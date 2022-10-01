Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYAT
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Müzik, dans, fotoğraf... İstanbul sanatın her dalına kucak açıyor

Güncelleme Tarihi:

#Konser#Festival#Dans
Müzik, dans, fotoğraf... İstanbul sanatın her dalına kucak açıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 07:00

Cazın usta ismi Abdullah Ibrahım, 32. Akbank Caz Festivali kapsamında AKM Tiyatro Salonu’nda bir konser verecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi ‘Carmen’i sergiliyor. Yerli-yabancı birbirinden başarılı müzisyenlerin Zorlu PSM’de sahneye çıkacağı MIX Festival’in biletlerini tükenmeden alın. Ayrıca bu hafta 212 Photography Istanbul başlıyor!

Haberin Devamı

KONSER

* Melike Şahin, bugün Maximum Uniq Açıkhava’da sevilen şarkılarını söyleyecek. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 215-500 lira.

Müzik, dans, fotoğraf... İstanbul sanatın her dalına kucak açıyor

* Sena Şener bugün 21.00’de Milyon Performance Hall İstanbul’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 99 lira.

* Buika, 5 Ekim Çarşamba 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 150-550 lira.

Müzik, dans, fotoğraf... İstanbul sanatın her dalına kucak açıyor

* Caz müziğin usta ismi piyanist Abdullah Ibrahim,
6 Ekim Perşembe 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda sahneye çıkacak. 32. Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 50-350 lira.

Haberin Devamı

* İngiliz elektronik caz topluluğu Portico Quartet, 6 Ekim Perşembe 21.30’da 32. Akbank Caz Festivali kapsamında Babylon’da konser verecek. Bilet fiyatı 75-200 lira.

* Jakuzi, 7 Ekim Cuma 21.00’de Jolly Joker Ankara’da. Bilet fiyatı 113-169 lira.

* Madrigal, 7 Ekim Cuma 21.00’de Milyon Performance Hall Eskişehir’de. Bilet fiyatı 143 lira.

* Güneş, 7 Ekim Cuma 22.30’da Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de. Bilet fiyatı 100 lira.

Müzik, dans, fotoğraf... İstanbul sanatın her dalına kucak açıyor

FESTİVAL

* Bu yıl altıncısı düzenlenen MIX Festival farklı müzik türlerinin sevilen isimlerini Zorlu PSM çatısı altında topluyor. ‘Çok sesli festival’ mottosuyla 7-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin bilet fiyatı 220-495 lira.

Müzik, dans, fotoğraf... İstanbul sanatın her dalına kucak açıyor

7 Ekim: Men I Trust, 3pillie, Can Güngör, Kardelen, Kit Sebastian, Klor, MFY b2b Ali Özel, Seda Erciyes/Tuğçe Şenoğul (DJ Set),
The Away Days, Thomas Guerlet

Haberin Devamı

8 Ekim: Ceza, Bangoverz, Futuro Pelo, Geeva Flava, Gülinler, Hedonutopia, Hünkar, Opus Kink, The Ringo Jets, Second

SERGİ

* 212 Photography Istanbul başlıyor!
6-16 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek festival beşinci senesinde; sergi, atölye, söyleşi, panel ve film gösterimlerinin yanı sıra dans, müzik, gastronomi gibi farklı başlıklara da yer verecek. 60’ın üzerinde sanatçının 500’ün üzerinde eseri Akaretler Sıraevler, Yapı Kredi bomontiada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ve St. Benoit Kilisesi başta olmak üzere farklı lokasyonlarda katılımcılarla buluşacak.

Müzik, dans, fotoğraf... İstanbul sanatın her dalına kucak açıyor

‘Looking Right’, William Wegman, 2015

Haberin Devamı

DANS

* ‘Carmen’ balesi, 3 Ekim Pazartesi 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği eserin bilet fiyatı 85-325 lira.

Müzik, dans, fotoğraf... İstanbul sanatın her dalına kucak açıyor

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konser#Festival#Dans

BAKMADAN GEÇME!

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota
17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut
Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota
17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut
Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat!

#Sağlık