını yeniden açan Salon İKSV, haziranda da sınırlarını aşıp müzik tutkunlarıyla ‘Gezgin Salon Festivali’nde buluşacak. Parkorman’da iki gün sürecek festivalde dört büyük isim sahnede olacak. 6 yıl aradan sonra mayıs ayında yeni albümü ‘MORE D4TA’yı yayımlayacak olan Moderat, festivalin önemli isimlerinden... Aynı gün soul-funk grubu L’Impératrice de sahnede olacak. İkinci gün Cigarettes After Sex’le rüyaların, Tamino’yla da farklı ruh hallerinin sınırlarında gezineceğiz.





Gezgin Salon FestivaliNe zaman: 25-26 HaziranFiyatı: Tek gün 450,kombine 700 lira.