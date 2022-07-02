Müzik eğitiminin faydası çok

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Melis: Gizem, kendime gözyaşları akıtmak için yeni bir konu buldum... Biliyorsun bizimkiler bir süredir piyano dersi alıyordu. Dün bir baktım, Deniz piyanoda bir şeyler çalıyor. “Hangi şarkı bu kızım, yeni mi öğrendiniz” dedim. “Yok, bunu kendim yaptım anne, bak sözleri de var, söyleyeyim mi sana” dedi. Ve bil bakalım bana ne oldu!

Gizem: Hadi canım! Söz-müzik bir arada diyorsun. Anam senin çocukların da aşırı yetenekli ya… Eline boya veriyorsun, ayakkabıya grafiti yapıyor; 3-5 kez piyano dersi alıp söz-müzik yazıyorlar. Deniz zaten Bilsem (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) sınavının ilk aşamasını kazanmıştı değil mi?

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Yaz tatili çocukların bir enstrüman öğrenmeye başlaması için çok uygun bir dönem.

Melis: Evet, ikinci aşamayı da kazanırsa seneye çok iyi bir resim eğitimi alabilecek orada. Ama benimle ilgisi yok, çocukları Türk Beyin Takımı Kaptanı’ndan yapınca böyle oldu sanırım. Yoksa benim öyle becerilerim yoktur pek. Ama biliyor musun, çocukluğumdan beri yan flüt çalma hayalim vardı. Babam konservatuvara yollamamıştı. Şimdi çocukların piyano dersi aldığı yerde

ben de yan flüt dersine başladım. ‘Yine Bir Gülnihal’i çalıyorum, inanmazsın…

Gizem: Yok artık! Tebrik ediyorum seni, hayallerinin peşinden koşan kadın…

Melis: Herkes koşsun, ruhumuz sanatla coşsun.

Gizem: Müzikle erken yaşta tanışmak çok iyi bence. Okulda hem flüt korosundaydım hem de org çalıyordum. Nota bilirim, bugün bir enstrüman çalmayı öğrenmek istesem işim çok zor olmaz diye düşünüyorum... Sen çocuklarda ne gibi faydalarını gördün enstrüman çalmanın? Anneleri gururlandırmanın yanı sıra birçok olumlu etkisi de vardır elbet.

Melis: O yaşlarda öğrenilen her şey kalıcı oluyor bence. O yüzden dil öğrenimine de erken başlamak tavsiye ediliyor. Sen de Lorin’i bir enstrümana başlatsan çok hızlı ilerlersin eminim. Ben Mehmet’i özellikle başlattım zaten piyanoya. Biliyorsun dikkat eksikliği var. Okumayı öğrenirken çok zorlanmıştı konsantrasyonu zayıf olduğu için. Piyano da çocuklarda hem odaklanmaya yardımcı oluyor hem de el-kol koordinasyonunu geliştiriyor.

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Gizem: Müzikle kendini ifade etme yolları da artıyordur kesin, baksana Denizciğim beste yapmaya başlamış bile...

Melis: Aynen öyle. Lorin bir şeyler tıngırdatmayı seviyor mu?

Gizem: Lorin okulda Orff dersi (müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş yöntem) alıyor. Öğretmeni iyi olduğunu ama dans etmeyi daha çok sevdiğini söyledi. Esasen yaz tatili bu işler için büyük fırsat. Hem çocuklar evde sıkılmaz hem de paramız oyun parkları ya da saçma oyuncaklar yerine faydalı bir iş için harcanır. Bak, bir e-posta geldi bana yeni, Zuhal Müzik’ten. Çocukların müzikle buluşmasının faydalarından bahsediyordu; hem seninle hem de okurlarımızla paylaşayım... Zuhal Müzik’ten Umur Sungurlu anlatsın bize yararlarını...

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‘Enstrüman çalmak yaratıcı zekâyı geliştiriyor’

Umur Sungurlu (Zuhal Müzik&Zuhal Akademi Pazarlama Direktörü)

* Çocukların kendileri için doğru müzik enstrümanını seçmelerine, onların enstrümanlarla vakit geçirmelerini sağlayarak destek olabilirsiniz. Mesela çevrenizde enstrüman çalan birileri varsa onlardan birkaç parça çalmasını isteyin. Ya da farklı müzisyenlerin konserlerini izletmeye çalışın ve normalde evinizde çalmayan farklı tür müzikleri dinletin.

5 yaş sonrası, enstrüman çalmaya başlamak için ideal.

* Ortalama 5 yaşında kas ve iskelet sistemi enstrüman çalmaya elverişli olacak şekilde gelişmektedir. Dolayısıyla bir enstrümana başlamak için 5 yaşının doldurulmasını önermekteyiz.

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* Okulöncesi yaş gruplarında öncelikle ritim duygusunu yaratmak üzere perküsyon atölyeleri, Alman ekolünden gelen Kindermusik kapsamında da bebek ve ebeveynlerin beraber katılım sağladığı programlar

denenebilir.

* Müzik enstrümanı çalmak, kişiler bu esnada beyinlerinin her iki tarafını da kullandıkları için sayısal ve yaratıcı zekâyı geliştirir.

* Eller, kollar, bacaklar ve diğer kas gruplarını aynı anda kullanmak kas koordinasyonunu güçlendirir. Bu durum el becerilerimizi arttırır, aynı zamanda işitsel ve sözel becerilerimiz de ilerler.