Müzik dünyası isyanlarda!

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‘Kaptan’ (Tekli)

Merve Özbey/ DMC

Pop müziğin sevilen ismi Merve Özbey, yeni şarkısının sözlerindeki gibi gemisini terk etmeyen kaptanları anımsatıyor. Evlendi, çocuğu oldu, özel hayatındaki bu gelişmelerin yanında müzik kariyerini de aynı hızla devam ettirdi. Yaza da Emrah Karaduman’la ortak projesi ‘Kaptan’la merhaba dedi. Özbey “Söz ve müziği Murat Güneş’e ait. Şarkıya daha ilk dinlediğimde âşık oldum“ diyor.

‘Ateşini yolla bana’



‘BYE’ (Tekli)

Alaca

Universal Music Türkiye

Yaz geldi, müzik dünyasının da ateşi yükseldi. Özellikle hip-hop’ta ve popta dinlediğimizde yerimizde duramadığımız, kıvrak ritimlere kendimizi kaptırdığımız şarkılar ardı ardına çıkıyor.

2017’de Ata Bornova ve Mehmet Mutlu tarafından kurulan Alaca’nın yeni teklisi ‘BYE’ da böyle bir şarkı. Elektronik pop altyapısıyla ve enerjisiyle yaz boyunca hiç sıkılmadan tekrar tekrar dinlenebilecek potansiyele sahip.

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Fransa’da tamamlandı



‘İsyan’ (Tekli)

Ko Shin Moon feat. Melike Şahin

Gülbaba Records



Melike Şahin’i şu sıralar 1 Temmuz’da Roskilde festivalinde vereceği konserin heyecanı sarsa da müzisyen yeni projelere vakit ayırmayı da ihmal etmiyor. Fransız ikili Ko Shin Moon ile düeti ‘İsyan’ da bu çalışmalar arasında. Kayıtları Türkiye’de başlayıp Fransa’da tamamlanan parça geleneksel halk müziğini elektronik öğelerle birleştirirken Şahin’in etkileyici yorumuyla basamak atlıyor. Şarkı, Ko Shin Moon’un ‘Miniature #2’ EP’sinde yayımlandı.

Eğitimli popçu



‘Teslim’ (Tekli)

Kübra

Avrupa Müzik



Müzik eğitimi almış bir isim Kübra. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nde klasik kemençe, piyano, vurmalı çalgılar, ut ve nazariyat eğitimi görmüş. Şimdi bu birikimiyle popüler müzikte fark yaratıp kendine bir yol açmayı hedefliyor. Yeni teklisi ‘Teslim’in düzenlemesi Deeperise imzalı. Şarkının klibi de Ortaköy Rum Yetimhanesi’nde çekilmiş.