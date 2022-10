Müzik, dans, fotoğraf... İstanbul sanatın her dalına kucak açıyor

Haberin Devamı

KONSER

* Melike Şahin, bugün Maximum Uniq Açıkhava’da sevilen şarkılarını söyleyecek. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 215-500 lira.

* Sena Şener bugün 21.00’de Milyon Performance Hall İstanbul’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 99 lira.

* Buika, 5 Ekim Çarşamba 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 150-550 lira.

* Caz müziğin usta ismi piyanist Abdullah Ibrahim,

6 Ekim Perşembe 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda sahneye çıkacak. 32. Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 50-350 lira.

* İngiliz elektronik caz topluluğu Portico Quartet, 6 Ekim Perşembe 21.30’da 32. Akbank Caz Festivali kapsamında Babylon’da konser verecek. Bilet fiyatı 75-200 lira.

* Jakuzi, 7 Ekim Cuma 21.00’de Jolly Joker Ankara’da. Bilet fiyatı 113-169 lira.

* Madrigal, 7 Ekim Cuma 21.00’de Milyon Performance Hall Eskişehir’de. Bilet fiyatı 143 lira.

* Güneş, 7 Ekim Cuma 22.30’da Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de. Bilet fiyatı 100 lira.

FESTİVAL

* Bu yıl altıncısı düzenlenen MIX Festival farklı müzik türlerinin sevilen isimlerini Zorlu PSM çatısı altında topluyor. ‘Çok sesli festival’ mottosuyla 7-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin bilet fiyatı 220-495 lira.

7 Ekim: Men I Trust, 3pillie, Can Güngör, Kardelen, Kit Sebastian, Klor, MFY b2b Ali Özel, Seda Erciyes/Tuğçe Şenoğul (DJ Set),

The Away Days, Thomas Guerlet

8 Ekim: Ceza, Bangoverz, Futuro Pelo, Geeva Flava, Gülinler, Hedonutopia, Hünkar, Opus Kink, The Ringo Jets, Second

SERGİ

* 212 Photography Istanbul başlıyor!

6-16 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek festival beşinci senesinde; sergi, atölye, söyleşi, panel ve film gösterimlerinin yanı sıra dans, müzik, gastronomi gibi farklı başlıklara da yer verecek. 60’ın üzerinde sanatçının 500’ün üzerinde eseri Akaretler Sıraevler, Yapı Kredi bomontiada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ve St. Benoit Kilisesi başta olmak üzere farklı lokasyonlarda katılımcılarla buluşacak.

‘Looking Right’, William Wegman, 2015

DANS

* ‘Carmen’ balesi, 3 Ekim Pazartesi 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği eserin bilet fiyatı 85-325 lira.